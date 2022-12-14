Источник материала: ProBusiness

Спорт для детей с инвалидностью, спасение животных и переработка баннеров. Как Betera реализовывала КСО-стратегию в 2022 году

Компания Betera – лидер беттинг-индустрии Беларуси и первый представитель Сети Глобального Договора ООН в нашей стране среди букмекеров. Компания стала частью организации 7-го января 2022 года.

При вступлении в Сеть каждый участник выбирает близкие для себя Цели устойчивого развития ООН. Основой КСО-стратегии Betera на 2022 год стало достижение следующих целей: Хорошее здоровье и благополучие, Качественное образование, Достойная работа и экономический рост, Борьба с изменением климата и Партнерство в интересах устойчивого развития.

– Сегодня корпоративная устойчивость перестала быть просто PR-инструментом транснациональных корпораций. Развитие любого бизнеса с долгосрочными целями в каждой стране должно быть связано с локальной ESG-повесткой. Поэтому в 2022-ом году команда Betera сделала особый упор на работу в направлении КСО, – комментирует Михаил Герасимович, Deputy CEO Betera.

Как итог, в течение всего года компания запускала и реализовывала проекты по развитию детского спорта, защите экологии и помощи местным сообществам.

О самых значимых из них рассказываем в этом материале.

Корпоративное волонтерство

В рамках цели “Хорошее здоровье и благополучие” волонтеры Betera начали помогать дому престарелых в поселке Куренец: несколько раз сотрудники компании приезжали в учреждение, чтобы привезти одежду для подопечных, передать стиральную машину и помочь благоустроить территорию.

В июне инициативе сотрудников компании Betera организовала первый в своей истории День Донора.









Интерес к разным направлениям волонтерства вкупе с личной инициативой стал стимулом к созданию механики корпоративных донатов на добрые дела. Сотрудники стали отказываться от подарков от коллег на дни рождения и другие праздникидругиепраздники, а собранные ими средства начали передавать на благотворительность: в реабилитационные детские центры, приюты для животных и другие учреждения. В магазине корпоративного мерча Betera для сотрудников даже появилась опция с покупкой сертификата на благотворительность за баллы (внутреннюю валюту – прим.редакции). Несколько таких донатов уже помогли приюту для животных «Домик спасенных душ». Всего за 2022 год сотрудники собрали с помощью донатов более 1400 рублей.

Кроме того, сотрудники Betera собрали помощь на лечение уличного щенка, которого спасла одна из коллег. Собаке нужна была экстренная ветеринарная помощь и ежедневные капельницы. Совместными усилиями маленького героя поставили на лапы, и он получил соответствующую кличку – Бэтмен.





Экологические проекты

Каждый сотрудник Betera в течение года имеет право на 16 «волонтерских» часов, и в 2022-ом компания дала немало поводов использовать каждый из них.

В апреле Betera провела уже традиционную для себя третью высадку деревьев. Несмотря на снег и -2°C, в жилом квартале у станции метро Грушевка появился парк из более чем 50 деревьев. За последние 4 года усилиями 63 сотрудников компании в Минске и вовсе стало больше на 150 берез, кленов, ив и дубов.





В этом году к высадке деревьев добавилась еще одна экологическая традиция. В октябре уже второй раз Betera провела плоггинг – сбор мусора, совмещенный с бегом. И если в первый раз за помощью в организации обращались к специалистам в этой области, то сейчас компания сделала все своими силами: добавили соревновательный элемент, привлекли детей сотрудников.

В тот день лесопарк на Борисовском тракте рядом с корпусом БНТУ стал чище на 70 кг сортируемых и на 200 кг общих отходов.







По словам КСО-менеджера Betera Анны Авраменко, компания уже несколько лет стремится к минимизации отходов и углеродного следа. На первый взгляд может показаться, что это проблема крупных производств с тоннами вредных выбросов. Как утверждает Анна, только на первый взгляд.

– Потенциальный вред офисных компаний кроется в повседневных вещах: чрезмерном расходе электричества и воды, бумаги, отсутствии сортировки мусора. Чтобы учесть как можно больше влияющих на экологию факторов, работа в Betera выстраивается в соответствии с концепцией Green Office, что позволяет максимально экологично и энергоэффективно использовать офисное пространство, – поделилась Анна.

Переработка отходов, системы энергосбережения, сбор батареек и пластиковых карт были в компании и раньше. В этом году к ним добавилась сортировка макулатуры, которой за месяц в офисе на 250 человек набирается до 100 кг.

Отдельного упоминания заслуживает еще один факт: компания регулярно создает корпоративный мерч из переработанных офисных материалов. В прошлом году из них сделали целую партию сумок для ноутбуков, а в этом – поясные сумки из переработанных пластиковых пакетов.





С целью масштабировать опыт переработки и осознанного потребления компания Betera запустила экологический проект Real Recycle. Цель проекта – эффективная переработка и повторное использование неактуальной корпоративной продукции.

