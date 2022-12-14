|
О чем пишут мировые СМИ: суд по делу о теракте в Ницце и «рождественский» хаос в Британии
14.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Восемь человек признали виновными по делу о теракте в Ницце в День взятия Бастилии. В 2016 году водитель Мохаммед Лахуайей-Булель въехал в толпу на тяжелом грузовике, в результате чего погибли 86 и пострадали 450 человек, сообщает
Великобританию охватил «рождественский» хаос. Из-за забастовки на национальной железной дороге, которая длится второй день, четыре из пяти поездов были отменены, сообщает
В Казахстане назвали самые загрязненные города. Самый высокий уровень атмосферных загрязнений наблюдался в девяти населенных пунктах, сообщает
В Минске проходит выставка культурного наследия Узбекистана. Ее экспозиция включает книги-альбомы и образцы декоративно-прикладного искусства узбекского народа, сообщает
В Мары пройдет первенство Туркменистана по баскетболу. Принять участие в соревнованиях смогут спортсмены в возрасте до 16 лет, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парижский суд признал виновными восемь человек по делу о теракте в Ницце 2016 года. В Великобритании второй день продолжается забастовка работников железных дорог.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)