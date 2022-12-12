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Предотвращение геноцида стало темой форума в Ереване

12.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Против преступления геноцида» – в Ереване проходит IV Глобальный форум с таким названием, передает телеканал «МИР 24».

В форуме участвуют 250 историков, юристов по международному праву, дипломатов и представителей IT-сектора. На повестке встречи – борьба с преступлениями против человечества и риски в сети. Это незаконное использование личных данных, киберпреступления, роль соцсетей в этой проблеме.

«В 2015 году по инициативе Армении и при широкой поддержке международного сообщества был утвержден Международный день памяти жертв геноцида и предотвращения этого преступления. Во время предыдущих форумов, к сожалению, все больше людей стали рассматривать геноцид не только как историческое явление, но и как угрозу, которая существует сегодня в разных регионах мира. Предотвращение этого преступления становится реальной проблемой», – сказал премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

По итогам работы форума его участники примут совместную декларацию.



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В форуме участвуют 250 историков, юристов по международному праву, дипломатов и представителей IT-сектора.
 
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