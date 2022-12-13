Работу Всебелорусского собрания будет регулировать закон

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Во Дворце независимости обсудили работу Всебелорусского собрания. Новый орган будет мостом между обществом и властью. И Конституция обеспечила его большими полномочиями, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Страховка для общества и страны. Всебелорусское народное собрание будет ставить точку в любом противостоянии внутри Беларуси. Решать споры и конфликты – главная миссия народного вече, подчеркнул президент .

«Ну, а вдруг. Вдруг случится неразбериха. Особенно сейчас, когда меняется поколение. Когда естественно будет меняться власть. В том числе и президент. Если появятся вот такие причины к столкновению, внутренние причины, мы что, лоб в лоб, стенка на стенку пойдем друг на друга? Этого быть не должно. Вот мы и предлагаем народу и государству этот механизм. Люди должны понимать, что есть такой орган, который соберется и примет решение», – сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Дилетанты вопросы государственной важности решать не должны. Это требование президента. Среди 1200 человек – это максимальная квота собрания – будут чиновники высокого ранга, делегаты от Совета депутатов, но большинство – из народа: педагоги, врачи, аграрии.

«Некоторые и в трудовых коллективах вопрос ставили: это чуть ли не собрание чиновников будет очередное и так далее. Представителей трудовых коллективов там будет процентов 90. Но это должны быть профессионалы, это не свадебные генералы, которые приехали, посидели, кто-то что-то понял, отсидел, уехал», – отметил Лукашенко.

Для выдвижения в делегаты одного желания мало. Условия участия и порядок приема теперь прописаны в законе.

«Выдвинуть людей должны большие группы. Если мы говорим о гражданском обществе, то кандидата должны поддержать не один, не два и не три человека. То есть это объединения массовые, где эти люди себя показали, зарекомендовали», – отметила председатель комиссии по законодательству Палаты представителей Беларуси Светлана Любецкая.

По обновленной Конституции, Всебелорусское собрание – высший орган народовластия. Делегаты будут встречаться не реже раза в год. А резолюцию отправлять на стол министрам и депутатам. Но вмешиваться в их работу Собрание не будет, как и делать за исполнительную власть ее работу.

«Вбить всем нам в мозги, что не надо бежать во Всебелорусское народное собрание и загружать его вопросами строительства домов, заборов, крыш, туалетов. Это не функция. Будут прописаны исключительные вопросы, глобальные вопросы, которые должны решаться в нашей стране. А вот в эти заборы и крыши вмешиваться даже инициативно не следует. Для этого будут и местные органы власти, правительство, президент будет», – сказал Лукашенко.

Закон получился народным, считают участники встречи. Разработчики учли предложения и критику. Сейчас документ готов. В ближайшее время его внесут на рассмотрение в парламент.

Рассмотрели во Дворце независимости и Закон «О политических партиях». Требование Александра Лукашенко – соответствие деятельности политических организаций основным принципам внутренней и внешней политики Беларуси. Один из пунктов в документе запрещает организациям получать финансирование из-за рубежа.