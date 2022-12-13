ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Патриотическая выставка открылась в «Доме Москвы в Минске»

13.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Архивные документы, уникальные фотографии и раритеты эпохи Второй мировой войны. В «Доме Москвы в Минске» открылась выставка «Вехи истории», передает телеканал «МИР 24».

В экспозиции несколько десятков исторических экспонатов, найденных на территории Беларуси. Некоторые предметы посетителям можно потрогать или даже примерить. Выставку посмотрели около сотни человек.

«Сохранить историческую память – это как основа, фундамент строительства здания, как родной язык, обычаи, традиции народов. Без истории мы кто? Мы никто. Поэтому очень важно сохранить историю и не позволять искажать ее», – рассказал посетитель выставки Хирси Асадулаев.

Для школьников и студентов организовали исторический квест. Во время игры они стреляли из пневматической винтовки, искали аптечки и отвечали на вопросы из истории первой и второй мировых войн. Завтра участники делегаций обсудят вопросы сохранения исторического наследия и сотрудничества Москвы с регионами Беларуси.



ДРУГИЕ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые предметы посетителям можно потрогать или даже примерить.
 
Новости дня
Новости разные
 
А1 значительно улучшает качество работы сети в малонаселенных районах и сельской местности за счет технологии RAN Sharing
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.12.2022
Mir24.TV Belarus
13.12.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика