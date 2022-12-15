|
Отапливаемые палатки для водителей фур появились на границе Беларуси и ЕС
15.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Отапливаемые палатки появились на белорусско-литовской и белорусско-польской границе у пунктов пропуска «Привалка» и «Берестовица-Бобровники», передает телеканал «МИР 24».
В Беларуси уже неделю снегопады и морозы. Дальнобойщики ждут
«Сопредельные пункты пропуска на границе с Евросоюзом продолжают игнорировать нормы оформления транспорта. За истекшие сутки скопление большегрузных автомобилей на литовском направлении возросло на 5%. Выезда здесь ожидают почти 3,5 тысячи грузовиков. На маршрутах в Польшу очередь составляет более 1200 фур, в Латвию около 700», – сказал пресс-секретарь Государственного погранкомитета Республики Беларусь Антон Бычковский.
Очереди фур на границе с Евросоюзом растут. Контрольные службы Польши, Литвы и Латвии оформляют значительно меньше грузоперевозчиков, чем обычно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за задержек оформления документов пограничными службами сопредельной стороны выезда ожидают тысячи грузовиков.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)