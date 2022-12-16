Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске зажгли главную елку страны. 30 метров высотой и весом более 20 тонн. На установку главного символа Нового года понадобилось целых две недели. Елка напоминает большой экран, украшена светодиодными лентами. За этапами установки наблюдал корреспондент «МИР 24» Руслан Турков.

Впереди у Владимира Вершинина неделя работы на Октябрьской площади Минска. Он курирует установку самой большой елки страны.

«Здесь для безопасности людей контргаится каждый болт. То есть ребята за каждый болт несут ответственность», – сказал начальник производства Владимир Вершинин.

Елка тяжелая – только ствол весит 15 тонн. Собирают конструкцию на земле. Затем при помощи крана устанавливают секции друг на друга. Следующий этап – строительство ярусов. Они образуют вокруг елки каркас. Всего 30 штук.

«Сейчас последний элемент ставится. Вход для обслуживания системы освещения и последний финальный ярус», – добавил Владимир Вершинин.

Еще два дня уходит на то, чтобы уложить и закрепить на ярусах более пяти тысяч искусственных веток. Каждый год их обновляют. В первую очередь закрывают лицевую часть елки – ту, что выходит на проспект.