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Погода в СНГ: снегопады в Беларуси, штормовое предупреждение в Казахстане

12.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Якутии в селе Оймякон сегодня ночью столбики термометров опустились до минус 60 градусов. О том, с какой погоды началась эта неделя в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

Беларусь накрыли снегопады. На улице сильный ветер. На дорогах гололедица. Объявлен «оранжевый» уровень опасности. Морозы наступать не торопятся: в столице всего минус пять. Минские коммунальщики приглашают горожан присоединиться к наведению порядка во дворах, чтобы их удалось расчистить как можно быстрее, и обещают выдать необходимый инвентарь всем желающим. А также напоминают: автомобилисты обязаны убирать снег вокруг своих припаркованных машин.

Кыргызстан

Сегодня в столице Кыргызстана значительно потеплеет. Днем синоптики обещают ноль градусов. По мнению специалистов, это будет способствовать рассеиванию смога в столице. Накануне Бишкек возглавил мировой рейтинг городов по уровню загрязнения воздуха. В понедельник республика на третьем месте, но количество вредных частиц по-прежнему очень большое, а степень опасности для здоровья оценивается как «очень высокая». Поэтому специалисты призывают горожан не открывать окна в домах и использовать очистители воздуха, а на улице носить маски.

Казахстан

Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана. На севере, востоке и центре страны туман, метель, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Лишь на юге страны светит солнце. В Алматы днем минус четыре. Жители же Западного Казахстана восхищаются видами замершего Каспийского моря. Местный блогер запечатлел, как глыбы льда сковали побережье острова Кулалы. Пейзажи настолько необычны, что их уже сравнивают с антарктическими.

Армения

В Армении сегодня пасмурно, осадков не ожидается. В Ереване плюс пять, теплее всего в долинах Сюника, там воздух прогреется до 10 градусов. В горных районах Арагацотнской и Вайоцдзорской минус три. Декабрь для жителей республики в первую очередь ассоциируется с самым согревающим национальным блюдом хашем. Насыщенный бульон готовят из говяжьих ножек и обязательно едят утром. В хаш добавляют сушеный лаваш и чеснок.



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С какой погоды началась неделя в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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