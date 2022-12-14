О чем пишут мировые СМИ: суд по делу о теракте в Ницце и «рождественский» хаос в Британии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Восемь человек признали виновными по делу о теракте в Ницце в День взятия Бастилии. В 2016 году водитель Мохаммед Лахуайей-Булель въехал в толпу на тяжелом грузовике, в результате чего погибли 86 и пострадали 450 человек, сообщает The Guardian . Парижский суд признал друзей водителя Чокри Шафруда и Мохаммеда Грейба виновными в участии в террористическом акте и заключил их в тюрьму на 18 лет. Третий подсудимый, который помогал раздобыть оружие, приговорен к 12-летнему сроку. Еще пятерых признаки виновными в «связи с преступником с целью совершения преступления».

Великобританию охватил «рождественский» хаос. Из-за забастовки на национальной железной дороге, которая длится второй день, четыре из пяти поездов были отменены, сообщает The Independent . Протесты начались после того, как профсоюз отказался повысить зарплату работникам на 9%. Также стало известно о планах сократить 1400 рабочих мест в этой отрасли, которая, по словам официальных лиц, все еще не оправилась от пандемии. В среду к забастовкам железнодорожников присоединилась также Королевская почта. Предполагается, что акции с перерывами продлятся до начала января.

В Казахстане назвали самые загрязненные города. Самый высокий уровень атмосферных загрязнений наблюдался в девяти населенных пунктах, сообщает «Казахстанская правда» . Это Астана, Алматы, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорск, Караганда, Балхаш, Темиртау и Шымкент. Повышенный уровень загрязнений выявили в таких городах, как Талдыкорган, Тараз, Жезказган, Актау и Туркестан. Низкий уровень наблюдается в таких городах, как Кокшетау, Семей, Степногорск, Экибастуз, Петропавловск, Кызылорда.

В Минске проходит выставка культурного наследия Узбекистана. Ее экспозиция включает книги-альбомы и образцы декоративно-прикладного искусства узбекского народа, сообщает БелТА . Также можно увидеть копии миниатюр с редких рукописных произведений средневековых ученых и мыслителей Центральной Азии. Выставка организована в Президентской библиотеке Беларуси при участии посольства Узбекистана. Выставка в Минске будет функционировать до конца 2022 года.