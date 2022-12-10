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Единый регистр стволовых клеток появится в России и Беларуси
10.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Единый регистр стволовых клеток появится в Беларуси и России. Это поможет быстрее и качественней оказывать помощь пациентам, которые нуждаются в пересадке костного мозга. Тему обсуждали на совместной коллегии Минздравов двух стран, сообщает «МИР 24».
Стороны договорились обмениваться перечнем медицинской продукции, которая производится в ЕАЭС. Также на встрече обсудили совместные белорусско-российские разработки препаратов и их более быстрое внедрение в лечебную практику.
В ближайшее время Беларусь и Россия намерены приступить
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Стороны договорились обмениваться перечнем медицинской продукции, которая производится в ЕАЭС.
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