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Радио «МИР»-Беларусь получило титул лидера потребительского рынка

15.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Радио «МИР»-Беларуси стало лидером потребительского рынка. Компания получает этот статус в восьмой раз. Подробности расскажет корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Аплодисменты в зале, благодарности на сцене. Радио «МИР» в Беларуси стало лидером рынка, в номинации «СМИ для потребителей» взяло гран-при, в дополнение к титулу – диплом и памятная статуэтка.

«Для нас это результат от проделанной большой работы команды телерадиокомпании. Для нас год этот был очень значимым: 25 лет радио «МИР», 30 лет телерадиокомпании. Тот, кто много работает, тот, собственно, и получает награды. Поэтому это заслуженная награда, и мы благодарны», – заявила редактор сектора промотирования телерадиокомпании «МИР» Алена Сухарева.

Лидером рынка радио «МИР» в Беларуси становится в восьмой раз. И неспроста – команда постоянно пополняет эфир новыми программами. В этом году радийцы освоили и новые форматы. Например, утреннее шоу теперь можно не только слушать, но и смотреть в эфире телеканала. Альтернативы этому нет ни в одном СМИ. Порадуют слушателей и новогодние новинки.

«Вот буквально вчера мы запустили новую интересную акцию к новому году. Когда мы с большой радостью приедем в офис к нашим слушателям, делаем шикарную фотозону, привозим пироги всякие вкусности, устраиваем настоящий праздник всем нашим составом ведущих. Это уникальная возможность и познакомиться реально со слушателями, и некоторые праздничные моменты им, скажем так, преподнести», – отметила заместитель главного редактора студии радио «МИР» Наталья Высоцкая.

Члены жюри признаются, что выбор был не из простых. Но подача ведущих, интересные проекты, шоу и всегда актуальные свежие новости вывели радио «МИР»-Беларусь в лидеры.

«Здесь и охват аудитории, и качество контента, и охват вещания территориальный, несомненно, и качество работы журналистов, и оперативность, и достоверность, и многие другие факторы, которые следует учитывать, по которым радио «МИР» действительно выходит вперед», – заявил председатель оргкомитета премии «Лидер потребительского рынка» Сергей Балыкин.

Без внимания не остался и телеканал, он получил награду в номинации «Международное вещание», а звание «Лидер управления» присвоили главе белорусского представительства телекомпании Ольге Шпилевской.



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Лидером рынка радио «МИР» в Беларуси становится в восьмой раз.
 
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