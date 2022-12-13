Топ-5 ниш в бизнесе, на которых можно заработать в 2023 году

Источник материала: ProBusiness

Пока все суетятся с подведением итогов 2022 года, важно не забыть подумать о будущем. Если вы только ищете нишу для открытия своего дела или если задумались о расширении, то предлагаем топ-5 ниш, в которые стоит заходить в 2023-м, от предпринимателя Валерия Солопова. Он основатель компании Bizmarket Invest , которая занимается анализом, подбором и продажей бизнесов в России.

Валерий Солопов

Основатель управляющей компании Bizmarket Invest

Маркетинг

В 2022 году произошло огромное количество изменений в сфере маркетинга. Дело в том, что российские каналы трафика трансформировались из-за возникших ограничений. С рынка ушли рекламные возможности в: Instagram, TikТоk, Google Ads, Facebook. Также во время турбулентности многие агентства закрылись, не успев перестроится, а спрос остается. Многие российские компании в связи с ситуацией начали наращивать узнаваемость в странах СНГ. Происходит это за счет привычных рекламных инструментов, которые теперь не работают в России.

Если говорить про рынок РФ, то единый канал коммуникации со всеми пользователями ещё не появился. Ранее большинство локальных предприятий продвигались в Instagram, но сейчас они осваивают новые площадки. Например, Telegram и Дзен. А онлайн-бизнес, помимо поиска альтернатив в России, активно рекламируется на Беларусь, Казахстан и другие ближайшие страны. В этом им помогают новые маркетинговые организации и прежние подрядчики, которые оперативно успели перестроиться. Именно поэтому качественный бизнес в сфере маркетинга и продвижения сейчас как никогда актуален и доступен для входа. Маркетинг будет востребован в любое время и продолжит развитие дальше.

Консалтинг

Во время турбулентности рынок консалтинга зачастую начинает расти. Особенно, если консалтинговые услуги связаны с вопросами найма или кризис-менеджмента. Яркий пример ситуации, когда данная сфера оказалась максимально востребованной — дефицит специалистов в IT-сфере. Компании начали обращаться к HR-консультантам для поиска достойных кадров.

Помимо классического консультирования, все большую популярность набирают компании, выполняющие услуги «под ключ». Такие подрядчики оказывают консалтинговую услугу, а затем реализуют то, о чем рассказали заказчикам. Например, мы с командой также консультируем компании по рынку маркетплейсов и помогаем им запуститься на новой площадке с нуля. Это актуально для огромного количества ниш и может быть эффективным вариантом расширения услуг для вашего бизнеса и хорошей монетизацией существующих навыков.



Фото: kredit-on.ru

Покупка и «доработка» банкротов

Во время кризиса многие компании терпят убытки и закрываются. Обычно в таких ситуациях основатели объявляют банкротство, а существующие фирмы выставляются на торги и успешно приобретаются инвесторами. Ранее убыточный бизнес в нужных руках довольно часто показывает прибыль и хорошие результаты. Вы можете приобрести перспективный лот на торгах по достаточно низкой цене и, например, доработать структуру отдела продаж для выхода в прибыль. Эта ниша развивается стабильно и может принести вам доход прямо сейчас.

Логистика

Многие логистические компании ушли из России в 2022 году, а это значит, что предпринимателям открылась возможность настроить собственные цепочки. Не менее эффективный вариант в сфере логистики — использовать чужие ресурсы для построения на их базе собственного бренда. Логистика долгое время будет находиться в состоянии роста, так как она тесно связана с быстрорастущей и максимально актуальной сферой — маркетплейсами, в которые я тоже советую заходить.

Маркетплейсы

Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, AliExpress и многие другие площадки уже давно у всех на слуху. Каждая из компаний ежегодно бьет свои же рекорды и выдавливает другие форматы бизнеса. Кроме того, рынок маркетплейсов подтягивает к развитию другие ниши, связанные с консалтингом и логистикой, делая их также растущими. Эта сфера на данный момент не так перегружена, что подразумевает доступный входной порог для многих начинающих предпринимателей.



Фото: mysekret.ru

Многие товары для маркетплейсов в связи с кризисом начинают закупаться не за рубежом, а в странах СНГ. Такая тенденция дает возможности для развития местным производителям. Также выходят в рост складские и арендные помещения, без которых не могут существовать нынешние торговые площадки. По моему опыту, данная ниша — одна из немногих, что может дать кратный рост вплоть до стабильной миллионной прибыли. А специалистов на рынке маркетплейсов также не хватает, поэтому есть возможность развить бизнес на экспертности и навыках. Например, собрать команду дизайнеров для создания карточек на маркетплейсах. Самой доходной поднишей сейчас становится маркетинг для маркетплейсов, так как на рынке присутствует явный дефицит кадров. Многие считают, что уже поздно, рынок занят, а конкуренция слишком высокая. Но на самом деле можно смело пробовать эту поднишу. Тем более, хороший маркетолог получает от 1,5 тысячи долларов с одного проекта.

P. S.

Даже в нестабильное время можно найти варианты для успешного старта в новой нише. Помимо вышеперечисленных сфер, актуальными остаются: психология и коучинг, недвижимость и инфобиз. В каждой из названных ниш есть возможность получать прибыль независимо от внешних обстоятельств. Ключевое — это навык действовать и добывать нужную информацию, которая позволяет создать верную стратегию и вырваться вперед.

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