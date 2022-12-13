Лукашенко: Всебелорусское народное собрание – стабилизатор общества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Стабильное общество – главная задача Всебелорусского народного собрания. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент республики рассмотрел законопроекты «О Всебелорусском народном собрании» и «О политических партиях», передает телеканал «МИР 24».

«Всебелорусское народное собрание – стабилизатор нашего общества. В этом его главная роль. И если возникнет необходимость, то именно на его площадке надо будет договариваться. Представителей трудовых коллективов там будет процентов 90. Это учителя, это рабочие, это крестьяне. Это должны быть профессионалы, это не свадебные генералы. Таких там быть не должно. Это должны быть люди знающие, с богатым опытом за плечами. Всебелорусское народное собрание , по сути, должно сохраниться как политический институт, а не перерасти в какой-то бюрократический орган», – сказал президент.

По поручению главы государства документы доработали, чтобы все нормы были понятны для людей, а их пожелания – учтены. Для этого проводили общественные дискуссии. Согласно Основному закону, народное вече станет органом высшего народовластия. Делегатов выберут среди представителей разных слоев общества. Раз в год они будут собираться и принимать решения по стратегическим вопросам развития страны.