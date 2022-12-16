Лукашенко пообещал спортивным чиновникам деревянные медали

«Идет чемпионат мира. Я что-то не заметил там наших футболистов. Но там и близко нет. Я сравниваю игру наших футболистов с тем футболом, который сегодня показывают там спортсмены. Мне просто страшно становится. Состояние этого вида спорта, как и многих других, в ужасающем положении. «Динамо» (Минск) какие медали взяло в этом году? Никакие. Деревянные. Так деревянные я вам нарисую без денег», –сказал Лукашенко.

В условиях санкций чиновники предлагают финансово поддержать спортсменов. Для многих сейчас закрыты международные турниры. Но это не оправдание для атлета, уверен белорусский лидер. Ограничения и запреты должны порождать спортивную злость, а не отчаяние.

«Слушайте, это надо тайно, в углу темном проводить подобные совещания. Чтобы люди не услышали. Они не только вам – вам-то есть за что, и мне голову снимут. Они спросят: ты за что им деньги платишь? Мы с детского возраста каждому дали возможность подняться. Еще что нужно? Надо заплатить за хорошие результаты. Пожалуйста, сколько? Но сначала дайте эти результаты», – потребовал президент.

Санкции закончатся, а спорт останется. Сейчас главное – поддерживать соревновательную практику и подтягивать резерв на будущее. А также готовиться. Белорусы ожидают решения международных функционеров о допуске на Олимпийские игры. Вероятнее всего, под нейтральным флагом.

«У настоящего спортсмена из сердца флаг и гимн не вырвешь. Это в сердце должно быть. Если он прыгает, бегает и играет, он должен понимать, что он играет прежде всего для людей. Для своей семьи, примером для детей. А потом уже зарплата и прочие ковриги», – добавил Лукашенко.

Если рядом нет соперника топ-уровня, не значит, что нельзя установить мировой рекорд, решили в Минспорта. Пусть и на местных соревнованиях. Поэтому основной критерий для льгот и преференций теперь не призовые места, а личные достижения.

«К примеру, Анастасия Маслова в этом сезоне метнула молот на 74 метра. Это уровень чемпиона Европы. Значит, она соответствующее вознаграждение должна получить по уровню чемпионата Европы. Той соревновательной практики, которая есть у наших спортсменов, нельзя сказать, что недостаточно. Во многих видах спорта конкуренция со спортсменами Российской Федерации намного выше, чем конкуренция на европейской арене», – считает министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук.

Решать, кому доплачивать, будет комиссия. А для чиновников главным испытанием станут II Игры стран СНГ. Президент ждет достойной организации и ярких побед. Иначе будут кадровые перестановки в спортивной верхушке, предупредил Александр Лукашенко.