ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Получение и лишение гражданства изменятся в Беларуси

14.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси изменят процедуру получения гражданства и введут новые правила его лишения. Депутаты Палаты представителей Национального собрания страны рассмотрели законопроект о гражданстве, передает телеканал «МИР 24».

Теперь гражданства лишат за преступления, которые угрожают национальной безопасности. Но каждый случай будет рассматриваться отдельно. Окончательное решение будет принимать президент. Для получения паспорта тоже появились новые условия. Например, нужно хорошо владеть русским или белорусским языком.

«Очень важная новелла – введение присяги. Присяга принимается гражданами Республики Беларусь после принятия решения о вступлении в гражданство. Она позволит гражданам более осознанно относится к тому факту, что человек приобретает гражданство нашей страны, позволит сформировать отношение к суверенитету нашей страны, к безопасности нашего государства», – сказала заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси Лилия Ананич.

Рассмотрели депутаты и проект закона об изменении Избирательного кодекса. Он уже прошел общественное обсуждение. В законе прописали правила избрания депутатов в новый орган власти – Всебелорусское народное собрание. Выборы пройдут 25 февраля 2024 года, в стране будет единый день голосования.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для получения паспорта необходимо хорошо владеть русским или белорусским языком.
 
Новости дня
Новости разные
 
Российские и белорусские боксеры восстановлены в рейтингах WBA
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.12.2022
Mir24.TV Belarus
14.12.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика