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А1 значительно улучшает качество работы сети в малонаселенных районах и сельской местности за счет технологии RAN Sharing
13.12.2022 11:29 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
А1 начал эксплуатацию технологии RAN Sharing, которая впервые используется для диапазона частот 900 МГц. Ее применение позволит в сжатые сроки и с минимальными трудозатратами улучшить качество сети в отдаленных от крупных населенных пунктов местах без строительства новых базовых станций.
За счет использования RAN Sharing компания
Технология RAN Sharing позволяет разным компаниям, предоставляющим услуги мобильной связи, совместно использовать свои сети радиодоступа. Таким образом, два или несколько операторов могут делиться друг с другом сетевой инфраструктурой, включая базовые станции. Это позволяет в разы ускорить развертывание сетей мобильной связи и улучшить качество покрытия в масштабах страны или отдельных регионов. Если процесс строительства собственных базовых станций занимает годы и требует значительных капитальных вложений, то благодаря совместному доступу срок запуска новых вышек сокращается до нескольких месяцев.
Изменения в первую очередь затронут диапазон частот 900 МГц – именно он обеспечивает больший радиус действия базовых станций, что играет важную роль в сельской местности с низкой плотностью населения. Кроме того, радиосигнал на этой частоте лучше проникает сквозь разного рода экранирующие препятствия, что позволяет обеспечить высокое качество сигнала даже на территориях со сложным ландшафтом или в условиях высокоплотной застройки. В наибольшей степени результаты нововведения смогут ощутить жители Брестской, Витебской и Гродненской областей.
Первую фазу проекта по запуску базовых станций с использованием технологии RAN Sharing А1 планирует завершить к концу нынешнего года включением более 350 новых сот.
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А1 значительно улучшает качество работы сети в малонаселенных районах и сельской местности за счет технологии RAN Sharing
А1 начал эксплуатацию технологии RAN Sharing, которая впервые используется для диапазона частот 900 МГц. Ее применение позволит в сжатые сроки и с минимальными...
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