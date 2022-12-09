«Некоторые гостиницы забронированы на 100%». Что происходит на рынке отелей Минска

Источник материала: ProBusiness

Рынок отелей Минска был «хайповым» в период подготовки к Чемпионату мира по хоккею 2014 года. После этого он прожил спокойно 5 лет, а потом начал сжиматься во время пандемии. «И тут случился 2022 год. В гостиницы вернулись постояльцы, а рынок отметился новыми интересными проектами», — считает партнер, исполнительный директор NAI Belarus Андрей Алешкин. Что же произошло на этом рынке за последний год?



Андрей Алешкин

Партнер, исполнительный директор NAI Global в Беларуси

Основные показатели рынка гостиниц

Предложение:

46 гостиниц на 8 753 номера.

Из них качественные: 39 гостиниц на 5508 номеров.

Доля гостиниц под международными брендами: 20%.

Ввод гостиниц в 2021—2022 годах

Ноябрь 2022 года

Начал функционировать отель Robinson City на ул. Зыбицкой. Он появился после смены собственника и ребрендинга отеля Mercure (полное название Mercure Minsk Old Town). Это был 4-звездный отель на 124 номера, сейчас же он стал небрендовым несертифицированным отелем на 127 номеров.

Сентябрь 2022 года

The Basilian Minsk, Curio Collection by Hilton, принадлежащий сети Hilton Worldwide, открылся в сентябре 2022 года на площадях реконструированного корпуса бывшего монастыря Базилианок на ул. Богдановича, история которого начинается с 1630 года. Проект реализован в рамках реконструкции территории бывшей 2-й городской клинической больницы

Февраль 2022 года

Открылся бутик-отель Zalkind Hotel на 26 номеров. Объект также открыт в отреставрированном историческом здании 1843 года постройки на ул. Революционной, 24.

Закрытие гостиниц в 2021—2022 годах

В ноябре 2022 года было объявлено о прекращении деятельности гостиницы «Славянская» (категория 3*). Это довольно новая гостиница, построенная к Чемпионату мира по хоккею 2014 года.



Фото: tatilsepeti.com

Средняя рыночная загрузка за 2021 год:

по стране — 25,4%;

по Минску — 31,5%.

Для сравнения, по Минску загрузка в 2020 году составила 20,6%.

По 2022 году пока есть предварительные данные по первому полугодию в Минске: загрузка номерного фонда составила 39,6%, в том числе по коммунальным гостиницам — 42%. Этот показатель превысил цифры аналогичного периода 2021 года в среднем на 7% и 8% соответственно.

В последующие месяцы продолжился рост загрузки. Так, за январь-август загрузка гостиниц Минска составила уже 45,8%, и, в частности, в августе — 63,4%.

В период августа-сентября констатировали рост заполняемости по отдельным объектам вплоть до 90%. Это происходило за счет постояльцев из России, направляющихся в так называемые шоппинг-туры, а затем за счет всплеска релокации, вызванного мобилизацией в России.





Прогноз на конец года оптимистичный, потому что на конец декабря и начало января по отдельным гостиницам уже зафиксирована 100-процентная бронь номеров.

Предложение

Согласно официальной статистике, на 2022 год общее предложение на гостиничном рынке Минска составляло 46 гостиниц на 8 753 номера. А без учета ведомственных гостиниц и гостиниц с небольшим количеством номеров (до 10−15), общее предложение качественной недвижимости сферы гостеприимства составляет 39 гостиниц на 5508 номеров. Доля брендовых гостиниц составляет фактически 20%.

В данном контексте гостиницу «Славянская», о прекращении деятельности которой было заявлено в конце года, мы еще рассматриваем в обзоре как действующую, поскольку она функционировала на протяжении 10 месяцев 2022 года и нет официальной документально подтвержденной информации, что отель ликвидируется. В информации, опубликованной на официальном сайте отеля, речь идет о временном прекращении деятельности.

Также отель «Robinson-City» отнесен в категорию «4 звезды и аналоги», поскольку его предшественник, отель «Mercure Minsk Old Town», был отелем категории 4 звезды. Новому собственнику перешла не только недвижимость, но и вся обстановка и инфраструктура предшественника, что и позволяет его включить в аналогичную категорию.





На рынке предложения гостиничной недвижимости Минска на несколько лет случился «застой», не вводились новые объекты, и в период 2019—2021 годов не менялось количественное предложение номерного фонда. 2022 год стал исключением, поскольку рынок пополнился тремя новыми и очень качественными объектами, которые по своим параметрам соответствуют уровню категории отелей 4*, даже несмотря на то, что официально не сертифицированы на категорию звезд.

Ценовая политика и перспективы рынка

В течение 2021−2022 годов на рынке гостиничных услуг Минска значительно снизилась стоимость проживания. В зависимости от категории отеля, снижение составило 30−50% к уровню «доковидного» 2019 года.

В результате средняя цена проживания за ночь установилась в следующих размерах.

5* - $ 120 в эквиваленте;

4* - $ 50 в эквиваленте;

3* - $ 36 в эквиваленте;

2* - $ 18 в эквиваленте.

На ближайший период в сфере гостеприимства ожидаются положительные тенденции в плане загрузки. Так, заполняемость минских отелей имела устойчивую тенденцию к росту в последние годы перед пандемией. В период 2020—2021 годов численность постояльцев резко снизилась и сохранялась довольно низкой еще даже в I квартале 2022 года.



Фото: bestbelarus.by

Однако в последующие месяцы 2022 года для рынка стал характерен устойчивый рост числа постояльцев. Прежде всего, за счет иностранных гостей. Только за первое полугодие рост числа иностранцев в минских отелях составил 17%. Затем динамика начала усиливаться.

Факторы роста загрузки

С 15 апреля в качестве эксперимента сроком на 1 месяц был введен безвизовый въезд для граждан Литвы и Латвии. Эксперимент оказался удачным, и его продлили до конца 2022 года. С 1 июля к числу граждан, имеющих право на безвизовый въезд, присоединились граждане Польши.

В Российской Федерации начали постепенно закрываться магазины международных брендов, и с лета начал расти спрос на так называемые шоп-туры с параллельным экскурсионным туризмом. Для российских туристов стали закрываться многие популярные зарубежные направления в связи со сложностью логистики и визовыми ограничениями, поэтому Беларусь стала близкой и доступной альтернативой, в результате чего на рождественско-новогодний период многие отели прогнозируют загрузку номерного фонда в 90−100% за счет российских постояльцев.

За 5 месяцев 2022 года, турпоток из РФ в Беларусь вырос в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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