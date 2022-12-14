Получение и лишение гражданства изменятся в Беларуси

Теперь гражданства лишат за преступления, которые угрожают национальной безопасности. Но каждый случай будет рассматриваться отдельно. Окончательное решение будет принимать президент. Для получения паспорта тоже появились новые условия. Например, нужно хорошо владеть русским или белорусским языком.

«Очень важная новелла – введение присяги. Присяга принимается гражданами Республики Беларусь после принятия решения о вступлении в гражданство. Она позволит гражданам более осознанно относится к тому факту, что человек приобретает гражданство нашей страны, позволит сформировать отношение к суверенитету нашей страны, к безопасности нашего государства», – сказала заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси Лилия Ананич.