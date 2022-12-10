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Продавцы котят и щенков в Беларуси с 1 января должны будут платить налог на профдоход

10.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Налог на профессиональный доход в Беларуси теперь будет взиматься с продавцов котят и щенков. Постановление правительства, которым утвержден перечень видов деятельности, облагаемых таким налогом, опубликовано на национальном правовом портале.

В список также вошли ремесленная деятельность, оказание услуг в сфере агроэкотуризма, а также по видеосъемке событий, копированию и подготовке документов, реализация товаров в торговых точках, письменные и устные переводы, настройка и ремонт музыкальных инструментов, работа по благоустройству территории (кошение трав, уборка).

Профналог также должны будут заплатить парикмахеры и косметологи, швеи и мастера по ремонту обуви, дизайнеры, разработчики веб-сайтов, компьютерщики, а также все, кто предоставляет услуги по распиловке и колке дров, погрузке и разгрузке грузов, ремонту, сборке мебели. В перечень также входит репетиторство, закупка продуктов, услуги домохозяйки, дрессировка и уход за домашними животными (кроме сельскохозяйственных), уход за могилами. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.



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Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на национальном правовом портале.
 
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