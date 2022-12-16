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В Минске зажгли главную елку страны

16.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске зажгли главную елку страны. 30 метров высотой и весом более 20 тонн. На установку главного символа Нового года понадобилось целых две недели. Елка напоминает большой экран, украшена светодиодными лентами. За этапами установки наблюдал корреспондент «МИР 24» Руслан Турков.

Впереди у Владимира Вершинина неделя работы на Октябрьской площади Минска. Он курирует установку самой большой елки страны.

«Здесь для безопасности людей контргаится каждый болт. То есть ребята за каждый болт несут ответственность», – сказал начальник производства Владимир Вершинин.

Елка тяжелая – только ствол весит 15 тонн. Собирают конструкцию на земле. Затем при помощи крана устанавливают секции друг на друга. Следующий этап – строительство ярусов. Они образуют вокруг елки каркас. Всего 30 штук.

«Сейчас последний элемент ставится. Вход для обслуживания системы освещения и последний финальный ярус», – добавил Владимир Вершинин.

Еще два дня уходит на то, чтобы уложить и закрепить на ярусах более пяти тысяч искусственных веток. Каждый год их обновляют. В первую очередь закрывают лицевую часть елки – ту, что выходит на проспект.

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В этом году украшения золотого и красного цветов. Шары разных размеров. Самые большие – с баскетбольный мяч. А еще есть «рояль в кустах» – праздничная игрушка с логотипом. Телерадиокомпания «Мир» оставила ее здесь, чтобы она создавала праздничное настроение.

Еще два дня требуется электрикам, чтобы установить световое оборудование. На елке, как на экране, будут появляться праздничные изображения и поздравления с Новым годом.

На главной елке страны – четыре с половиной километра гирлянд. Целый месяц символ Нового года будет центром притяжения для белорусов и гостей столицы.



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Теги: Минск
 
 
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На установку главного символа Нового года понадобилось целых две недели.
 
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