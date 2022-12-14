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Рекордную партию наркотиков сожгли в Беларуси

14.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Полтонны наркотиков – в огонь. В Минске уничтожили рекордную партию запрещенных веществ, сообщает «МИР 24».

В Следственном комитете рассказали, что преступники пытались ввезти наркотики в республику под видом фруктов из-за границы. Первоначальным пунктом отправки был Афганистан. Предназначалась эта партия для стран Евросоюза.

«Данное особо опасное наркотическое средство было размещено на территории одного из складских помещений Заводского района города Минска в тайнике, а именно в стене бытовки. В последующем данная партия была обнаружена сотрудниками правоохранительных органов, а руководители и участники преступной группы привлечены к уголовной ответственности», – доложил официальный представитель Следственного комитета Беларуси Александр Суходольский.

В правоохранительных органах отметили, что это самая крупная изъятая партия наркотиков за всю историю Беларуси.



 
Теги: Минск
 
 
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Преступники пытались ввезти наркотики в республику под видом фруктов из-за границы.
 
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