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Когда рынок падает: в какие криптовалюты стоит вкладываться в 2023 году
14.12.2022 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В текущем году на крипторынке наблюдается коррекция. Типичным исходом этого процесса стало исчезновение части неконкурентоспособных коинов, снижение цены «середнячков». Крупные компании сумели удержать свои проекты и продолжают их развитие. «Инвесторы по-прежнему связывают надежды с Bitcoin, но, похоже, умопомрачительного взлета „короля монет“ не будет. Более-менее уверенно себя чувствуют закрепившиеся вверху рейтингов альткоины», — рассуждает младший помощник главного редактора интернет-портала
Курс криптовалют в настоящее время
— Одной из основных особенностей криптомонет является волатильность. Это свойство характеризует частоту изменения стоимости монет. Разница между повышением/падением часто настолько ощутима, что вовремя проведенная операция по купле/продаже приносит ощутимую прибыль.
Чтобы не упустить выгодный момент, трейдеры мониторят текущий курс на популярных криптобиржах или в других источниках, чтобы подобрать криптовалюты для инвестиций правильно, без лишних рисков, т. к. непроверенные сервисы могут заниматься обманом. Как правило, список криптовалют представлен в виде таблицы. После наименования монеты приводятся ее основные характеристики:
Часто при наведении курсора на строку появляется график, по которому более точно определяют цену в нужный момент времени.
Из-за высокой волатильности изменения происходят каждую секунду. Поэтому отслеживают средневзвешенный и онлайн-курс. В первом случае это средневзвешенное значение за последние сутки, во втором — за последние секунды. Оба значения представляют интерес для разных групп держателей криптовалюты:
Для начинающих инвесторов и трейдеров подходящим вариантом отслеживания цены будут биржи, на которых они торгуют. Это не значит, что придется круглосуточно сидеть за компьютером, чтобы вычислить подходящий момент для сделки. На смартфон можно установить приложения, проводящие мониторинг в автоматическом режиме. В настройках выставляют название крипты, желаемые значения стоимости. Программа пришлет сигнал в нужное время.
Что влияет на изменение курса
Стоимость коинов не привязывается к золоту или товарам, как в случае с фиатными деньгами. Основным фактором является соотношение спроса и предложения на самых крупных биржах. Продавцы желают получить больше, покупатели — меньше заплатить. Компромисс между ними определяет текущую стоимость монет. На эти котировки ориентируются мелкие площадки, но к ним информация идет в течение какого-то времени. Поэтому в отдаленных локациях цена крипты всегда устаревшая.
Анализ перечисленных и других факторов поможет правильно составить прогноз, но не всегда гарантирует успех.Но все же понимание причин, вызывающих у инвесторов страх потерь и стремление больше вкладывать, является ключом к выгодным вложениям.
В начале 2021 года известная компания Tesla приняла решение продавать авто за биткоин. Слухи всколыхнули биржи, «король крипты» стремительно пошел вверх (максимальная отметка $ 65 тысяч), и потянул за собой большинство альткоинов. Нельзя сказать, что эта новость стала единственной причиной такого всплеска, но это реальный факт.
В июне того же года правительство Китая приняло решение о запрете майнинга, что обвалило Биткоин до $ 30 тысяч. Спустя два месяца крупные компании объявили о намерении хранить BTC, что усилило его до $ 52 тысяч.
Криптовалюты для инвестирования в 2023-м
Невозможно абсолютно точно спрогнозировать политическую и экономическую обстановку на будущее. Социальные и военные конфликты, разрушительные тайфуны, действия крупных игроков могут внести коррективы неожиданно. Поэтому нельзя с уверенностью определить, какой тип крипты гарантированно принесет инвестору прибыль на дистанции. Существует много стратегий выгодных вложений, но каждый игрок должен тщательно проводить анализ и самостоятельно принимать решение о размещении собственных средств.
Специалисты рекомендуют создать инвестиционный портфель, в который следует поместить проверенные монеты и перспективные новые проекты:
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В текущем году на крипторынке наблюдается коррекция. Типичным исходом этого процесса стало исчезновение части неконкурентоспособных коинов, снижение цены...
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