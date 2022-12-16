Более 20 тысяч юных белорусов получили приглашения на елки в рамках акции «Наши дети»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси стартовала новогодняя благотворительная акция «Наши дети». На первый концерт пригласили победителей конкурса Дедов Морозов и Снегурочек, сообщает «МИР 24».

Новогодний проект проводится в 27-й раз. Его цель – поддержать детей, которые особо нуждаются в помощи. Это воспитанники приютов, реабилитационных центров, приемных семей и маленькие пациенты больниц. Пригласительные билеты на республиканские елки получили более 20 тысяч ребят. Им подарят не только сладкие наборы, но и оборудование, книги и игрушки.

«У нас созданы все условия, включая получение качественного образования, занятие общественной работой, творчеством и спортом. Все дорожки, все пути, все двери для наших детей открыты. Поэтому нам еще раз хочется в этой акции подтвердить, что это наш бренд, наша белорусская традиция, что мы помогаем друг другу», – сказал заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко.

Благотворительная акция «Наши дети» будет длиться ровно месяц. Праздничные концерты пройдут в каждом регионе Беларуси. Главный новогодний бал состоится во Дворце Независимости. Туда приглашены почти 2,5 тысячи ребят со всей страны.