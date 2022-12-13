Министром иностранных дел Беларуси назначен Сергей Алейник

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил министром иностранных дел Сергея Алейника, который до настоящего времени работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра, передает БЕЛТА .

С 2013 по 2020 год Алейник был чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Великобритании и Ирландии, а с 2002 по 2009 год – послом Беларуси при Святом престоле и Суверенном мальтийском ордене.

Также сегодня был назначен командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси. Им стал Андрей Лукьянович, который ранее был заместителем командующего ВВС и восками ПВО – начальника авиации.

Лукашенко отметил, что накануне обсудил с ними все нюансы их будущей деятельности и пожелал им успехов в новых должностях.