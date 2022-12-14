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Спорт для детей с инвалидностью, спасение животных и переработка баннеров. Как Betera реализовывала КСО-стратегию в 2022 году

14.12.2022 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Спорт для детей с инвалидностью, спасение животных и переработка баннеров. Как Betera реализовывала КСО-стратегию в 2022 году

Спорт для детей с инвалидностью, спасение животных и переработка баннеров. Как Betera реализовывала КСО-стратегию в 2022 году

Компания Betera – лидер беттинг-индустрии Беларуси и первый представитель Сети Глобального Договора ООН в нашей стране среди букмекеров. Компания стала частью организации 7-го января 2022 года.

При вступлении в Сеть каждый участник выбирает близкие для себя Цели устойчивого развития ООН. Основой КСО-стратегии Betera на 2022 год стало достижение следующих целей: Хорошее здоровье и благополучие, Качественное образование, Достойная работа и экономический рост, Борьба с изменением климата и Партнерство в интересах устойчивого развития.

– Сегодня корпоративная устойчивость перестала быть просто PR-инструментом транснациональных корпораций. Развитие любого бизнеса с долгосрочными целями в каждой стране должно быть связано с локальной ESG-повесткой. Поэтому в 2022-ом году команда Betera сделала особый упор на работу в направлении КСО, – комментирует Михаил Герасимович, Deputy CEO Betera.

Как итог, в течение всего года компания запускала и реализовывала проекты по развитию детского спорта, защите экологии и помощи местным сообществам. 

О самых значимых из них рассказываем в этом материале.

Корпоративное волонтерство

В рамках цели “Хорошее здоровье и благополучие” волонтеры Betera начали помогать дому престарелых в поселке Куренец: несколько раз сотрудники компании приезжали в учреждение, чтобы  привезти одежду для подопечных, передать стиральную машину и помочь благоустроить территорию. 

В июне инициативе сотрудников компании Betera организовала первый в своей истории День Донора.

Спорт для детей с инвалидностью, спасение животных и переработка баннеров. Как Betera реализовывала КСО-стратегию в 2022 году

Спорт для детей с инвалидностью, спасение животных и переработка баннеров. Как Betera реализовывала КСО-стратегию в 2022 году

Интерес к разным направлениям волонтерства вкупе с личной инициативой стал стимулом к созданию механики корпоративных донатов на добрые дела. Сотрудники стали отказываться от подарков от коллег на дни рождения и другие праздникидругиепраздники, а собранные ими средства начали передавать на благотворительность: в реабилитационные детские центры, приюты для животных и другие учреждения. В магазине корпоративного мерча Betera  для сотрудников даже появилась опция с покупкой сертификата на благотворительность за баллы (внутреннюю валюту – прим.редакции). Несколько таких донатов уже помогли приюту для животных «Домик спасенных душ». Всего за 2022 год сотрудники  собрали с помощью донатов более 1400 рублей.

Кроме того, сотрудники Betera собрали помощь на лечение уличного щенка, которого спасла одна из коллег. Собаке нужна была экстренная ветеринарная помощь и ежедневные капельницы. Совместными усилиями маленького героя поставили на лапы, и он получил соответствующую кличку Бэтмен.

Спорт для детей с инвалидностью, спасение животных и переработка баннеров. Как Betera реализовывала КСО-стратегию в 2022 году

Экологические проекты

Каждый сотрудник Betera в течение года имеет право на 16 «волонтерских» часов, и в 2022-ом компания дала немало поводов использовать каждый из них.

В апреле Betera провела уже традиционную для себя третью высадку деревьев. Несмотря на снег и -2°C, в жилом квартале у станции метро Грушевка появился парк из более чем 50 деревьев. За последние 4 года усилиями 63 сотрудников компании в Минске и вовсе стало больше на 150 берез, кленов, ив и дубов.

Спорт для детей с инвалидностью, спасение животных и переработка баннеров. Как Betera реализовывала КСО-стратегию в 2022 году

В этом году к высадке деревьев добавилась еще одна экологическая традиция. В октябре уже второй раз Betera провела плоггинг – сбор мусора, совмещенный с бегом. И если в первый раз за помощью в организации обращались к специалистам в этой области, то сейчас компания сделала все своими силами: добавили соревновательный элемент, привлекли детей сотрудников.

