Погода в СНГ: штормовой ветер в Казахстане, осадки и туман в Армении

Казахстан

Метель, туман и снег – в нескольких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В Акмолинской, Актюбинской и Кызылординской областях сильный ветер до 20 метров в секунду. В Алматы днем около нуля градусов.

Медики напоминают, что из-за резкого перепада температур сохраняется вероятность простуды. Не следует забывать и про сезонные вирусные заболевания. Врачи рекомендуют: в общественных местах носить маски, мыть руки с мылом, хорошо есть и принимать витамины.

«Витаминотерапия сразу не рекомендуется, без назначения врача ее проводить нельзя. Самое главное – обильное питье детям, прогулки на свежем воздухе. Хорошая профилактика – это проводить туалет носа. Сейчас дети в основном болеют, когда ходят в садик. Можно проводить профилактику морской водой», – отметил заведующий отделением Центра семейного здоровья городской поликлиники № 10 Алматы Бахтияр Хамраев.

Беларусь

«Оранжевый» уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Беларуси. На юго-западе страны порывы ветра достигают 18 метров в секунду. В Минске небольшой мороз, на улице минус четыре.



Из-за непогоды увеличилось количество аварий. Госавтоинспекция напоминает: при снегопаде и гололедице нужно отказаться от резких маневров, торможений и перестроений, а скорость движения должна быть меньше разрешенной.

Армения

Дожди, снег и туман. В горных районах Арагацотна – минус 4, в Ереване – плюс 6. В столице синоптики осадков не обещают, поэтому владельцы ледовых площадок уже заливают лед. Если в городе потеплеет, качество покрытия будут поддерживать чиллерами – специальными аппаратами охлаждения жидкости.

Кыргызстан

В Кыргызстане немного потеплело. Сегодня в Бишкеке около нуля, без осадков и солнечно. Такая же ясная погода стоит и в Иссык-Кульской области. Несмотря на небольшой минус, в Джети-Огузском ущелье сейчас много туристов. Там организован юрточный лагерь. Все желающие могут взять лыжи и прокатиться по крутым склонам. Либо попробовать снегоступы. В них намного легче шагать по труднодоступным местам и наслаждаться красотой природы.