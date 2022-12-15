Отапливаемые палатки для водителей фур появились на границе Беларуси и ЕС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Отапливаемые палатки появились на белорусско-литовской и белорусско-польской границе у пунктов пропуска «Привалка» и «Берестовица-Бобровники», передает телеканал «МИР 24».

В Беларуси уже неделю снегопады и морозы. Дальнобойщики ждут в очередях на границе по несколько суток. На месте работают спасатели и представители Белорусского Красного Креста. В палатках есть возможность согреться и выпить горячего чая или кофе.

«Сопредельные пункты пропуска на границе с Евросоюзом продолжают игнорировать нормы оформления транспорта. За истекшие сутки скопление большегрузных автомобилей на литовском направлении возросло на 5%. Выезда здесь ожидают почти 3,5 тысячи грузовиков. На маршрутах в Польшу очередь составляет более 1200 фур, в Латвию около 700», – сказал пресс-секретарь Государственного погранкомитета Республики Беларусь Антон Бычковский.

Очереди фур на границе с Евросоюзом растут. Контрольные службы Польши, Литвы и Латвии оформляют значительно меньше грузоперевозчиков, чем обычно.