Сюрпризы НК-2023: кто и за что должен будет платить налог на профессиональный доход и как изменится единый налог

Источник материала: ProBusiness



Фото предоставлено экспертом.

Недавно был опубликован проект изменений Налогового кодекса в 2023 году. Мы уже писали о полной отмене УСН для ИП, а также повышении налога на прибыль и подоходного до 20%. Теперь правительство определилось с видами деятельности , в которых можно будет применять налог на профессиональный доход. Консультант и соучредитель бухгалтерской компании «Директ Актив» Вера Солянкова помогла «Про бизнес» разобраться с новым налогом и пояснила, что произойдет в 2023-м с единым налогом.

Налог на профессиональный доход

С 1 января 2023 вводится налог на профессиональный доход. Применение такого особого режима налогообложения физлицами будет добровольным, а в отдельных случаях обязательным, (гл. 40 проекта НК-2023).

В период с 1 января по 30 июня 2023 года перейти на НПД можно в добровольном порядке. Плательщиками могут стать физлица, осуществляющие виды деятельности по перечню , а также физлица, осуществляющие ремесленную деятельность (п. 193 ст. 2 закона № 141-З (изменений НК-2022), п. 9 ст. 5 проекта закона, ст. 378 проекта НК-2023).

С 1 июля 2023 года обязанность по применению НПД устанавливается для физлиц, осуществляющих ремесленную деятельность и (или) деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма (ч. 2, 3 ст. 378 проекта НК-2023 (в ред. от 01.07.2023)).

Необходимо отметить, что с 1 января 2023 года физлица будут вправе применять НПД в отношении деятельности по выполнению работ (оказанию услуг) по заказам иных физлиц и иностранных организаций вне места нахождения заказчика, подконтрольной им территории или объекта с использованием сети Интернет для выполнения таких работ, услуг и передачи их результатов. Такая деятельность не будет рассматриваться как предпринимательская (п. 7 ст. 5 проекта НК-2023).

Важно! Наличие места основной работы не препятствует уплате налога на профессиональный доход.

Таким образом, на вознаграждение, выплачиваемое по договору, заключенному между белорусской организацией и самозанятым лицом, который с 1 января 2023 году будет являться плательщиком налога на профессиональный доход, взносы в бюджет фонда начисляются в общеустановленном порядке и уплачиваются работодателем, как за работающее лицо.

Некоторые из видов деятельности, вошедших в перечень осуществляемых физическими лицами — плательщиками налога на профессиональный доход:

— Ремесленная деятельность.

— Деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.

— Реализация физическими лицами товаров потребителям:

на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков), изготовленных этими физическими лицами хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции;

котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки).

— Выполнение работ (оказание услуг):

видеосъемка событий;

деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность;

деятельность по письменному и устному переводу;

оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции, предоставление услуг по дроблению зерна, отжиму сока, выпас скота;

парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру;

предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения веса, роста;

производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви.



Фото предоставлено экспертом.

— Предоставление принадлежащих на праве собственности физическому лицу иным физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания.

— Предоставление в аренду имущества (кроме имущества, сдача которого в аренду не допускается или ограничивается законодательными актами).

Уплата НПД заменит уплату:

— подоходного налога с физлиц (за исключением подоходного налога с физлиц в фиксированных суммах);

— сбора за осуществление ремесленной деятельности;

— сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма;

— единого налога с ИП и иных физлиц по доходам, полученным физлицом от осуществления деятельности с применением НПД;

— взносы в ФСЗН, поскольку уже включает в себя обязательные страховые взносы для физлиц, которые признаются плательщиками таких взносов (п. 188 ст. 1, абз. 2 ст. 9, п. 1 ст. 380 проекта НК-2023).

Ставки налога на профессиональный доход

Устанавливаются две ставки, по которым будет начисляться профессиональный доход (п. 191 ст. 1, ст. 381−2 проекта НК-2023).

