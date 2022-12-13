Патриотическая выставка открылась в «Доме Москвы в Минске»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Архивные документы, уникальные фотографии и раритеты эпохи Второй мировой войны. В «Доме Москвы в Минске» открылась выставка «Вехи истории», передает телеканал «МИР 24».

В экспозиции несколько десятков исторических экспонатов, найденных на территории Беларуси. Некоторые предметы посетителям можно потрогать или даже примерить. Выставку посмотрели около сотни человек.

«Сохранить историческую память – это как основа, фундамент строительства здания, как родной язык, обычаи, традиции народов. Без истории мы кто? Мы никто. Поэтому очень важно сохранить историю и не позволять искажать ее», – рассказал посетитель выставки Хирси Асадулаев.

Для школьников и студентов организовали исторический квест. Во время игры они стреляли из пневматической винтовки, искали аптечки и отвечали на вопросы из истории первой и второй мировых войн. Завтра участники делегаций обсудят вопросы сохранения исторического наследия и сотрудничества Москвы с регионами Беларуси.