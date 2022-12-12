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Лукашенко призвал попрощаться с инвесторами, бросившими в Беларуси предприятия

12.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Без лишней бюрократии. Александр Лукашенко поручил оперативно национализировать зарубежные предприятия, руководители которых ушли с рынка Беларуси. Сегодня белорусский лидер назначил новых управленцев сразу в нескольких предприятиях, передает «МИР 24».

«Уходят там украинские, польские или финские хозяева, люди остаются, технологии остаются, производство существует. Ушли хозяева – до свидания, мы вас не знаем, вы нас знать не хотите. С этого момента предприятие национализировано. Помашите им рукой, перекреститесь, что они оставили вам собственность. Все же осталось. Никто ничего не должен забрать. Вы не должны это допустить. Как «Икея» по вашей области. «Икея, ах, Икея!». Ну, до свидания! Мы эти табуретки, стулья и прочее сделаем. Или детали для кровати. Что, мы не можем сделать?» – отметил президент.

Президент потребовал от руководителей предприятий и от правительства не затягивать переоформление.



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Сегодня белорусский лидер назначил новых управленцев сразу в нескольких предприятиях.
 
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