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Умер актер из сериала «Каменская» Сергей Зыгмантович

12.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На 49-м году жизни умер белорусский и российский продюсер, режиссер, актер театра и кино Сергей Зыгмантович. О причинах кончины артиста не сообщается.

Зыгмантович родился в 1974 году. Выпускник Белорусского университета культуры и искусств (1999), работал в кинокомпании Green-studio, в Новом драматическом театре Минска, являлся продюсером сериала «Мухтар. Новый след».

Снимался в таких проектах, как «Каменская», «Ускоренная помощь», «Бабий Яр», «Между жизнью и смертью», «Последний бой майора Пугачева» (по мотивам произведений Варлама Шаламова) и многих других российских, белорусских и совместных фильмах.

Напомним, в начале года скончался российский актер белорусского происхождения Алексей Герилович. Ему было 47 лет.



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Теги: Минск
 
 
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О причинах кончины артиста не сообщается.
 
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