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Рекордную партию наркотиков сожгли в Беларуси
14.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Полтонны наркотиков – в огонь. В Минске уничтожили рекордную партию запрещенных веществ, сообщает «МИР 24».
В Следственном комитете рассказали, что преступники пытались ввезти наркотики в республику под видом фруктов из-за границы. Первоначальным пунктом отправки был Афганистан. Предназначалась эта партия для стран Евросоюза.
В правоохранительных органах отметили, что это самая крупная изъятая
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Преступники пытались ввезти наркотики в республику под видом фруктов из-за границы.
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