В тот день лесопарк на Борисовском тракте рядом с корпусом БНТУ стал чище на 70 кг сортируемых и на 200 кг общих отходов.

Спорт для детей с инвалидностью, спасение животных и переработка баннеров. Как Betera реализовывала КСО-стратегию в 2022 году

 

По словам КСО-менеджера Betera Анны Авраменко, компания уже несколько лет стремится к минимизации отходов и углеродного следа. На первый взгляд может показаться, что это проблема крупных производств с тоннами вредных выбросов. Как утверждает Анна, только на первый взгляд.

– Потенциальный вред офисных компаний кроется в повседневных вещах: чрезмерном расходе электричества и воды, бумаги, отсутствии сортировки мусора. Чтобы учесть как можно больше влияющих на экологию факторов, работа в Betera выстраивается в соответствии с концепцией Green Office, что  позволяет максимально экологично и энергоэффективно использовать офисное пространство, – поделилась Анна.

Переработка отходов, системы энергосбережения, сбор батареек и пластиковых карт  были в компании и раньше. В этом году к ним добавилась сортировка макулатуры, которой за месяц в офисе на 250 человек набирается до 100 кг. 

Отдельного упоминания заслуживает еще один факт: компания регулярно создает корпоративный мерч из переработанных офисных материалов. В прошлом году из них сделали целую партию сумок для ноутбуков, а в этом – поясные сумки из переработанных пластиковых пакетов. 

Спорт для детей с инвалидностью, спасение животных и переработка баннеров. Как Betera реализовывала КСО-стратегию в 2022 году

С целью масштабировать опыт переработки и осознанного потребления компания Betera запустила экологический проект Real Recycle. Цель проекта – эффективная переработка и повторное использование неактуальной корпоративной продукции. 

Под эгидой Real Recycle компания передала на переработку более
70 м² рекламных баннеров, из которых белорусский эко-ремесленник Артур Дубовик сделал чехлы для сноубордов, ноутбуков и прочие аксессуары. Кроме этого, компания передала более 300 единиц нереализованного корпоративного мерча – футболок, худи, спортивных сумок, бутылок для воды – в детские дома и специальные интернаты Минска и области, а также в Куренецский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Уже на первом этапе к инициативе присоединились 4 участника: БСБ Банк, МТБанк, футбольный клуб Uni Minsk и Белорусская федерация футбола. Проект Real Recycle – бессрочный. К эко-инициативе можно присоединиться в любой момент, сдать на переработку или передать благополучателям можно абсолютно любые вещи. Чтобы узнать подробности, можно написать на почту Hr@betera.by.

Спорт для детей с инвалидностью, спасение животных и переработка баннеров. Как Betera реализовывала КСО-стратегию в 2022 году

Спорт для всех детей

Отдельное место в КСО-инициативах Betera всегда занимала работа с детьми. Под патронажем компании функционируют несколько партнерских проектов со спортивными секциями, которые помогают развиваться в спорте детям в сложном социальном положении и ребятам с особыми образовательными потребностями 

В июне на Всемирный день защиты детей сотрудники компании устроили праздник для ребят из детских домов Минска, которые занимаются в футбольной секции Uni Minsk при поддержке Betera. Для детей провели заключительную тренировку сезона, после которой подарили юным футболистам спортивные подарки, которые сотрудники Betera приобретали по своей инициативе.

Спорт для детей с инвалидностью, спасение животных и переработка баннеров. Как Betera реализовывала КСО-стратегию в 2022 году

Последним масштабным проектом для детей в 2022-ом году стал конкурс грантов «Больше, чем спорт». Проект направлен на помощь учреждениям, которые занимаются развитием оздоровительных спортивных программ для ребят с различными психофизическими заболеваниями.

Победителем конкурса стала спортивная секция из Гомеля «Дзюдо Прайд» с проектом «Группа счастья» для детей с аутизмом. Защита проектов завершилась инициативой победителей разделить денежный грант на масштабирование проектов между всеми участниками. Организаторы и жюри поддержали идею – и каждое учреждение-участник получило от Betera материальную помощь.

Спорт для детей с инвалидностью, спасение животных и переработка баннеров. Как Betera реализовывала КСО-стратегию в 2022 году

В октябре Betera и Белорусская федерация футбола значительно расширили свое сотрудничество и договорились реализовывать вместе не только спортивные, но и важные социальные проекты. 