Под эгидой Real Recycle компания передала на переработку более

70 м² рекламных баннеров, из которых белорусский эко-ремесленник Артур Дубовик сделал чехлы для сноубордов, ноутбуков и прочие аксессуары. Кроме этого, компания передала более 300 единиц нереализованного корпоративного мерча – футболок, худи, спортивных сумок, бутылок для воды – в детские дома и специальные интернаты Минска и области, а также в Куренецский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Уже на первом этапе к инициативе присоединились 4 участника: БСБ Банк, МТБанк, футбольный клуб Uni Minsk и Белорусская федерация футбола. Проект Real Recycle – бессрочный. К эко-инициативе можно присоединиться в любой момент, сдать на переработку или передать благополучателям можно абсолютно любые вещи. Чтобы узнать подробности, можно написать на почту Hr@betera.by.





Спорт для всех детей

Отдельное место в КСО-инициативах Betera всегда занимала работа с детьми. Под патронажем компании функционируют несколько партнерских проектов со спортивными секциями, которые помогают развиваться в спорте детям в сложном социальном положении и ребятам с особыми образовательными потребностями

В июне на Всемирный день защиты детей сотрудники компании устроили праздник для ребят из детских домов Минска, которые занимаются в футбольной секции Uni Minsk при поддержке Betera. Для детей провели заключительную тренировку сезона, после которой подарили юным футболистам спортивные подарки, которые сотрудники Betera приобретали по своей инициативе.





Последним масштабным проектом для детей в 2022-ом году стал конкурс грантов «Больше, чем спорт». Проект направлен на помощь учреждениям, которые занимаются развитием оздоровительных спортивных программ для ребят с различными психофизическими заболеваниями.

Победителем конкурса стала спортивная секция из Гомеля «Дзюдо Прайд» с проектом «Группа счастья» для детей с аутизмом. Защита проектов завершилась инициативой победителей разделить денежный грант на масштабирование проектов между всеми участниками. Организаторы и жюри поддержали идею – и каждое учреждение-участник получило от Betera материальную помощь.





В октябре Betera и Белорусская федерация футбола значительно расширили свое сотрудничество и договорились реализовывать вместе не только спортивные, но и важные социальные проекты.

22-го ноября Betera, АБФФ и футболист Александр Гутор навестили воспитанников минского Детского дома №5. Для ребят был организован просмотр матча Аргентина - Саудовская Аравия с комментариями тренера в рамках ЧМ 2022 . Кроме того, Александр рассказал ребятам о своей карьере и поделился вдохновляющим примером, как он играл против Месси.

В конце встречи для юных фанатов футбола провели тематический квиз, а позже подарили сувениры от Betera и АБФФ.





В конце ноября компания Betera присоединилась к международной благотворительной инициативе #ЩедырйВторник. Сотрудники компании самостоятельно закупили подарки для детей из Радошковичской школы-интерната. Дарил подарки детям настоящий джедай и по совместительству Anti-Fraud-специалист Betera Артур Янович.





Проекты в партнерстве с Сетью Глобального Договора ООН в Беларуси

Вступление в Глобальный Договор стало важной вехой на пути Betera к корпоративной устойчивости. Поэтому с самого начала компания стала активно выступать в организации с различными инициативами.

В апреле сотрудники Betera вместе с остальными участниками Сети приняли участие в Дне Земли, где они помогали с уборкой Ботанического сада. Опыт в плоггинге здесь пришелся как нельзя кстати. А еще в том же месяце компания в партнерстве с Глобальным Договором организовала экологическую конференцию Easy Steps to Grow где представители белорусского бизнес-комьюнити делились лучшими кейсами по реализации принципов устойчивого развития.





Продолжением конференции стал новый проект Сети Глобального Договора ООН в Беларуси, где БК Betera стала партнером – Платформа действий по экологии и климату. Такой формат ивента используется Сетями ГД по всему миру, а в этом году его впервые в Беларуси.

На трех встречах в летне-осенний период участники Сети делились своими взглядами на экологическую повестку. Экологи, специалисты по КСО компаний и эко-активисты пытались найти точки соприкосновения в вопросах, важных для всей планеты. Последний ивент цикла в этом году прошел 3-го ноября. Его главной темой стала концепция Green Office и ее реализация белорусскими компаниями. Итогом встречи стала выработка принципов Зеленого Офиса и их интеграция участниками встречи в свои организации.





24-го ноября Сеть Глобального Договора ООН в Беларуси провела итоговое мероприятие 2022 года – Форум ответственного бизнеса. На нем КСО-менеджер Betera поделилась с участниками, как корпоративное волонтерство делает лучше и компанию, и сотрудников.

Форум ответственного бизнеса стал логическим завершением первого года партнерства Betera и Сети Глобального Договора.

– Хочу отметить проактивную позицию компании Betera как участника Сети Глобального договора ООН в Беларуси. Наверное, ни одно наше мероприятие в 2022 году не прошло без участия представителей компании. Более того, Betera стала инициатором проведения экологической конференции в апреле, а во второй половине года выступила в качестве постоянного партнёра Глобального договора при проведении встреч Платформы действия по экологии и климату. Корпоративное волонтерство на мероприятии, посвященном Дню Земли, организация экологической акции Real Recycle, проведение конкурса проектов помощи детям с инвалидностью - это далеко не полный список того, что было сделано компанией с участием Глобального договора. Приятно работать с коллегами, которые настолько креативны и горят желанием сделать мир лучше, – подчеркнул Максим Подберезкин, исполнительный директор Сети Глобального Договора ООН в Беларуси.

По итогам своей КСО-стратегии за год компания получила от руководителя Сети благодарность за ответственную позицию компании и вклад в достижение целей устойчивого развития.