Новое лицо Минска: застройщик «А-100 Девелопмент» показал первые готовые дома в квартале DEPO на Площади Победы

Источник материала: ProBusiness

Три 6-этажных дома, подземный паркинг и часть благоустройства введены в эксплуатацию. Собственники квартир, построенных в самом центре столицы, начнут получать ключи уже в декабре 2022 года.

Жилой квартал премиального класса «Депо» возводится в границах улиц Красная и Киселева, проспектов Машерова и Независимости. Застройщик намерен не просто построить дома, но и превратить локацию в новую достопримечательность Минска.

— У проекта «Депо» две главные цели: создать настоящее премиальное жилье без поправок и компромиссов и показать всей стране, как может и должен выглядеть современный город, — отметила руководитель группы компаний «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик. - Мы получили в распоряжение знаковое место, и наша ответственность — сделать его лучше, чем было до. Все без исключения застройщики участвуют в формировании облика города на десятилетия или даже больше, оставляют следы на карте Минска. Важно, чтобы эти следы не превращались в шрамы.



Светлана Шевлик, руководитель группы компаний «А-100 Девелопмент»

Архитектурную концепцию «Депо» разработал Сергей Скуратов — опытный архитектор с мировым именем. Его идея заключается в том, чтобы проявить уважение к существующей архитектуре в центре столицы, соединить историю и инновации.

— Согласно задумке архитектора, квартал будет состоять и из приватных зон, доступных только жителям, и из общедоступных пространств. Это сделано для того, чтобы не забирать полностью центральную часть города у минчан и гостей столицы. Можно сказать, что мы строим одновременно и престижный жилой квартал, и новый социальный объект, — добавила Светлана Шевлик.



















Площадь «Депо» составляет 6,7 Га — на ней будет возведен 21 дом с 557 квартирами, общим закрытым двором, большим подземным паркингом и современным продуманным благоустройством. Сердцем квартала станет центральная пешеходная улица, которая и разделит квартал на приватную и общественную зоны. По обе стороны этой пешеходной улице расположатся магазины, кафе, кондитерские, винный бар, ресторан, а также большой спортивный, образовательный и офисный центры.

Кроме того, в центре квартала появится нестандартный арт-объект, напоминающий о том, что когда-то в этом месте располагалось трамвайное и троллейбусное депо. Для выбора арт-объекта будет организован отдельный творческий конкурс.

В первых трех домах, которые застройщик уже ввел в эксплуатацию, располагается по 21 квартире площадью 89, 125 и 222 квадратных метра. Все дома оснащены умными системами мониторинга (отопления, воды, протечек), вентиляции и кондиционирования, а также повышенной шумоизоляцией. Отдельного внимания достойно остекление — витражное и радиальное (скругленные окна) от бренда Schuco. Высота потолков в квартирах от 3,05 до 3,30 м. Планировки продуманные и разработаны с учетом современных сценариев жизни. У каждой квартиры есть своя кладовая на нулевом этаже.

В домах разместились просторные парадные лобби с лифтами Schindler, меблированной зоной ожидания, авторскими картинами, дизайнерскими почтовыми ящиками, местом для колясок, хозяйственными помещениями и лапомойками. За безопасность в квартале отвечает видеонаблюдение и вход на территорию по Face ID — систему распознавания лиц (как в айфоне).

Вентилируемый фасад домов выполнен из дизайнерского клинкерного кирпича, произведенного на семейном производстве в Германии — каждый кирпичик выложен вручную.

Для комфорта жителей вся подземная территория квартала отведена под паркинг площадью более 44 000 квадратных метров — здесь будет оборудовано порядка 800 машиномест. Все машиноместа увеличенные — то есть их размер больше стандартного, за каждой квартирой закреплено одно парковочное место, однако при желании можно купить дополнительное. На паркинге есть места для зарядки электромобилей, зона для хранения велосипедов и гостевая зона. Подняться на этаж можно на лифте прямо с паркинга — не выходя на улицу.





Благоустройство займет более 60% территории «Депо». Во дворе квартала будет много вечнозеленых и листопадных видов растений и многолетние травы — чтобы территория оставалась зеленой круглый год. Для стабильно качественного ухода за озеленением интегрирована система автополива. По всему кварталу будет реализовано умное уличное освещение с разными уровнями света и различными сценариями под определенное время суток и сезон.

В большом закрытом дворе расположатся три зоны отдыха в разной стилистике, дорожка для прогулок, бега и самокатов, детские зоны, множество беседок, павильонов, скамеек и качелей — все это будет изготовлено под заказ специально для «Депо».





Сохраняя историю места, застройщик использует в дизайне рельсы и балки от старого депо — в концепции благоустройства они интегрируются в пешеходные дорожки и уличную мебель. При устройстве котлованов также были найдены валуны, лучшие из которых были отобраны и использованы в ландшафтном дизайне. А при демонтаже здания бывшего депо сохранилось более 20 тысяч старых кирпичей, которые будут задействованы в одном из интерьеров общественных пространств.

За комплексную эксплуатацию квартала и консьерж-сервис будет отвечать управляющая компания «А-100 Комфорт», которая разработала и внедрила стандарты премиального обслуживания для «Депо».

— Мы часто слышим, что стоимость жилья в «Депо» обусловлена только локацией. На самом деле, помимо места и стильной архитектуры, мы насытили стоимость каждого квадратного метра таким объемом решений, чтобы аналогов в Беларуси не было и в обозримом будущем не появилось. Да, для проекта такого класса текущая ситуация в стране и мире создает определенные вызовы, но мы верны своему принципу: идеального времени не будет никогда, сложности обязательно закончатся, а «Депо» с его неповторимой историей останется", — подытожила Светлана Шевлик.