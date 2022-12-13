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В Минске предложили офисы в бизнес-центре с арендными каникулами на полгода

13.12.2022 13:11 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Застройщик «Сигмаполюс», владеющий бизнес-центром «Орлан», предложил в аренду современные офисы айтишников. Бизнес-центр «Орлан» это офисы с готовой отделкой. Теперь офисы, ранее арендуемые разработчиками, доступны всем желающим. В бизнес-центре «Орлан» их можно взять в аренду и полгода пользоваться арендными каникулами при подписании долгосрочного договора. И даже после этого для арендаторов будут действовать одни из самых низких ставок на рынке.

Бизнес-центр «Орлан» находится на пересечение ул. Карастояновой и ул. Тиражной, недалеко от площади Бангалор, рядом — парк Дружбы народов и Цнянское водохранилище. От офисного здания рукой подать до второго транспортного кольца, а до станции метро «Академия наук» ехать всего 10 минут. Здание управляется единым собственником и обслуживается управляющей компанией с многолетним опытом.

Бизнес-центр «Орлан» это офисный комплекс B-класса, общей площадью более 11 тысяч кв. м в 8 этажей, обладает панорамным остеклением и встроенным паркингом и отвечающий всем современным стандартам для бизнес центров. Бизнес центр введен в эксплуатацию в сентябре 2015 года. Все помещения идут с готовой отделкой и современной инфраструктурой. Так что арендаторам не потребуется каких-либо затрат перед заселением. На каждом этаже бизнес-центра — продуманные и комфортные планировки, грамотное зонирование и качественный ремонт. Детальные планировки этажей бизнес-центра «Орлан» можно посмотреть ниже:

В Минске предложили офисы в бизнес-центре с арендными каникулами на полгода

В аренду предлагаются как целые этажи в 1100 кв. м или весь бизнес-центр в целом, или помещения площадью от 50 кв. м и более.

Офисные помещения в бизнес-центре «Орлан» представлены в формате open-space и небольшими офисными блоками с панорамным остеклением. Инженерно-технические решения и системы коммуникаций бизнес центра также впечатляют: шведская система вентиляции Systemаir, японские кондиционеры Daikin и бесшумные и быстрые швейцарские лифты Schindler. Предусмотрена и собственная автономная котельная, чтобы в здании было тепло при любой погоде и в любое время года.

В Минске предложили офисы в бизнес-центре с арендными каникулами на полгода

Здание спроектировано так, чтобы в офисах не было дефицита солнечного света, что создает прекрасные условия для работы. Высота потолков в офисных помещениях -3 метра. Офисные помещения предлагаются в аренду с действующими системами инженерии и коммуникаций.

Для арендаторов и гостей бизнес центра «Орлан» продуман закрытый паркинг на 60 машиномест, так же автомобиль также можно оставить на гостевой стоянке.

В Минске предложили офисы в бизнес-центре с арендными каникулами на полгода

В Минске предложили офисы в бизнес-центре с арендными каникулами на полгода

Снять офис в «Орлане» можно по ставкам, которые заметно ниже рыночных. Так, аренда квадратного метра стоит от 14 рублей с НДС в месяц. Сложно найти более выгодные условия в Минске для бизнеса центров аналогичного качества.

В целом, перечислим преимущества аренды офиса в бизнес-центре «Орлан»:

  • Комплекс класса «B», который построен по современным стандартам.
  • Удобные офисы с продуманными рабочими зонами, панорамным остеклением и высокими потолками.
  • Готовый и качественный ремонт с организацией комфортного рабочего пространства.
  • Развитая инфраструктура, паркинги и близость к крупным автомагистралям города.
  • Наличие современных систем инженерии — от вентиляции и кондиционирования до высокоскоростного интернета.
  • Наличие единого собственника и управляющей компании с многолетним опытом.
  • Автоматизированная пропускная система и охрана бизнес-центров.

• Ставка аренды- от 14 рублей за кв. м с НДС.

В Минске предложили офисы в бизнес-центре с арендными каникулами на полгода

Куда обращаться

Всем желающим снять офис в бизнес-центре «Орлан» надо связаться с представителем собственника по телефонам +375 29 334 — 00 -77 и +375−29−334−01−01 или электронной почте arenda@sigmapolus.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Застройщик «Сигмаполюс», владеющий бизнес-центром «Орлан», предложил в аренду современные офисы айтишников. Бизнес-центр «Орлан» это офисы с готовой отделкой....
 
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