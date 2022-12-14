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Новый глава МИД Беларуси Сергей Алейник перечислил приоритетные направления работы
14.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусским дипломатам официально представили нового главу внешнеполитического ведомства. Сергей Алейник рассказал об основных направлениях своей работы, передает телеканал «МИР 24».
Основной акцент новый глава МИД Беларуси намерен сделать на реализации внешнеэкономических интересов. Продолжится и работа со стратегическими и новыми партнерами. Приоритет отдается интеграционной политике с Россией, странами СНГ и ШОС. Новые задачи поставил перед ведомством и глава белорусского правительства.
Одна из них – найти варианты сбалансированной работы как на восточном, так и на западном векторе внешней политики. Роман Головченко призвал МИД продумать предложения об оптимизации белорусских загранучреждений с учетом нынешних реалий.
В МИД России поздравили
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Основной акцент новый глава МИД Беларуси намерен сделать на реализации внешнеэкономических интересов.
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