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Патриотическая выставка открылась в «Доме Москвы в Минске»
13.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Архивные документы, уникальные фотографии и раритеты эпохи Второй мировой войны. В «Доме Москвы в Минске» открылась выставка «Вехи истории», передает телеканал «МИР 24».
В экспозиции несколько десятков исторических экспонатов, найденных на территории Беларуси. Некоторые предметы посетителям можно потрогать или даже примерить. Выставку посмотрели около сотни человек.
Для школьников и студентов организовали исторический квест. Во время игры они стреляли из пневматической винтовки, искали аптечки и отвечали на вопросы из истории первой и второй мировых войн. Завтра участники делегаций обсудят вопросы сохранения исторического наследия и сотрудничества Москвы с регионами Беларуси.
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Некоторые предметы посетителям можно потрогать или даже примерить.
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