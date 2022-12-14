Российские и белорусские боксеры восстановлены в рейтингах WBA

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россияне и белорусы восстановлены в рейтингах Всемирной боксерской ассоциации. Об этом говорится в заявлении WBA, передает телеканал «МИР 24».

WBA – старейшая международная ассоциация профессионального бокса, создана в 1921 году в США. Является одной из четырех боксерских организаций (помимо IBF, WBC и WBO), санкционирующих профессиональные боксерские бои.