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В Минске предложили офисы в бизнес-центре с арендными каникулами на полгода
13.12.2022 13:11 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Застройщик «Сигмаполюс», владеющий бизнес-центром «Орлан», предложил в аренду современные офисы айтишников. Бизнес-центр «Орлан» это офисы с готовой отделкой. Теперь офисы, ранее арендуемые разработчиками, доступны всем желающим. В бизнес-центре «Орлан» их можно взять в аренду и полгода пользоваться арендными каникулами при подписании долгосрочного договора. И даже после этого для арендаторов будут действовать одни из самых низких ставок на рынке.
Бизнес-центр
Бизнес-центр «Орлан» это офисный комплекс B-класса, общей площадью более 11 тысяч кв. м в 8 этажей, обладает панорамным остеклением и встроенным паркингом и отвечающий всем современным стандартам для бизнес центров. Бизнес центр введен в эксплуатацию в сентябре 2015 года. Все помещения идут с готовой отделкой и современной инфраструктурой. Так что арендаторам не потребуется каких-либо затрат перед заселением. На каждом этаже бизнес-центра — продуманные и комфортные планировки, грамотное зонирование и качественный ремонт. Детальные планировки этажей бизнес-центра «Орлан» можно посмотреть ниже:
В аренду предлагаются как целые этажи в 1100 кв. м или весь бизнес-центр в целом, или помещения площадью от 50 кв. м и более.
Офисные помещения в бизнес-центре «Орлан» представлены в формате open-space и небольшими офисными блоками с панорамным остеклением. Инженерно-технические решения и системы коммуникаций бизнес центра также впечатляют: шведская система вентиляции Systemаir, японские кондиционеры Daikin и бесшумные и быстрые швейцарские лифты Schindler. Предусмотрена и собственная автономная котельная, чтобы в здании было тепло при любой погоде и в любое время года.
Здание спроектировано так, чтобы в офисах не было дефицита солнечного света, что создает прекрасные условия для работы. Высота потолков в офисных помещениях -3 метра. Офисные помещения предлагаются в аренду с действующими системами инженерии и коммуникаций.
Для арендаторов и гостей бизнес центра «Орлан» продуман закрытый паркинг на 60 машиномест, так же автомобиль также можно оставить на гостевой стоянке.
Снять офис в
В целом, перечислим преимущества аренды офиса в бизнес-центре «Орлан»:
• Ставка аренды- от 14 рублей за кв. м с НДС.
Куда обращаться
Всем желающим снять офис в бизнес-центре «Орлан» надо связаться с представителем собственника по телефонам +375 29 334 — 00 -77 и +375−29−334−01−01 или электронной почте
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Застройщик «Сигмаполюс», владеющий бизнес-центром «Орлан», предложил в аренду современные офисы айтишников. Бизнес-центр «Орлан» это офисы с готовой отделкой....
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