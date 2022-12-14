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Российские и белорусские боксеры восстановлены в рейтингах WBA

14.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россияне и белорусы восстановлены в рейтингах Всемирной боксерской ассоциации. Об этом говорится в заявлении WBA, передает телеканал «МИР 24».

WBA – старейшая международная ассоциация профессионального бокса, создана в 1921 году в США. Является одной из четырех боксерских организаций (помимо IBF, WBC и WBO), санкционирующих профессиональные боксерские бои.

Ранее российский боксер в полутяжелом весе Дмитрий Бивол получил награду лучшему боксеру года по версии WBA. Награду россиянину вручил на конгрессе организации в Орландо президент ассоциации Хильберто Мендоса. Бивол 5 ноября победил мексиканца Хильберто Рамиреса и в четвертый раз защитил чемпионский пояс по версии ассоциации (WBA Super). До этого в мае он победил мексиканца Сауля Альвареса. Всего 31-летний россиянин одержал 21 победу (11 – нокаутом) в 21 поединке.



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Об этом говорится в заявлении Всемирной боксерской ассоциации.
 
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