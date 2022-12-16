|
В Минске зажгли главную елку страны
16.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске зажгли главную елку страны. 30 метров высотой и весом более 20 тонн. На установку
Впереди у Владимира Вершинина неделя работы на Октябрьской площади Минска. Он курирует установку самой большой елки страны.
Елка тяжелая – только ствол весит 15 тонн. Собирают конструкцию на земле. Затем при помощи крана устанавливают секции друг на друга. Следующий этап – строительство ярусов. Они образуют вокруг елки каркас. Всего 30 штук.
Еще два дня уходит на то, чтобы уложить и закрепить на ярусах более пяти тысяч искусственных веток. Каждый год их обновляют. В первую очередь закрывают лицевую часть елки – ту, что выходит на проспект.
Еще два дня требуется электрикам, чтобы установить световое оборудование. На елке, как на экране, будут появляться праздничные изображения и поздравления с Новым годом.
На главной елке страны – четыре с половиной километра гирлянд. Целый месяц символ Нового года будет центром притяжения для белорусов и гостей столицы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На установку главного символа Нового года понадобилось целых две недели.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)