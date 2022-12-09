Беларусь увеличила поставки продукции в страны ЕАЭС: часть товаров произведена совместно с Россией

Этот комбайн по ремонту вагонов и вовсе союзный эксклюзив, аналогов в мире нет , уверяют разработчики. Евразийские партнеры заинтересованы.

«Сегодня проводятся переговоры и есть уже заказчик, находящийся в Республике Казахстан, по приобретению первого образца, проведению опытных испытаний», – сообщил генеральный директор машиностроительного холдинга Сергей Никифорович.

Белорусские промышленники наторговали со странами ЕАЭС почти на шесть миллиардов долларов, что на 40% выше прошлогодних показателей. В основном за счет поставок карьерных самосвалов, автомобильной, дорожной и сельхозтехники.

Не отстает и пищепром – у отрасли в планах продать продукции на восемь миллиардов долларов, благодаря расширению торговли на просторах ЕАЭС. Один из лидеров – молочная продукция. Поставки могли «просесть» из-за нехватки упаковки – ее закупали в Европе. Но проблему решили местные производители. В итоге вместо ожидаемого минуса предприятия вышли в плюс.

«За семь месяцев увеличили экспорт на 170%. Увеличить, в первую очередь, получилось за счет роста поставок в Российскую Федерацию высокомаржинальной продукции, такой как цельномолочная группа и сыры», – отметил начальник отдела внешнеэкономической деятельности Алексей Драница.

То, что вместе выгодно, первыми решили Беларусь и Россия. Страны создают общие предприятия и замещают то, что закупали у Запада.

Александр Лукашенко не раз подчеркивал: сейчас время возможностей для всей евразийской пятерки . Ниши после ухода европейских партнеров еще предстоит заполнить. Но нужно убирать барьеры для бизнеса, которые до сих пор существуют. Белорусский лидер призывает обратить внимание и на сотрудничество с третьими странами .

«Помимо так называемого коллективного Запада в мире достаточно государств, которые готовы развивать с нами равноправные, уважительные взаимоотношения. Огромный потенциал имеет заключенный международный договор о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. Мы просто обязаны сплотиться и действовать единым фронтом. Очевидно, это нужно всем и иного не дано, если мы хотим сохранить свою государственность, наш союз и на самом деле думаем о благе своих народов», – заявил Александр Лукашенко.