Лукашенко призвал попрощаться с инвесторами, бросившими в Беларуси предприятия

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Без лишней бюрократии. Александр Лукашенко поручил оперативно национализировать зарубежные предприятия, руководители которых ушли с рынка Беларуси. Сегодня белорусский лидер назначил новых управленцев сразу в нескольких предприятиях, передает «МИР 24».