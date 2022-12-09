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Беларусь увеличила поставки продукции в страны ЕАЭС: часть товаров произведена совместно с Россией

09.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь в этом году увеличила поставки продукции в страны ЕАЭС. Часть товаров республика произвела совместно с Россией, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Два с половиной метра в секунду – это скорость нового лифта белорусского производства. Акцент в нем сделан на безопасность и комфорт, 85% комплектующих –собственные. Предназначен для высотных зданий, что особенно востребовано в России и не только.

«Помимо Российской Федерации, это Армения, Казахстан. В настоящий момент мы реализовали очень большой проект с Республикой Армения на поставку более 500 лифтов. В город Санкт-Петербург по 2022 году планируем более 600 лифтов поставить, смонтировать», – рассказал заместитель генерального директора предприятия по производству лифтов Антон Бельский.

Перестроить производство заставили западные санкции. Теперь многие новинки автопрома – белорусско-российские.

Этот комбайн по ремонту вагонов и вовсе союзный эксклюзив, аналогов в мире нет, уверяют разработчики. Евразийские партнеры заинтересованы.

«Сегодня проводятся переговоры и есть уже заказчик, находящийся в Республике Казахстан, по приобретению первого образца, проведению опытных испытаний», – сообщил генеральный директор машиностроительного холдинга Сергей Никифорович.

Белорусские промышленники наторговали со странами ЕАЭС почти на шесть миллиардов долларов, что на 40% выше прошлогодних показателей. В основном за счет поставок карьерных самосвалов, автомобильной, дорожной и сельхозтехники.

Не отстает и пищепром – у отрасли в планах продать продукции на восемь миллиардов долларов, благодаря расширению торговли на просторах ЕАЭС. Один из лидеров – молочная продукция. Поставки могли «просесть» из-за нехватки упаковки – ее закупали в Европе. Но проблему решили местные производители. В итоге вместо ожидаемого минуса предприятия вышли в плюс.

«За семь месяцев увеличили экспорт на 170%. Увеличить, в первую очередь, получилось за счет роста поставок в Российскую Федерацию высокомаржинальной продукции, такой как цельномолочная группа и сыры», – отметил начальник отдела внешнеэкономической деятельности Алексей Драница.

То, что вместе выгодно, первыми решили Беларусь и Россия. Страны создают общие предприятия и замещают то, что закупали у Запада.

Александр Лукашенко не раз подчеркивал: сейчас время возможностей для всей евразийской пятерки. Ниши после ухода европейских партнеров еще предстоит заполнить. Но нужно убирать барьеры для бизнеса, которые до сих пор существуют. Белорусский лидер призывает обратить внимание и на сотрудничество с третьими странами.

«Помимо так называемого коллективного Запада в мире достаточно государств, которые готовы развивать с нами равноправные, уважительные взаимоотношения. Огромный потенциал имеет заключенный международный договор о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. Мы просто обязаны сплотиться и действовать единым фронтом. Очевидно, это нужно всем и иного не дано, если мы хотим сохранить свою государственность, наш союз и на самом деле думаем о благе своих народов», – заявил Александр Лукашенко.

Один из вопросов, который предстоит решить – изменение транспортных цепочек. Они меняются из-за санкций. Обсуждают страны и систему расчетов за товары в национальных валютах. Минск и Москва уже перешли на платежи в российских рублях.



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Теги: Минск
 
 
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