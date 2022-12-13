«Эти табуретки сами сделаем»: Лукашенко – о перспективах брошенных иностранцами предприятий

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко рассказал, что ждет оставленные иностранцами предприятия. Заявление президент Беларуси сделал после кадровых назначений: обновилось руководство на местах, в некоторых министерствах и на госпредприятии. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Карьерный самосвал ездит сам, пилот может находиться за несколько тысяч километров от него. Инженерам удалось создать производство полного цикла, причем программное обеспечение тоже собственное.

Отвечал за «цифру» в холдинге Александр Ботвинник. Теперь он возглавит «Минский моторный завод». На подобных предприятиях президент поручил создать такие же условия для IT-сектора, как в Парке высоких технологий.

«Пусть они там, в этом котле «белазовском», к примеру, или «мазовском», варятся. А мы им предоставим по IT-разработкам соответствующие льготы. Парк высоких технологий все-таки какой-то толчок дал развитию этого направления в Беларуси. Особенно в подготовке кадров. Но обойтись мы можем», – сказал Лукашенко.

Президент провел кадровые перестановки и в местной вертикали власти. И первое поручение для новых управленцев – развивать собственное производство после ухода зарубежных компаний. Технологии, оборудование и люди на предприятиях остались. Ушли всего лишь бренды.

«Помашите им рукой, перекреститесь, что они оставили вам собственность. Все ж есть! Я же вам на примере «Макдональдса» это говорил. Работал и работает. Но это наше уже предприятие. Мы по IKEA по вашей области говорили. «Икея, ах, Икея!». Ну, до свидания! Мы эти табуретки, стулья и прочее сделаем. Сейчас такой переломный момент. Ну, чисто политический момент. Сказали уходить, они и ушли. А вот вернем мы их обратно или нет, вопрос», – считает президент.

Во время санкций и мирового кризиса основной упор нужно делать на сельское хозяйство и на местные предприятия, подчеркнул Лукашенко. Нынешнее время назвал «горячей сковородкой» для руководителей.

«Пройдем, если будет работать экономика. Вы, пожалуйста, дайте мне экономику, чтобы люди были обеспечены на столько, на сколько надо, чтобы предприятия работали, рабочие места были. Все остальное за мной», – заявил президент.



Что касается рабочих мест в областных и районных исполкомах, здесь переизбыток. А зарплатный фонд фиксированный. Белорусский лидер подсказал, как повысить оклады местных чиновников: сократить штат.

«Нам можно в нынешней ситуации, повысив дисциплину, исполнительскую и технологическую, половину иметь в райисполкоме. Будет экономика развиваться, из бюджета добавим. Не только чиновникам. Вы знаете, недавно принято решение по всем бюджетникам. Реализуйте вот эти вещи. Не держите лишних людей. Отправьте их в сельское хозяйство», – предложил Лукашенко.

Еще одно требование президента – исключить из работы бюрократизм и волокиту. А чуткости и внимательности в отношении людей добавить.