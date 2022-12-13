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Сюрпризы НК-2023: кто и за что должен будет платить налог на профессиональный доход и как изменится единый налог
13.12.2022 13:11 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
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Налог на профессиональный доход
С 1 января 2023 вводится налог на профессиональный доход. Применение такого особого режима налогообложения физлицами будет добровольным, а в отдельных случаях обязательным, (гл. 40 проекта НК-2023).
В период с 1 января по 30 июня 2023 года перейти на НПД можно в добровольном порядке. Плательщиками могут стать физлица, осуществляющие виды деятельности
С 1 июля 2023 года обязанность по применению НПД устанавливается для физлиц, осуществляющих ремесленную деятельность и (или) деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма (ч. 2, 3 ст. 378 проекта НК-2023 (в ред. от 01.07.2023)).
Необходимо отметить, что с 1 января 2023 года физлица будут вправе применять НПД в отношении деятельности по выполнению работ (оказанию услуг) по заказам иных физлиц и иностранных организаций вне места нахождения заказчика, подконтрольной им территории или объекта с использованием сети Интернет для выполнения таких работ, услуг и передачи их результатов. Такая деятельность не будет рассматриваться как предпринимательская (п. 7 ст. 5 проекта НК-2023).
Таким образом, на вознаграждение, выплачиваемое по договору, заключенному между белорусской организацией и самозанятым лицом, который с 1 января 2023 году будет являться плательщиком налога на профессиональный доход, взносы в бюджет фонда начисляются в общеустановленном порядке и уплачиваются работодателем, как за работающее лицо.
Некоторые из видов деятельности, вошедших в перечень осуществляемых физическими лицами — плательщиками налога на профессиональный доход:
— Ремесленная деятельность.
— Деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.
— Реализация физическими лицами товаров потребителям:
— Выполнение работ (оказание услуг):
— Предоставление принадлежащих на праве собственности физическому лицу иным физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания.
— Предоставление в аренду имущества (кроме имущества, сдача которого в аренду не допускается или ограничивается законодательными актами).
Уплата НПД заменит уплату:
— подоходного налога с физлиц (за исключением подоходного налога с физлиц в фиксированных суммах);
— сбора за осуществление ремесленной деятельности;
— сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма;
— единого налога с ИП и иных физлиц по доходам, полученным физлицом от осуществления деятельности с применением НПД;
— взносы в ФСЗН, поскольку уже включает в себя обязательные страховые взносы для физлиц, которые признаются плательщиками таких взносов (п. 188 ст. 1, абз. 2 ст. 9, п. 1 ст. 380 проекта НК-2023).
Ставки налога на профессиональный доход
Устанавливаются две ставки, по которым будет начисляться профессиональный доход (п. 191 ст. 1, ст. 381−2 проекта НК-2023).
10% в отношении профессионального дохода, полученного от:
20% в отношении профессионального дохода, полученного:
Подробнее о расчете можно почитать
Физлицо, впервые зарегистрированное в качестве плательщика НПД, имеет право на льготу в виде уменьшения суммы дохода на сумму налогового вычета в размере 2000 руб. Данный вычет будет применять налоговый орган самостоятельно последовательно в отношении полученных плательщиком доходов начиная с первого (п. 193 ст. 2 Закона № 141-З, п. 1 ст. 381−3 проекта НК-2023).
Кроме того, пенсионеры — плательщики НПД имеют право на льготу в виде освобождения от уплаты взносов в бюджет ФСЗН. Для этого физлицу необходимо с помощью приложения «Профдоход» уведомить налоговый орган о получении пенсии (п. 192 ст. 1, ч. 2 п. 5 ст. 381−3 проекта НК-2023).
Ставка налога для пенсионеров с 10% (20%) фактически уменьшается до 4% (8%), за счет освобождения от уплаты обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.
Для того чтобы стать плательщиком НПД, физлицо обязано использовать приложение «Профдоход». Скачать его можно бесплатно с официального сайта МНС на любой имеющийся гаджет, подключенный к сети Интернет, а затем через него проинформировать налоговый орган о применении НПД. Установить приложение можно с 1 января 2023 года
Единый налог
Предприниматели и самозанятые, использующие единый налог, с января, возможно, будут платить больше — ставки в зависимости от региона и вида деятельности предположительно вырастут в 1,5−3 раза.
Если изменения утвердят, то при розничной торговле овощами, плодами и ягодами в 2023 году нужно будет уплачивать 708 рублей в месяц против 354 рублей в 2022 году. А единый налог при розничной торговле иными продовольственными товарами (за исключением алкогольных напитков) с 548 рублей может вырасти до 1096 рублей.
Не планируют менять ставки единого налога для таких видов деятельности, как:
Совет Министров предлагает расширить и перечень видов деятельности, при осуществлении которых с 2023 года единый налог не уплачивается. Это значит, что предприниматели и физические лица, получающие доход в выбранных сферах, возможно, будут использовать общую систему налогообложения, уплачивая подоходный налог.
К таким видам деятельности предлагают отнести:
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Сюрпризы НК-2023: кто и за что должен будет платить налог на профессиональный доход и как изменится единый налог
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