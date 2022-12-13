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Модернизацию горнолыжного склона для фристайла завершили в Беларуси
13.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси завершают модернизацию горнолыжного склона для фристайла. Он сделан по всем международным требованиям и уже готовится принять спортсменов для первых тестов, сообщает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Это высшая точка склона. Отсюда можно посмотреть на трассу глазами фристайлеров. Длина спуска – больше 70 метров. Спортсмен может набрать скорость до 70 километров в час, чтобы сделать двойное или даже тройное сальто.
28 градусов для разгона и 39 для спуска, а после приземления безопасный выкат с трассы. Новый склон готовили специально для международных турниров. Поэтому все стандарты соблюдены.
Трассу стало проще обслуживать. Например, машины для разравнивания снега теперь будут цепляться за верхушку склона. Там установлены специальные крепления. Трамплины в теплую зиму не растают: для этого готова система намораживания. Кроме того, изменили и технологию заснеживания трассы.
А для спортсменов приготовили теплый павильон. Перед выступлением здесь они смогут согреться, отдохнуть и проверить оборудование. Для судей и тренеров тоже появилось новое здание с панорамными окнами и прямой трансляцией турниров.
Опробовать новый склон профессионалы смогут уже в начале следующего года. Здесь пройдут соревнования с участием белорусских и российских спортсменов.
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Он сделан по всем международным требованиям и уже готовится принять спортсменов для первых тестов.
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