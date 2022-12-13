«Каждые 2 месяца заказывают запах денег». Как развивать парфюмерную студию и создавать ароматы для бизнеса

Источник материала: ProBusiness



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

В этом сезоне совместного проекта «Про бизнес» и Альфа Банка в Беларуси «Рабочая группа» мы приходим в гости к участникам прошлых выпусков.

Вместе мы проверяем, как наши герои воспользовались рекомендациями экспертов и что изменили в своих компаниях. Оцениваем результаты проекта и строим планы по дальнейшему развитию бизнеса.

На этот раз мы приехали в студию Perfumer Note к парфюмеру-стилисту Николаю Ярцу, который работает в индустрии уже более 10 лет и создал и подобрал более 600 ароматов.

С Николаем мы встречались чуть больше года назад. Тогда его компания развивала сразу несколько направлений, а сам Николай разрывался от количества рабочих задач. С тех пор многое изменилось… Теперь Николай сконцентрировался на обучении будущих парфюмеров и растит сотрудников для собственного бизнеса.

Узнали, как обстоят дела у студии и самого Николая. Посмотрели, как устроен этот бизнес, какие рекомендации от менторов проекта помогают развиваться и что в планах компании.

Смотрите полный выпуск на нашем YouTube-канале :

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Как стать участником «Рабочей группы»?

Если вы хотите стать героем проекта, опишите вопрос своего бизнеса, который вы хотели бы разобрать совместно с нашими экспертами. Отправьте его на y@probusiness.by с пометкой «Рабочая группа». Авторов самых интересных вопросов мы пригласим в студию и разберем ваш кейс вместе с нашими менторами и ведущими.

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