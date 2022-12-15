Радио «МИР»-Беларусь получило титул лидера потребительского рынка

Лидером рынка радио «МИР» в Беларуси становится в восьмой раз. И неспроста – команда постоянно пополняет эфир новыми программами. В этом году радийцы освоили и новые форматы. Например, утреннее шоу теперь можно не только слушать, но и смотреть в эфире телеканала. Альтернативы этому нет ни в одном СМИ. Порадуют слушателей и новогодние новинки.

«Вот буквально вчера мы запустили новую интересную акцию к новому году. Когда мы с большой радостью приедем в офис к нашим слушателям, делаем шикарную фотозону, привозим пироги всякие вкусности, устраиваем настоящий праздник всем нашим составом ведущих. Это уникальная возможность и познакомиться реально со слушателями, и некоторые праздничные моменты им, скажем так, преподнести», – отметила заместитель главного редактора студии радио «МИР» Наталья Высоцкая.



Члены жюри признаются, что выбор был не из простых. Но подача ведущих, интересные проекты, шоу и всегда актуальные свежие новости вывели радио «МИР»-Беларусь в лидеры.

«Здесь и охват аудитории, и качество контента, и охват вещания территориальный, несомненно, и качество работы журналистов, и оперативность, и достоверность, и многие другие факторы, которые следует учитывать, по которым радио «МИР» действительно выходит вперед», – заявил председатель оргкомитета премии «Лидер потребительского рынка» Сергей Балыкин.



Без внимания не остался и телеканал, он получил награду в номинации «Международное вещание», а звание «Лидер управления» присвоили главе белорусского представительства телекомпании Ольге Шпилевской.