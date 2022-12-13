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Работу Всебелорусского собрания будет регулировать закон
13.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Во Дворце независимости обсудили работу Всебелорусского собрания. Новый орган будет мостом между обществом и властью. И Конституция обеспечила его большими полномочиями, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Страховка для общества и страны. Всебелорусское народное собрание будет ставить точку в любом противостоянии внутри Беларуси. Решать споры и конфликты – главная миссия народного вече,
Дилетанты вопросы государственной важности решать не должны. Это требование президента. Среди 1200 человек – это максимальная квота собрания – будут чиновники высокого ранга, делегаты от Совета депутатов, но большинство – из народа: педагоги, врачи, аграрии.
Для выдвижения в делегаты одного желания мало. Условия участия и порядок приема теперь прописаны в законе.
По обновленной Конституции, Всебелорусское собрание – высший орган народовластия. Делегаты будут встречаться не реже раза в год. А резолюцию отправлять на стол министрам и депутатам. Но вмешиваться в их работу Собрание не будет, как и делать за исполнительную власть ее работу.
Закон получился народным, считают участники встречи. Разработчики учли предложения и критику. Сейчас документ готов. В ближайшее время его внесут на рассмотрение в парламент.
Рассмотрели во Дворце независимости и Закон «О политических партиях». Требование Александра Лукашенко – соответствие деятельности политических организаций основным принципам внутренней и внешней политики Беларуси. Один из пунктов в документе запрещает организациям получать финансирование из-за рубежа.
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Работу нового органа обсудили во Дворце независимости. Он будет мостом между обществом и властью.
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