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Упаковка для длительного хранения продуктов разработана в Беларуси
12.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На инновационном предприятии в Беларуси разработали упаковку со сверхтонким барьерным слоем. С его помощью можно значительно продлить срок годности продуктов, например, молока или соков, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
В настоящее время технологи совершенствуют аналог популярных коробок для молока и соков. Новую упаковку внешне и на ощупь не отличить от традиционного полиэтиленового пакета для молока и кефира. Секрет внутри. Это защитный слой в несколько микрон. На предприятии уже изготовили опытные образцы, которые успешно прошли лабораторные испытания.
Себестоимость новой упаковки чуть выше обычного пакета. Ингредиенты барьерного слоя дорогие. Это хоть и немного, но отразится на конечной цене товара. Поэтому такая тара в первую очередь пойдет для фасовки продуктов на экспорт.
«В Европе такая упаковка очень популярна. Ее популярность основана на том, что это мягкая, гибкая упаковка, она полностью подвержена рециклингу. Переработка жесткой упаковки на основе картона и фольги вызывает большие сложности», – пояснила директор предприятия Валентина Жукова.
Замахнулись технологи и на жесткую упаковку. Говорят, уже расшифровали состав популярной заграничной тары. Секретный слой, из-за которого не портится продукт, доработали самостоятельно. Если эксперимент удастся, это будет прорыв, уверены на предприятии.
Не один десяток лет здесь производят тортницы, контейнеры, коррексы – вкладыши для конфет и зефира. Но три года назад производство находилось на грани банкротства. Государство не позволило упасть на дно. Нынешнее антикризисное руководство выручку увеличило в разы. Вдобавок к инновационным продуктам здесь начали выпускать ламинированный картон для одноразовых стаканчиков и посуды для фастфуда.
Разработкой новых видов упаковки в Беларуси занимаются несколько предприятий.
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Технологи совершенствуют аналог популярных коробок для молока и соков.
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