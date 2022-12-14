Погода в СНГ: потепление в Казахстане, туман и гололедица в Армении

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В странах Содружества погода сегодня неравномерная – где-то светит солнце, а где-то сотрудники ликвидируют последствия сильных снегопадов, сообщают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан



В Казахстане потеплело. На севере страны школьники вернулись в учебные классы. Температура поднялась до минус 17 градусов. На юге страны осадков не ожидается, столбики термометров показывают плюс три. В Алматинской области на некоторых реках начался шугоход. На отдельных участках реки Есентай куски льда вынесло на тротуар. Объем замерзшей массы составил 6 700 кубометров. Русло водотока специалисты уже расчищают и рекомендуют горожанам в ближайшие дни не находиться вблизи русел рек.



Кыргызстан



В Бишкеке сегодня ясно, плюс один, осадков не ожидается. Столица вновь окутана смогом. Поэтому инспекторы Минприроды совместно с сотрудниками милиции усилили рейды по выявлению эконарушителей среди водителей. Сейчас проверяют маршрутные такси на количество выбросов вредных веществ. Старые автомобили – одна из основных причин образования смога в столице. Специалисты говорят: ежегодно в атмосферу Бишкека выбрасывается около 240 тысяч тонн вредных веществ, больше половины из них – от автотранспорта.



Армения



В Армении в середине недели потеплело, в Ереване плюс восемь. Осадки прекратились, но в некоторых регионах страны по-прежнему наблюдается туман и гололедица. Это серьезно затрудняет движение на трассах. В Арагацотнской области сотрудники МЧС разблокировали движение на трассе Рия Таза – Апаран: из-за гололедицы там застряли более 300 автомашин. Накануне вечером на Армению обрушился мощный циклон, сильный снегопад, туман и гололедица затруднили проезд по дорогам.

Беларусь