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2 млн таблеток и 25 млн порошков в год: Фармлэнд увеличивает мощности благодаря новому цеху в Несвиже
14.12.2022 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В июле 2022 года, фармацевтическое предприятие СП ООО «ФАРМЛЭНД» в рамках реализации инвестиционного проекта по увеличению производственных мощностей, ввело в эксплуатацию в г. Несвиже новый цех по производству современных бета-лактамных антибиотиков.
Новое производство полностью соответствует международным требованиям надлежащей производственной практики (GMP) и включает два участка по производству бета-лактамных антибиотиков в стерильной форме выпуска — порошков для инъекций, а также один участок по производству бета-лактамных антибиотиков в форме таблеток, капсул и порошков для приготовления суспензии для приема внутрь.
Общее количество лекарственных препаратов, планируемых к выпуску на новом производстве, составляет 20 наименований. Производственные мощности нового цеха составляют 25 млн упаковок порошков для инъекций, 2 млн упаковок таблеток и капсул, 1 млн упаковок порошков для приготовления суспензии для приема внутрь.
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2 млн таблеток и 25 млн порошков в год: Фармлэнд увеличивает мощности благодаря новому цеху в Несвиже
В июле 2022 года, фармацевтическое предприятие СП ООО «ФАРМЛЭНД» в рамках реализации инвестиционного проекта по увеличению производственных мощностей, ввело в...
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