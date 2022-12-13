ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Каждые 2 месяца заказывают запах денег». Как развивать парфюмерную студию и создавать ароматы для бизнеса

13.12.2022 09:45 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

«Каждые 2 месяца заказывают запах денег». Как развивать парфюмерную студию и создавать ароматы для бизнеса
Фото: Павел Садовский, probusiness.io

В этом сезоне совместного проекта «Про бизнес» и Альфа Банка в Беларуси «Рабочая группа» мы приходим в гости к участникам прошлых выпусков.

Вместе мы проверяем, как наши герои воспользовались рекомендациями экспертов и что изменили в своих компаниях. Оцениваем результаты проекта и строим планы по дальнейшему развитию бизнеса.

На этот раз мы приехали в студию Perfumer Note к парфюмеру-стилисту Николаю Ярцу, который работает в индустрии уже более 10 лет и создал и подобрал более 600 ароматов. 

С Николаем мы встречались чуть больше года назад. Тогда его компания развивала сразу несколько направлений, а сам Николай разрывался от количества рабочих задач. С тех пор многое изменилось… Теперь Николай сконцентрировался на обучении будущих парфюмеров и растит сотрудников для собственного бизнеса.

Узнали, как обстоят дела у студии и самого Николая. Посмотрели, как устроен этот бизнес, какие рекомендации от менторов проекта помогают развиваться и что в планах компании.

Смотрите полный выпуск на нашем YouTube-канале:

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Как стать участником «Рабочей группы»?

Если вы хотите стать героем проекта, опишите вопрос своего бизнеса, который вы хотели бы разобрать совместно с нашими экспертами. Отправьте его на y@probusiness.by с пометкой «Рабочая группа». Авторов самых интересных вопросов мы пригласим в студию и разберем ваш кейс вместе с нашими менторами и ведущими.

Партнер проекта:

«Каждые 2 месяца заказывают запах денег». Как развивать парфюмерную студию и создавать ароматы для бизнеса

Еще больше видео и актуальной информации в Telegram и ALFA-HUB — YouTube. Подписывайтесь!

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом сезоне совместного проекта «Про бизнес» и Альфа Банка в Беларуси «Рабочая группа» мы приходим в гости к участникам прошлых выпусков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Топ-5 ниш в бизнесе, на которых можно заработать в 2023 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.12.2022
Mir24.TV Belarus
13.12.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика