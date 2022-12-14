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Молодые ученые Союзного государства презентовали свои проекты на форуме в Минске

14.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Импортозамещение, локализация производства и создание собственных наработок. На инженерно-технологическом форуме в Минске специалисты из России и Беларуси обсудили развитие Союзного государства в условиях экономического давления, сообщает «МИР 24».

На форуме работают представители главных технических вузов обеих стран. Институты тесно сотрудничают уже давно. Так, Белорусский технологический университет проводит совместные программы с университетами в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Пскове. Вместе они создают технологические парки, проводят конкурсы для молодых ученых. На форуме работают специальные межвузовские платформы. Они помогут активнее делиться наработками.

«В части университетского взаимодействия мы видим, что выстраивая совместную подготовку кадров, реализуя совместные образовательные программы и исследования, мы можем четко встроиться в ту цепочку, которая поможет выйти на новые технологические рубежи», – сказал ректор Белорусского национального технологического университета Сергея Харитончик.

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«Эта сфера деятельности очень сложная и многоотраслевая. В современном мире даже большие государства делают проекты в кооперации с другими странами. Естественно, надо обмениваться знаниями и научными школами», – отметил заместитель госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин.

Форум инженерно-технологического профиля Союзного государства проходит в 11-й раз. Молодые ученые презентуют там собственные бизнес-планы, а опытные специалисты помогают их проработать. Лучший проект оценят потенциальные инвесторы.



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Теги: Минск
 
 
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На форуме работают специальные межвузовские платформы. Они помогут активнее делиться наработками.
 
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