10% в отношении профессионального дохода, полученного от:

физических лиц (независимо от его размера);

иностранных организаций и иностранных индивидуальных предпринимателей (независимо от его размера);

белорусских организаций и белорусских индивидуальных предпринимателей в размере, не превышающем 60 000 белорусских рублей в целом за год.

20% в отношении профессионального дохода, полученного:

от белорусских организаций и белорусских индивидуальных предпринимателей, в размере, превысившем 60 000 белорусских рублей в целом за год;

при выявлении налоговым органом факта получения плательщиком дохода без формирования чека посредством приложения «Профналог».

Подробнее о расчете можно почитать здесь .

Физлицо, впервые зарегистрированное в качестве плательщика НПД, имеет право на льготу в виде уменьшения суммы дохода на сумму налогового вычета в размере 2000 руб. Данный вычет будет применять налоговый орган самостоятельно последовательно в отношении полученных плательщиком доходов начиная с первого (п. 193 ст. 2 Закона № 141-З, п. 1 ст. 381−3 проекта НК-2023).

Кроме того, пенсионеры — плательщики НПД имеют право на льготу в виде освобождения от уплаты взносов в бюджет ФСЗН. Для этого физлицу необходимо с помощью приложения «Профдоход» уведомить налоговый орган о получении пенсии (п. 192 ст. 1, ч. 2 п. 5 ст. 381−3 проекта НК-2023).

Ставка налога для пенсионеров с 10% (20%) фактически уменьшается до 4% (8%), за счет освобождения от уплаты обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.

Для того чтобы стать плательщиком НПД, физлицо обязано использовать приложение «Профдоход». Скачать его можно бесплатно с официального сайта МНС на любой имеющийся гаджет, подключенный к сети Интернет, а затем через него проинформировать налоговый орган о применении НПД. Установить приложение можно с 1 января 2023 года по ссылке . Там же есть видеоинструкции.

Единый налог

Предприниматели и самозанятые, использующие единый налог, с января, возможно, будут платить больше — ставки в зависимости от региона и вида деятельности предположительно вырастут в 1,5−3 раза.

Если изменения утвердят, то при розничной торговле овощами, плодами и ягодами в 2023 году нужно будет уплачивать 708 рублей в месяц против 354 рублей в 2022 году. А единый налог при розничной торговле иными продовольственными товарами (за исключением алкогольных напитков) с 548 рублей может вырасти до 1096 рублей.



Фото предоставлено экспертом.

Не планируют менять ставки единого налога для таких видов деятельности, как:

реализация продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады;

реализация котят, щенков и иных домашних животных;

реализация хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции;

услуги переводчиков;

кошение травы, уборка листьев, скошенной травы и мусора;

распиловка и колка дров, услуги грузчика;

разовая реализация иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно пребывающими в Беларуси, произведений живописи, графики, скульптуры, предметов народного творчества, продукции растениеводства и пчеловодства.

Совет Министров предлагает расширить и перечень видов деятельности, при осуществлении которых с 2023 года единый налог не уплачивается. Это значит, что предприниматели и физические лица, получающие доход в выбранных сферах, возможно, будут использовать общую систему налогообложения, уплачивая подоходный налог.

К таким видам деятельности предлагают отнести:

техобслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и мопедов; услуги по восстановлению резиновых шин и покрышек, услуги по диагностированию и буксировке транспортных средств, оказания техпомощи в пути;

услуги парикмахерских и салонов красоты; по нанесению татуировки, нательной живописи, перманентного макияжа, пирсинга (самозанятые могут уплачивать единый налог);

деятельность грузового речного транспорта, деятельность грузового автомобильного транспорта;

общее строительство зданий, специальные строительные работы;

медицинскую, в том числе стоматологическую, практику, прочую деятельность по охране здоровья;

деятельность по чистке и уборке, помощь в выращивании сельхозкультур и разведении животных, предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;

сдачу в аренду (субаренду), наем жилых помещений, садовых домиков, дач, машино-мест (кроме предоставления мест для краткосрочного проживания).

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