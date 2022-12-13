|
Российско-белорусские трамваи начнут производить под Нижним Новгородом в январе
13.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В России запускают серийное производство нового трамвая. Он называется «МиНиН» – по первым буквам двух городов – Минска и Нижнего Новгорода. Дело в том, что это совместный российско-белорусский проект, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Игорь Наймушин.
Современный, красивый, надежный. От задумки до реализации прошло всего полгода. Совместное российско-белорусское предприятие уже в работе.
Первые 10 единиц полностью соберут на минской площадке. А серийное производство запустят на предприятии в городе Ворсма в январе. Выпускать трамваи будет российско-белорусское совместное предприятие «Нижэкотранс». Практически на 100% новинка состоит из российских и белорусских деталей.
В планах нарастить долю российских компонентов. Сначала сборка будет крупноузловой, но уже к апрелю инженеры рассчитывают перейти на полный цикл производства. Для Нижнего Новгорода произведут 170 вагонов, из них 26 будут трехсекционными. Стоимость одного трамвая – около 57 миллионов рублей.
Инженеры убеждают, что дизайн и интерьер разрабатывали специально для волжского города. Новый электротранспорт будет удобен и для пожилых людей, и для мам с колясками, и для людей с ограниченными возможностями.
Трамвайную систему города-миллионника ждут глобальные перемены. Власти планируют полную модернизацию электротранспортной сферы, заложили в бюджете больше 50 миллиардов рублей на эти цели.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«МиНиН» – лишь один из примеров тесной кооперации между Россией и Беларусью. В планах создание совместного производства электробусов и троллейбусов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)