22-го ноября Betera, АБФФ и футболист Александр Гутор навестили воспитанников минского Детского дома №5. Для ребят был организован просмотр матча Аргентина - Саудовская Аравия с комментариями тренера в рамках ЧМ 2022. Кроме того, Александр рассказал ребятам о своей карьере и поделился вдохновляющим примером, как он играл против Месси.

В конце встречи для юных фанатов футбола провели тематический квиз, а позже подарили сувениры от Betera и АБФФ.

Спорт для детей с инвалидностью, спасение животных и переработка баннеров. Как Betera реализовывала КСО-стратегию в 2022 году

В конце ноября компания Betera присоединилась к международной благотворительной инициативе #ЩедырйВторник. Сотрудники компании самостоятельно закупили подарки для детей из Радошковичской школы-интерната. Дарил подарки детям настоящий джедай и по совместительству Anti-Fraud-специалист Betera Артур Янович.

Спорт для детей с инвалидностью, спасение животных и переработка баннеров. Как Betera реализовывала КСО-стратегию в 2022 году

Проекты в партнерстве с Сетью Глобального Договора ООН в Беларуси

Вступление в Глобальный Договор стало важной вехой на пути Betera к корпоративной устойчивости. Поэтому с самого начала компания стала активно выступать в организации с различными инициативами.

В апреле сотрудники Betera вместе с остальными участниками Сети приняли участие в Дне Земли, где они помогали с уборкой Ботанического сада. Опыт в плоггинге здесь пришелся как нельзя кстати. А еще в том же месяце компания в партнерстве с Глобальным Договором организовала экологическую конференцию Easy Steps to Grow где представители белорусского бизнес-комьюнити делились лучшими кейсами по реализации принципов устойчивого развития.

Спорт для детей с инвалидностью, спасение животных и переработка баннеров. Как Betera реализовывала КСО-стратегию в 2022 году

Продолжением конференции стал новый проект Сети Глобального Договора ООН в Беларуси, где БК Betera стала партнером – Платформа действий по экологии и климату. Такой формат ивента используется Сетями ГД по всему миру, а в этом году его впервые  в Беларуси.

На трех встречах в летне-осенний период участники Сети делились своими взглядами на экологическую повестку. Экологи, специалисты по КСО компаний и эко-активисты пытались найти точки соприкосновения в вопросах, важных для всей планеты. Последний ивент цикла в этом году прошел 3-го ноября. Его главной темой стала концепция Green Office и ее реализация белорусскими компаниями. Итогом встречи стала выработка принципов Зеленого Офиса и их интеграция участниками встречи в свои организации.

Спорт для детей с инвалидностью, спасение животных и переработка баннеров. Как Betera реализовывала КСО-стратегию в 2022 году

24-го ноября Сеть Глобального Договора ООН в Беларуси провела итоговое мероприятие  2022 года – Форум ответственного бизнеса. На нем КСО-менеджер Betera  поделилась с участниками, как корпоративное волонтерство делает лучше и компанию, и сотрудников. 

Форум ответственного бизнеса стал логическим завершением первого года партнерства Betera и Сети Глобального Договора.

– Хочу отметить проактивную позицию компании Betera как участника Сети Глобального договора ООН в Беларуси. Наверное, ни одно наше мероприятие в 2022 году не прошло без участия представителей компании. Более того, Betera стала инициатором проведения экологической конференции в апреле, а во второй половине года выступила в качестве постоянного партнёра Глобального договора при проведении встреч Платформы действия по экологии и климату. Корпоративное волонтерство на мероприятии, посвященном Дню Земли, организация экологической акции Real Recycle, проведение конкурса проектов помощи детям с инвалидностью - это далеко не полный список того, что было сделано компанией с участием Глобального договора. Приятно работать с коллегами, которые настолько креативны и горят желанием сделать мир лучше, – подчеркнул Максим Подберезкин, исполнительный директор Сети Глобального Договора ООН в Беларуси. 

По итогам своей КСО-стратегии за год компания получила от руководителя Сети благодарность за ответственную позицию компании и вклад в достижение целей устойчивого развития.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Спорт для детей с инвалидностью, спасение животных и переработка баннеров. Как Betera реализовывала КСО-стратегию в 2022 году
 
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