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«Каждые 2 месяца заказывают запах денег». Как развивать парфюмерную студию и создавать ароматы для бизнеса
13.12.2022 09:45 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В этом сезоне совместного проекта «Про бизнес» и
Вместе мы проверяем, как наши герои воспользовались рекомендациями экспертов и что изменили в своих компаниях. Оцениваем результаты проекта и строим планы по дальнейшему развитию бизнеса.
На этот раз мы приехали в студию
С Николаем мы встречались чуть больше года назад. Тогда его компания развивала сразу несколько направлений, а сам Николай разрывался от количества рабочих задач. С тех пор многое изменилось… Теперь Николай сконцентрировался на обучении будущих парфюмеров и растит сотрудников для собственного бизнеса.
Узнали, как обстоят дела у студии и самого Николая. Посмотрели, как устроен этот бизнес, какие рекомендации от менторов проекта помогают развиваться и что в планах компании.
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«Каждые 2 месяца заказывают запах денег». Как развивать парфюмерную студию и создавать ароматы для бизнеса
В этом сезоне совместного проекта «Про бизнес» и Альфа Банка в Беларуси «Рабочая группа» мы приходим в гости к участникам прошлых выпусков.
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