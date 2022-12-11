Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 5 по 11 декабря 2022 года

Источник материала: ProBusiness



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История во всех смыслах хлебного бизнеса, уход от евро и драйверы для вовлечения сотрудников. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Бизнес потихоньку привыкает к работе по постановлению правительства № 713 «О новой системе регулирования цен» со всеми его корректировками. Но все-таки бывают неоднозначные частные ситуации, поэтому Юрист Илья Латышев прокомментировал вопросы от наших читателей.

Рынок отелей Минска был «хайповым» в период подготовки к Чемпионату мира по хоккею 2014 года. После этого он прожил спокойно 5 лет, а потом начал сжиматься во время пандемии. «И тут случился 2022 год. В гостиницы вернулись постояльцы, а рынок отметился новыми интересными проектами», — считает партнер, исполнительный директор NAI Belarus Андрей Алешкин. Что же произошло на этом рынке за последний год? Читайте в нашей статье .

20 декабря 2022 года «Про бизнес» проведет конференцию «Сapital Day: возможности и риски для бизнеса и частных инвесторов». Во время мероприятия пройдет питчинг готовых франшиз: свои предложения инвесторам за 3 минуты расскажут представители пончиковых «Пон-Пушка», фудтраков «Гриль на колесах», сети ресторанов «Хинкальня», сети фитнес-клубов «Адреналин» и кофеен «Кофе Саунд». О некоторых франшизах-участниках мы уже писали. Почитайте, как эти бизнесы развивались .

Экономика для бизнеса

Национальный банк Беларуси валют">меняет с 12 декабря 2022 года состав корзины иностранных валют. Из нее исключат евро. Регулятор отметил в своем сообщении, что в 2022-м «наблюдается устойчивая тенденция увеличения объемов внешней торговли Республики Беларусь со странами ЕАЭС, прежде всего Российской Федерацией, а также Китайской Народной Республикой. Одновременно происходит расширение использования национальных валют торговых партнеров при осуществлении внешнеэкономических платежей. При этом на фоне сокращения товарооборота со странами Европейского союза расчеты в евро уменьшились».

Полезное для бизнеса

3 полезных текста о работе на маркетплейсах: гайд от бухгалтера по налогам; советы по росту продаж нестандартными методами и чек-лист от опытного селлера на Wildberries и Ozon.

Генеральный директор производителя стеклопластиковой арматуры ООО «МагКомпозит» Дмитрий Постников обратился к экспертам «Рабочей группы» , чтобы понять, как лучше выходить на европейский рынок и масштабировать бизнес.

Мы собрали 3 главные обязанности владельца бизнеса, которые никому нельзя делегировать, и 4 драйвера для вовлеченности сотрудников.

Истории бизнеса

Владимир Свириденко из Браслава еще пять лет назад был столяром, а сейчас печет хлеб, багеты, круассаны — и их каждый день разбирают местные и туристы. А пироги в виде лодочки — ноу-хау Владимира — и вовсе расходятся еще горячими. Свириденко начинал как лоточник на рынке: продавал буханки с самодельной тележки. Потом ездил к покупателям на «хлебомобиле» — велосипеде, приспособленном под ларек. А сейчас он — владелец собственной пекарни «Булкин дом». Читайте очередную мотивирующую историю успеха предприимчивого человека из глубинки.

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