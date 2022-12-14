Когда рынок падает: в какие криптовалюты стоит вкладываться в 2023 году

Источник материала: ProBusiness

В текущем году на крипторынке наблюдается коррекция. Типичным исходом этого процесса стало исчезновение части неконкурентоспособных коинов, снижение цены «середнячков». Крупные компании сумели удержать свои проекты и продолжают их развитие. «Инвесторы по-прежнему связывают надежды с Bitcoin, но, похоже, умопомрачительного взлета „короля монет“ не будет. Более-менее уверенно себя чувствуют закрепившиеся вверху рейтингов альткоины», — рассуждает младший помощник главного редактора интернет-портала Crypto.ru Александр Хорошев. Он считает, что в 2023 году стоит обратить внимание на ряд молодых проектов, которые успели вырасти в цене и не имеют предпосылок к снижению темпов.



Александр Хорошев

Младший помощник главного редактора интернет-портала Crypto.ru

Курс криптовалют в настоящее время

— Одной из основных особенностей криптомонет является волатильность. Это свойство характеризует частоту изменения стоимости монет. Разница между повышением/падением часто настолько ощутима, что вовремя проведенная операция по купле/продаже приносит ощутимую прибыль.

Чтобы не упустить выгодный момент, трейдеры мониторят текущий курс на популярных криптобиржах или в других источниках, чтобы подобрать криптовалюты для инвестиций правильно, без лишних рисков, т. к. непроверенные сервисы могут заниматься обманом. Как правило, список криптовалют представлен в виде таблицы. После наименования монеты приводятся ее основные характеристики:

капитализация;

суточный оборот;

курс.

Часто при наведении курсора на строку появляется график, по которому более точно определяют цену в нужный момент времени.

Из-за высокой волатильности изменения происходят каждую секунду. Поэтому отслеживают средневзвешенный и онлайн-курс. В первом случае это средневзвешенное значение за последние сутки, во втором — за последние секунды. Оба значения представляют интерес для разных групп держателей криптовалюты:

Трейдеры. Они торгуют пары монет на биржах. Прибыль составляет разница между курсами покупки и продажи. Поэтому решающее значение для заключения успешной сделки имеет значение котировки в реальном времени.

Они торгуют пары монет на биржах. Прибыль составляет разница между курсами покупки и продажи. Поэтому решающее значение для заключения успешной сделки имеет значение котировки в реальном времени. Инвесторы. Их задачей является вложение средств в проекты, созданные на блокчейне. Такая деятельность не является трейдингом — прибыль приходит не моментально, а в перспективе. Инвесторов интересует динамика курса в течение длительных промежутков времени — месяц, полгода и более.

Для начинающих инвесторов и трейдеров подходящим вариантом отслеживания цены будут биржи, на которых они торгуют. Это не значит, что придется круглосуточно сидеть за компьютером, чтобы вычислить подходящий момент для сделки. На смартфон можно установить приложения, проводящие мониторинг в автоматическом режиме. В настройках выставляют название крипты, желаемые значения стоимости. Программа пришлет сигнал в нужное время.





Что влияет на изменение курса

Стоимость коинов не привязывается к золоту или товарам, как в случае с фиатными деньгами. Основным фактором является соотношение спроса и предложения на самых крупных биржах. Продавцы желают получить больше, покупатели — меньше заплатить. Компромисс между ними определяет текущую стоимость монет. На эти котировки ориентируются мелкие площадки, но к ним информация идет в течение какого-то времени. Поэтому в отдаленных локациях цена крипты всегда устаревшая.

Гораздо больше факторов влияет на процесс насыщения/истощения рынка. Рассмотрим основные:

Тактика быков, медведей, китов и хомяков. Так называют держателей криптографических финансов. Опустошая фонд криптобиржи или переводя в него крупные суммы, можно искусственно сбивать или увеличивать ажиотаж среди клиентов.

Так называют держателей криптографических финансов. Опустошая фонд криптобиржи или переводя в него крупные суммы, можно искусственно сбивать или увеличивать ажиотаж среди клиентов. Стихийные бедствия, социальные потрясения. Чтобы избежать последствий скачка инфляции или физического уничтожения денег, люди переводят фиат в крипту. После стабилизации положения обмен разворачивается в обратную сторону. Соответственно, происходит взлет, затем падение токенов.

Чтобы избежать последствий скачка инфляции или физического уничтожения денег, люди переводят фиат в крипту. После стабилизации положения обмен разворачивается в обратную сторону. Соответственно, происходит взлет, затем падение токенов. Решения правительств тех государств , на чьих территориях интенсивно проводится майнинг или торговля.

, на чьих территориях интенсивно проводится майнинг или торговля. Новости, слухи, высказывания медийных личностей.

Анализ перечисленных и других факторов поможет правильно составить прогноз, но не всегда гарантирует успех. Но все же понимание причин, вызывающих у инвесторов страх потерь и стремление больше вкладывать, является ключом к выгодным вложениям.

В начале 2021 года известная компания Tesla приняла решение продавать авто за биткоин. Слухи всколыхнули биржи, «король крипты» стремительно пошел вверх (максимальная отметка $ 65 тысяч), и потянул за собой большинство альткоинов. Нельзя сказать, что эта новость стала единственной причиной такого всплеска, но это реальный факт.

В июне того же года правительство Китая приняло решение о запрете майнинга, что обвалило Биткоин до $ 30 тысяч. Спустя два месяца крупные компании объявили о намерении хранить BTC, что усилило его до $ 52 тысяч.

Криптовалюты для инвестирования в 2023-м

Невозможно абсолютно точно спрогнозировать политическую и экономическую обстановку на будущее. Социальные и военные конфликты, разрушительные тайфуны, действия крупных игроков могут внести коррективы неожиданно. Поэтому нельзя с уверенностью определить, какой тип крипты гарантированно принесет инвестору прибыль на дистанции. Существует много стратегий выгодных вложений, но каждый игрок должен тщательно проводить анализ и самостоятельно принимать решение о размещении собственных средств.





Специалисты рекомендуют создать инвестиционный портфель, в который следует поместить проверенные монеты и перспективные новые проекты:

Bitcoin — лидер криптовалютной торговли. Его можно сравнить с планетой, остальные коины — с астероидами. Падения битка бывают болезненными, но каждый раз он поднимается на новые горизонты. При умелых вливаниях риск потерь средств не будет очень высоким.

— лидер криптовалютной торговли. Его можно сравнить с планетой, остальные коины — с астероидами. Падения битка бывают болезненными, но каждый раз он поднимается на новые горизонты. При умелых вливаниях риск потерь средств не будет очень высоким. Ethereum — по капитализации занимает второе место. Команда программистов и криптографов считается одной из лучших в сфере блокчейна. Уже запущена тестовая версия обновления Ethereum 2.0. Переход на стекинг снизит эмиссию на 2,5%. ETH приобретают разработчики и компании для расчетов по смарт-контрактам, создания децентрализованных приложений. Большой спрос — одна из причин для инвестиций.

— по капитализации занимает второе место. Команда программистов и криптографов считается одной из лучших в сфере блокчейна. Уже запущена тестовая версия обновления Ethereum 2.0. Переход на стекинг снизит эмиссию на 2,5%. ETH приобретают разработчики и компании для расчетов по смарт-контрактам, создания децентрализованных приложений. Большой спрос — одна из причин для инвестиций. Ripple — король банковской инфраструктуры. Проект является основой для работы финансовых учреждений. Оптимистично настроенные аналитики прогнозируют существенный взлет в конце текущего — начале следующего года.

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