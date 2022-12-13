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Патриотическое воспитание молодежи обсудили в Доме Москвы в Минске
13.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Увековечить память. Сегодня в Доме Москвы в Минске обсудили вопросы союзного сотрудничества. Особое внимание уделили патриотическому воспитанию молодежи, передает «МИР 24».
Участники встречи подчеркнули: молодежь должна знать историю не только родного края, но и соседней страны. Поэтому необходим постоянный обмен визитами. Такие поездки наглядно покажут и расскажут о важных исторических вехах Беларуси и России.
Также в планах Беларуси и России – расширение совместных поисковых вахт на местах захоронений красноармейцев и популяризация школьных музеев.
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Участники встречи подчеркнули: молодежь должна знать историю не только родного края, но и соседней страны.
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