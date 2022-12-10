|
Сезон заготовки шишек начался в лесах Беларуси
10.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В лесах Беларуси начался сезон сбора шишек. Собирают плоды сосен, елей, лиственниц. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская узнала, как используют дары леса.
Трескучие морозы, снег по колено – время сбора лесного урожая. Алена Сачек на подъемнике взлетает чуть ли не выше елей. Сверху собирает сосновые шишки. Зрелость и качество определяет опытным взглядом.
«Мы собираем хорошую шишку: не менее шести сантиметров. Если смолистая, мы не берем, если чуть открытая, мы тоже не берем», – пояснила работник питомника Алена Сачек.
«Сосна у нас вообще теплолюбивое растение. На ее формирование влияют внешние факторы: погодные условия, засуха, ливни, температурный режим. Закладываются лесосеменные плантации для того, чтобы получить улучшенные семена для выращивания стандартного посадочного материла», – рассказала инженер по лесовосстановлению и мелиорации лесхоза Жанна Соболь.
А здесь шишки перерабатывают: сушат, раскрывают и «обескрыливают». Так получают семена – килограмм из ста килограммов шишек. Каждое семечко – потенциальное дерево.
У каждой партии семян – свой скафандр. В вакууме они могут храниться десятки лет. Главное – соблюдать определенную температуру и влажность.
Каждое семечко попадает в питомники или лесхозы. Хвойный молодняк высадят через пару лет. Так в стране восстанавливают леса: на месте каждого срубленного дерева нужно посадить новое.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из ста килограммов шишек получают килограмм семян. Каждое семечко – потенциальное дерево.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)