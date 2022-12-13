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А1 значительно улучшает качество работы сети в малонаселенных районах и сельской местности за счет технологии RAN Sharing

13.12.2022 11:29 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

А1 значительно улучшает качество работы сети в малонаселенных районах и сельской местности за счет технологии RAN Sharing

А1 начал эксплуатацию технологии RAN Sharing, которая впервые используется для диапазона частот 900 МГц. Ее применение позволит в сжатые сроки и с минимальными трудозатратами улучшить качество сети в отдаленных от крупных населенных пунктов местах без строительства новых базовых станций.

За счет использования RAN Sharing компания А1 получила возможность вдвое увеличить темпы запуска новых базовых станций в своей сети. Это позволяет обеспечить уверенный прием сигнала и доступ к высокоскоростному мобильному интернету в том числе в малонаселенных районах и сельской местности.

Технология RAN Sharing позволяет разным компаниям, предоставляющим услуги мобильной связи, совместно использовать свои сети радиодоступа. Таким образом, два или несколько операторов могут делиться друг с другом сетевой инфраструктурой, включая базовые станции. Это позволяет в разы ускорить развертывание сетей мобильной связи и улучшить качество покрытия в масштабах страны или отдельных регионов. Если процесс строительства собственных базовых станций занимает годы и требует значительных капитальных вложений, то благодаря совместному доступу срок запуска новых вышек сокращается до нескольких месяцев.

Изменения в первую очередь затронут диапазон частот 900 МГц – именно он обеспечивает больший радиус действия базовых станций, что играет важную роль в сельской местности с низкой плотностью населения. Кроме того, радиосигнал на этой частоте лучше проникает сквозь разного рода экранирующие препятствия, что позволяет обеспечить высокое качество сигнала даже на территориях со сложным ландшафтом или в условиях высокоплотной застройки. В наибольшей степени результаты нововведения смогут ощутить жители Брестской, Витебской и Гродненской областей.

Первую фазу проекта по запуску базовых станций с использованием технологии RAN Sharing А1 планирует завершить к концу нынешнего года включением более 350 новых сот.

 
 
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А1 начал эксплуатацию технологии RAN Sharing, которая впервые используется для диапазона частот 900 МГц. Ее применение позволит в сжатые сроки и с минимальными...
 
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