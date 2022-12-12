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Лукашенко призвал попрощаться с инвесторами, бросившими в Беларуси предприятия
12.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Без лишней бюрократии. Александр Лукашенко поручил оперативно национализировать зарубежные предприятия, руководители которых ушли с рынка Беларуси. Сегодня белорусский лидер назначил новых управленцев сразу в нескольких предприятиях, передает «МИР 24».
Президент потребовал от руководителей предприятий и от правительства не затягивать переоформление.
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Сегодня белорусский лидер назначил новых управленцев сразу в нескольких предприятиях.
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