Погода в СНГ: рекордный снегопад в казахстанском Усть-Каменогорске, сильный ветер в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Порывистый ветер, минус три и возможен снег сегодня в Москве. А на следующей неделе в российскую столицу придет морозы до минус 17 градусов. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

На большей территории Казахстана небольшое потепление, без осадков.

На юге страны плюс восемь, на севере – до минус 20. Все осадки достались Усть-Каменогорску, город установил новый рекорд. Здесь прошел самый длительный снегопад. За 30 часов намело сугробы выше метра. Из-за непогоды в регионе закрывали дороги, а школьников перевели на дистанционное обучение. Ночью столбики термометров показывали 34 градуса мороза.

Беларусь

В Минске минус пять и сильный ветер. Во многих областях ожидается снег. На дорогах гололедица. Ледяной коркой покрылся и снег в лесах. Животные, которые там обитают, могут поранить лапы и копыта. К примеру, косулям тяжело добираться до кормушки. Поэтому в охотхозяйствах расчищают подходы к лесной столовой. А борьбу с хищниками, в частности с волками, в холодную пору усиливают.