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Молодые ученые Союзного государства презентовали свои проекты на форуме в Минске
14.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Импортозамещение, локализация производства и создание собственных наработок. На инженерно-технологическом форуме в Минске специалисты из России и Беларуси обсудили развитие Союзного государства в условиях экономического давления, сообщает «МИР 24».
На форуме работают представители главных технических вузов обеих стран. Институты тесно сотрудничают уже давно. Так, Белорусский технологический университет проводит совместные программы с университетами в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Пскове. Вместе они создают технологические парки, проводят конкурсы для молодых ученых. На форуме работают специальные межвузовские платформы. Они помогут активнее делиться наработками.
«Эта сфера деятельности очень сложная и многоотраслевая. В современном мире даже большие государства делают проекты в кооперации с другими странами. Естественно, надо обмениваться знаниями и научными школами», – отметил заместитель госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин.
Форум инженерно-технологического профиля Союзного государства проходит в 11-й раз. Молодые ученые презентуют там собственные бизнес-планы, а опытные специалисты помогают их проработать. Лучший проект оценят потенциальные инвесторы.
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На форуме работают специальные межвузовские платформы. Они помогут активнее делиться наработками.
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