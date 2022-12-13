Модернизацию горнолыжного склона для фристайла завершили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси завершают модернизацию горнолыжного склона для фристайла. Он сделан по всем международным требованиям и уже готовится принять спортсменов для первых тестов, сообщает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Это высшая точка склона. Отсюда можно посмотреть на трассу глазами фристайлеров. Длина спуска – больше 70 метров. Спортсмен может набрать скорость до 70 километров в час, чтобы сделать двойное или даже тройное сальто.

28 градусов для разгона и 39 для спуска, а после приземления безопасный выкат с трассы. Новый склон готовили специально для международных турниров. Поэтому все стандарты соблюдены.

«От идеи до воплощения у нас полностью шло очень плотное сотрудничество с нашей федерацией фристайла, с национальной командой по фристайлу. И многие идеи попали от них сюда. Скажем, от тех, кто непосредственно участвует в соревнованиях, кто на разных склонах и тренируется, и соревнуется – лучше них никто эти требования не знает», – отметил заместитель директора центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Леонид Карась.

Трассу стало проще обслуживать. Например, машины для разравнивания снега теперь будут цепляться за верхушку склона. Там установлены специальные крепления. Трамплины в теплую зиму не растают: для этого готова система намораживания. Кроме того, изменили и технологию заснеживания трассы.

«Вода, которая берется у нас здесь на комплексе, она дополнительно охлаждается и по трубам доходит к пушкам, и в принципе это значительно облегчило труд наших работников, которые раньше все это дело тягали вручную, растаскивали. Сейчас это гораздо проще, технологичнее», – рассказал главный инженер центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Алексей Солдатов.

А для спортсменов приготовили теплый павильон. Перед выступлением здесь они смогут согреться, отдохнуть и проверить оборудование. Для судей и тренеров тоже появилось новое здание с панорамными окнами и прямой трансляцией турниров.

Опробовать новый склон профессионалы смогут уже в начале следующего года. Здесь пройдут соревнования с участием белорусских и российских спортсменов.