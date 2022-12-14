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Новый глава МИД Беларуси Сергей Алейник перечислил приоритетные направления работы

14.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусским дипломатам официально представили нового главу внешнеполитического ведомства. Сергей Алейник рассказал об основных направлениях своей работы, передает телеканал «МИР 24».

«Нацелены на отстаивание интересов Беларуси на многосторонних площадках, активизируем эту работу. И будем продолжать продвижение значимых международных и региональных инициатив для повышения роли нашей страны и имиджа на международной арене», – заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.

Основной акцент новый глава МИД Беларуси намерен сделать на реализации внешнеэкономических интересов. Продолжится и работа со стратегическими и новыми партнерами. Приоритет отдается интеграционной политике с Россией, странами СНГ и ШОС. Новые задачи поставил перед ведомством и глава белорусского правительства.

Одна из них – найти варианты сбалансированной работы как на восточном, так и на западном векторе внешней политики. Роман Головченко призвал МИД продумать предложения об оптимизации белорусских загранучреждений с учетом нынешних реалий.

«Посольства, не дожидаясь указаний, должны в тесной связке с отраслевиками решать задачи, которые перед ними стоят по экономическому вектору. Продвижение поставок наших товаров, услуг, привлечение инвестиций», – заявил председатель правительства Беларуси Роман Головченко.

В МИД России поздравили Сергея Алейника с назначением на должность. В телеграмме, направленной министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, отмечен большой вклад Алейника в развитие российско-белорусского взаимодействия.



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Основной акцент новый глава МИД Беларуси намерен сделать на реализации внешнеэкономических интересов.
 
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