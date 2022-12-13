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Российско-белорусские трамваи начнут производить под Нижним Новгородом в январе

13.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В России запускают серийное производство нового трамвая. Он называется «МиНиН» – по первым буквам двух городов – Минска и Нижнего Новгорода. Дело в том, что это совместный российско-белорусский проект, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Игорь Наймушин.

Современный, красивый, надежный. От задумки до реализации прошло всего полгода. Совместное российско-белорусское предприятие уже в работе.

«В этом проекте сложилась, конечно, синергия команд, управленческих решений и компетенций, которые имеются. Это все позволило от слов перейти к делу. Это уникальный пример», – рассказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой.

Первые 10 единиц полностью соберут на минской площадке. А серийное производство запустят на предприятии в городе Ворсма в январе. Выпускать трамваи будет российско-белорусское совместное предприятие «Нижэкотранс». Практически на 100% новинка состоит из российских и белорусских деталей.

«У нас используется нижегородское стекло, московская телематика, сидения екатеринбургские», – рассказал генеральный директор российско-белорусского предприятия «Нижэкотранс» Александр Титов.

В планах нарастить долю российских компонентов. Сначала сборка будет крупноузловой, но уже к апрелю инженеры рассчитывают перейти на полный цикл производства. Для Нижнего Новгорода произведут 170 вагонов, из них 26 будут трехсекционными. Стоимость одного трамвая – около 57 миллионов рублей.

«Проект создаст дополнительные компетенции на нижегородской земле. С точки зрения технологий обеспечивается создание дополнительных рабочих мест», – рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов.

Инженеры убеждают, что дизайн и интерьер разрабатывали специально для волжского города. Новый электротранспорт будет удобен и для пожилых людей, и для мам с колясками, и для людей с ограниченными возможностями.

Трамвайную систему города-миллионника ждут глобальные перемены. Власти планируют полную модернизацию электротранспортной сферы, заложили в бюджете больше 50 миллиардов рублей на эти цели.

«Мы получаем до 170 единиц техники только в Нижний Новгород с заменой рельсового хозяйства. Полностью новая трамвайная система Нижнего Новгорода в результате будет создаваться», – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«МиНиН» – лишь один из примеров тесной кооперации между Россией и Беларусью. В планах создание совместного производства электробусов и троллейбусов с запасом автономного хода.



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Теги: Минск
 
 
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«МиНиН» – лишь один из примеров тесной кооперации между Россией и Беларусью. В планах создание совместного производства электробусов и троллейбусов.
 
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