Продавцы котят и щенков в Беларуси с 1 января должны будут платить налог на профдоход

В список также вошли ремесленная деятельность, оказание услуг в сфере агроэкотуризма, а также по видеосъемке событий, копированию и подготовке документов, реализация товаров в торговых точках, письменные и устные переводы, настройка и ремонт музыкальных инструментов, работа по благоустройству территории (кошение трав, уборка).

Профналог также должны будут заплатить парикмахеры и косметологи, швеи и мастера по ремонту обуви, дизайнеры, разработчики веб-сайтов, компьютерщики, а также все, кто предоставляет услуги по распиловке и колке дров, погрузке и разгрузке грузов, ремонту, сборке мебели. В перечень также входит репетиторство, закупка продуктов, услуги домохозяйки, дрессировка и уход за домашними животными (кроме сельскохозяйственных), уход за могилами. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.