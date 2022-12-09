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Беларусь увеличила поставки продукции в страны ЕАЭС: часть товаров произведена совместно с Россией
09.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь в этом году увеличила поставки продукции в страны ЕАЭС. Часть товаров республика произвела совместно с Россией, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Два с половиной метра в секунду – это скорость нового лифта белорусского производства. Акцент в нем сделан на безопасность и комфорт, 85% комплектующих –собственные. Предназначен для высотных зданий, что особенно востребовано в России и не только.
Этот комбайн по ремонту вагонов и вовсе союзный эксклюзив,
«Сегодня проводятся переговоры и есть уже заказчик, находящийся в Республике Казахстан, по приобретению первого образца, проведению опытных испытаний», – сообщил генеральный директор машиностроительного холдинга Сергей Никифорович.
Белорусские промышленники наторговали со странами ЕАЭС почти на шесть миллиардов долларов, что на 40% выше прошлогодних показателей. В основном за счет поставок карьерных самосвалов, автомобильной, дорожной и сельхозтехники.
Не отстает и пищепром – у отрасли в планах продать продукции на восемь миллиардов долларов, благодаря расширению торговли на просторах ЕАЭС. Один из лидеров – молочная продукция. Поставки могли «просесть» из-за нехватки упаковки – ее закупали в Европе. Но проблему решили местные производители. В итоге вместо ожидаемого минуса предприятия вышли в плюс.
То, что вместе выгодно, первыми решили Беларусь и Россия. Страны создают общие предприятия и замещают то, что закупали у Запада.
Александр Лукашенко не раз подчеркивал: сейчас
Один из вопросов, который предстоит решить – изменение транспортных цепочек. Они меняются из-за санкций. Обсуждают страны и систему расчетов за товары в национальных валютах. Минск и Москва уже
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Страны создают общие предприятия и замещают то, что закупали у Запада.
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