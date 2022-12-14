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2 млн таблеток и 25 млн порошков в год: Фармлэнд увеличивает мощности благодаря новому цеху в Несвиже

14.12.2022 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

2 млн таблеток и 25 млн порошков в год: Фармлэнд увеличивает мощности благодаря новому цеху в Несвиже

В июле 2022 года, фармацевтическое предприятие СП ООО «ФАРМЛЭНД» в рамках реализации инвестиционного проекта по увеличению производственных мощностей, ввело в эксплуатацию в г. Несвиже новый цех по производству современных бета-лактамных антибиотиков.

Новое производство полностью соответствует международным требованиям надлежащей производственной практики (GMP) и включает два участка по производству бета-лактамных антибиотиков в стерильной форме выпуска — порошков для инъекций, а также один участок по производству бета-лактамных антибиотиков в форме таблеток, капсул и порошков для приготовления суспензии для приема внутрь.

Общее количество лекарственных препаратов, планируемых к выпуску на новом производстве, составляет 20 наименований. Производственные мощности нового цеха составляют 25 млн упаковок порошков для инъекций, 2 млн упаковок таблеток и капсул, 1 млн упаковок порошков для приготовления суспензии для приема внутрь.
Новое производство является одновременно импортозамещающим в стратегической сфере обеспечения лекарственной безопасности, и обладает высоким экспортным потенциалом — уже заключены контракты на поставки бета-лактамных антибиотиков в РФ.

 

 
 
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В июле 2022 года, фармацевтическое предприятие СП ООО «ФАРМЛЭНД» в рамках реализации инвестиционного проекта по увеличению производственных мощностей, ввело в...
 
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