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Погода в СНГ: штормовой ветер в Казахстане, осадки и туман в Армении
13.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В среду, 14 декабря,
Казахстан
Метель, туман и снег – в нескольких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В Акмолинской, Актюбинской и Кызылординской областях сильный ветер до 20 метров в секунду. В Алматы днем около нуля градусов.
Медики напоминают, что из-за резкого перепада температур сохраняется вероятность простуды. Не следует забывать и про сезонные вирусные заболевания. Врачи рекомендуют: в общественных местах носить маски, мыть руки с мылом, хорошо есть и принимать витамины.
Беларусь
«Оранжевый» уровень опасности
Армения
Дожди, снег и туман. В горных районах Арагацотна – минус 4, в Ереване – плюс 6. В столице синоптики осадков не обещают, поэтому владельцы ледовых площадок уже заливают лед. Если в городе потеплеет, качество покрытия будут поддерживать чиллерами – специальными аппаратами охлаждения жидкости.
Кыргызстан
В Кыргызстане немного потеплело. Сегодня в Бишкеке около нуля, без осадков и солнечно. Такая же ясная погода стоит и в Иссык-Кульской области. Несмотря на небольшой минус, в Джети-Огузском ущелье сейчас много туристов. Там организован юрточный лагерь. Все желающие могут взять лыжи и прокатиться по крутым склонам. Либо попробовать снегоступы. В них намного легче шагать по труднодоступным местам и наслаждаться красотой природы.
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