Патриотическое воспитание молодежи обсудили в Доме Москвы в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Увековечить память. Сегодня в Доме Москвы в Минске обсудили вопросы союзного сотрудничества. Особое внимание уделили патриотическому воспитанию молодежи, передает «МИР 24».

Участники встречи подчеркнули: молодежь должна знать историю не только родного края, но и соседней страны. Поэтому необходим постоянный обмен визитами. Такие поездки наглядно покажут и расскажут о важных исторических вехах Беларуси и России.

«Второе направление, на мой взгляд – это информационное обеспечение всех наших мероприятий, которые мы проводим. Создание сайтов в Москве, в Беларуси, на которых именно наше взаимодействие между ветеранским движением и молодежным движением отражать. С тем, чтобы мы видели, что здесь есть, и белорусы видели, что у нас есть», – отметил первый заместитель председателя Совета ветеранов (Москва) Александр Аксенов.

Также в планах Беларуси и России – расширение совместных поисковых вахт на местах захоронений красноармейцев и популяризация школьных музеев.