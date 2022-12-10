Сезон заготовки шишек начался в лесах Беларуси

«Сосна у нас вообще теплолюбивое растение. На ее формирование влияют внешние факторы: погодные условия, засуха, ливни, температурный режим. Закладываются лесосеменные плантации для того, чтобы получить улучшенные семена для выращивания стандартного посадочного материла», – рассказала инженер по лесовосстановлению и мелиорации лесхоза Жанна Соболь.

А здесь шишки перерабатывают: сушат, раскрывают и «обескрыливают». Так получают семена – килограмм из ста килограммов шишек. Каждое семечко – потенциальное дерево.

«Проводится тщательная сортировка лесосеменного сырья. Она позволяет удалить пустые шишки, поврежденные вредителями, засмоленные шишки и заплесневелые. Мы можем получить максимальное количество высококачественных семян», – отметила инженер-технолог Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра Оксана Селедцова.

У каждой партии семян – свой скафандр. В вакууме они могут храниться десятки лет. Главное – соблюдать определенную температуру и влажность.

«Условия хранения у всех одинаковые, нет различия между сосной и елкой. В холодильниках температура должна быть не более четырех градусов, закладывают с влажностью не более 7,5%», – сказала лаборант Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра Екатерина Баран.

Каждое семечко попадает в питомники или лесхозы. Хвойный молодняк высадят через пару лет. Так в стране восстанавливают леса: на месте каждого срубленного дерева нужно посадить новое.