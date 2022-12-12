Погода в СНГ: снегопады в Беларуси, штормовое предупреждение в Казахстане

Кыргызстан



Сегодня в столице Кыргызстана значительно потеплеет. Днем синоптики обещают ноль градусов. По мнению специалистов, это будет способствовать рассеиванию смога в столице. Накануне Бишкек возглавил мировой рейтинг городов по уровню загрязнения воздуха. В понедельник республика на третьем месте, но количество вредных частиц по-прежнему очень большое, а степень опасности для здоровья оценивается как «очень высокая». Поэтому специалисты призывают горожан не открывать окна в домах и использовать очистители воздуха, а на улице носить маски.



Казахстан



Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана. На севере, востоке и центре страны туман, метель, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Лишь на юге страны светит солнце. В Алматы днем минус четыре. Жители же Западного Казахстана восхищаются видами замершего Каспийского моря . Местный блогер запечатлел, как глыбы льда сковали побережье острова Кулалы. Пейзажи настолько необычны, что их уже сравнивают с антарктическими.

Армения



В Армении сегодня пасмурно, осадков не ожидается. В Ереване плюс пять, теплее всего в долинах Сюника, там воздух прогреется до 10 градусов. В горных районах Арагацотнской и Вайоцдзорской минус три. Декабрь для жителей республики в первую очередь ассоциируется с самым согревающим национальным блюдом хашем . Насыщенный бульон готовят из говяжьих ножек и обязательно едят утром. В хаш добавляют сушеный лаваш и чеснок.