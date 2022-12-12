Умер актер из сериала «Каменская» Сергей Зыгмантович

Зыгмантович родился в 1974 году. Выпускник Белорусского университета культуры и искусств (1999), работал в кинокомпании Green-studio, в Новом драматическом театре Минска, являлся продюсером сериала «Мухтар. Новый след».

Снимался в таких проектах, как «Каменская», «Ускоренная помощь», «Бабий Яр», «Между жизнью и смертью», «Последний бой майора Пугачева» (по мотивам произведений Варлама Шаламова) и многих других российских, белорусских и совместных фильмах.