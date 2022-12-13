Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Пока не рубанет Президент». Александр Лукашенко потребовал от чиновников исключить волокиту и бюрократизм. В качестве примера привел ситуацию в коттеджном поселке Сокол. Там многодетные семьи получили льготное жилье с недочетами. Корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская подробнее.

Это сейчас в детской нет бассейна, крыша сухая, обои не отваливаются. Плесень – побеждена, а ведь была повсюду. В проблемный дом многодетная мать Людмила Ларина с семьей въехала несколько лет назад. Но только сейчас спрятала в кладовку ведра и швабры.

А к коттеджу Надежды Михайловой строители и вовсе забыли подвести некоторые коммуникации. Вентиляция не работала, в окнах были сантиметровые щели. А краска с фасада дома отваливалась кусками.

«Плесень была очень серьезная, вот эта стена вся у нас была черная, в какой-то момент она проступила наружу, обои стали отваливаться», – отметила жительница микрорайона Сокол Надежда Михайлова.

Сначала местные жители пытались исправить недоделки своими силами. Но траты оказались неподъемными. Стали жаловаться застройщику. Переписка шла около года. Все это время многодетные семьи жили в проблемных домах. Помощи так и не дождались. Обратились к президенту страны.

«Мы все это проговаривали, писали, звонили, электронное обращение и фотографии делали и так далее, но к сожалению, вот, не могли нам помочь ничем, пока вот в конце концов такой был отчаянный шаг написать президенту, потому что ну куда еще, больше уже не к кому было обращаться. И как только наша жалоба попала к Александру Григорьевичу, вот буквально в течение недели приехала Наталья Ивановна Кочанова, и тут закипела жизнь», – призналась Надежда Михайлова.

Председателю Совета Республики поручил разобраться в ситуации президент. Наталья Кочанова посетила микрорайон летом: поговорила с жителями и сама увидела все недочеты. А уже через неделю сюда приехали строительные бригады. На работы ушло несколько месяцев.

Всей этой волокиты можно было избежать, если бы власти на местах отреагировали вовремя, уверен Александр Лукашенко. Он потребовал из стиля работы исключить бюрократию.

«По Соколу. Пока не рубнет президент топором кому-то по голове или голову не снесет, решения вопроса нет. Если вы приняли решение, проконтролируйте, чтобы решение было исполнено», – заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Проблемные дома стали поводом для возбуждения уголовного дела. По подозрению в даче взятки в особо крупном размере задержан директор организации-застройщика. По данным следствия, за вознаграждение он выбрал определенного подрядчика. Жителям района Сокол и государству нанесен ущерб в 120 тысяч белорусских рублей. Это чуть более трех миллионов российских.

«С целью возмещения причиненного ущерба изъят автомобиль фигуранта, арестовано имущество. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на возмещение затрат, которые понесли государственные организации, исправляющие недостатки для обеспечения комфортного проживания многодетных семей», – сообщил начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета Евгений Бутько.

Приводят в порядок и инфраструктуру микрорайона. Там появляются игровые площадки, пешеходные дорожки, строится детский сад.