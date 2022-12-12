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Умер актер из сериала «Каменская» Сергей Зыгмантович
12.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На 49-м году жизни умер белорусский и российский продюсер, режиссер, актер театра и кино Сергей Зыгмантович. О причинах кончины артиста не сообщается.
Зыгмантович родился в 1974 году. Выпускник Белорусского университета культуры и искусств (1999), работал в кинокомпании Green-studio, в Новом драматическом театре Минска, являлся продюсером сериала «Мухтар. Новый след».
Снимался в таких проектах, как «Каменская», «Ускоренная помощь», «Бабий Яр», «Между жизнью и смертью», «Последний бой майора Пугачева» (по мотивам произведений Варлама Шаламова) и многих других российских, белорусских и совместных фильмах.
Напомним, в начале года скончался российский актер белорусского происхождения
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О причинах кончины артиста не сообщается.
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