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Единый регистр стволовых клеток появится в России и Беларуси

10.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Единый регистр стволовых клеток появится в Беларуси и России. Это поможет быстрее и качественней оказывать помощь пациентам, которые нуждаются в пересадке костного мозга. Тему обсуждали на совместной коллегии Минздравов двух стран, сообщает «МИР 24».

«Есть чем обменяться, скажем так, по трансплантации костного мозга, клеточной терапии. Это целый пласт высокотехнологичной медпомощи, это прежде всего сопровождение достаточно мощное лекарственными препаратами, это персонифицированная медицина и законодательство. Вот три сферы, которые на модели трансплантации можно и нужно масштабировать и внедрять во все сферы оказания медицинской помощи», – отметил министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич.

«Ключевой блок – это совместное развитие медицинской продукции: это разработки, производство, сервисное обслуживание. Мы видим, что компетенции стран велики. У каждой есть свои ниши, в которых они являются передовиками. Поэтому это направление мы будем развивать гарантировано. Мы ищем новые форматы взаимодействия, это абсолютно взаимовыгодно», –считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Стороны договорились обмениваться перечнем медицинской продукции, которая производится в ЕАЭС. Также на встрече обсудили совместные белорусско-российские разработки препаратов и их более быстрое внедрение в лечебную практику.

В ближайшее время Беларусь и Россия намерены приступить к совместной разработке инновационного препарата для лечения туберкулеза.



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Стороны договорились обмениваться перечнем медицинской продукции, которая производится в ЕАЭС.
 
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