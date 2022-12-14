Молодые ученые Союзного государства презентовали свои проекты на форуме в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Импортозамещение, локализация производства и создание собственных наработок. На инженерно-технологическом форуме в Минске специалисты из России и Беларуси обсудили развитие Союзного государства в условиях экономического давления, сообщает «МИР 24».

На форуме работают представители главных технических вузов обеих стран. Институты тесно сотрудничают уже давно. Так, Белорусский технологический университет проводит совместные программы с университетами в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Пскове. Вместе они создают технологические парки, проводят конкурсы для молодых ученых. На форуме работают специальные межвузовские платформы. Они помогут активнее делиться наработками.

«В части университетского взаимодействия мы видим, что выстраивая совместную подготовку кадров, реализуя совместные образовательные программы и исследования, мы можем четко встроиться в ту цепочку, которая поможет выйти на новые технологические рубежи», – сказал ректор Белорусского национального технологического университета Сергея Харитончик.