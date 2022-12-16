«Бизнесу нужно занять место не только в продуктовой корзине потребителей, но и в их сердцах». Какие инструменты маркетинга будут работать в 2023 году

Источник материала: ProBusiness

Marketing talks ― совместный спецпроект портала «Про бизнес» и digital-агентства AMDG , в котором мы показываем роль людей в продвижении брендов. В предыдущих материалах мы уже рассказывали о фарминдустрии , FMCG , Retail и банках . В этот раз мы поговорили с представителями разных сфер, чтобы узнать, какие, по их мнению, инструменты в маркетинге будут актульны в 2023 году.

Сергей Казак, Chief Visionary Officer AMDG Belarus: — На протяжении года компания AMDG уделяла много внимания особенностям маркетинга для разных отраслей. В преддверии годового планирования мы создали максимально универсальный материал, где каждый маркетолог и руководитель бизнеса сможет взять для себя полезные советы по продвижению в 2023 году.



Татьяна Галимова

Менеджер по международному маркетингу отдела экспортных продаж компании Solopharm (ООО «Гротекс»)

― Фармацевтический рынок традиционно высококонкурентный. Это особенно заметно, если мы говорим о безрецептурных препаратах, в том числе о растущем производстве дженериков, которые постепенно снижают долю производства оригинальных препаратов.

Например, ведущие мировые фармпроизводители, такие как Bayer или Sanofi, сражаются за внимание и лояльность потребителя, задействуя все новые маркетинговые методы. Несмотря на множество ограничений в фармацевтическом маркетинге, связанных в основном с закрепленным в каждой стране на законодательном уровне строгим регламентом по рекламе лекарственных средств, в мире все больше заметен тренд на всеобщую диджитализацию фармы. Все больше потребителей ориентируются на онлайн-ресурсы для поиска лекарств и принятия решения о покупке. Это и стандартный поиск препаратов в интернете, и размещение заказов на маркетплейсах, в онлайн-аптеках, и мониторинг обсуждений в социальных сетях ― отзывов других пациентов о продукте, комментариев врачей и т.д.

Поэтому, кроме традиционного пути к клиенту ― через провизоров, врачей, а также ТВ, наружную рекламу, промоматериалы — не стоит забывать о продвижении в цифровой среде.

Среди массы маркетинговых инструментов для фарминдустрии есть несколько на которые точно стоит обратить внимание в 2023 году:

Активная персонализация маркетинговых сообщений . Задействование интерактивного персонализированного контента в виде опросов, тестов, викторин, которые помогут максимально раскрыть все аспекты продукта.

. Задействование интерактивного персонализированного контента в виде опросов, тестов, викторин, которые помогут максимально раскрыть все аспекты продукта. Прямые эфиры. По статистике, люди тратят в 3 раза больше времени на просмотр «живых» видео, а не предварительно записанных эфиров, и больше вовлечены в процесс, так как могут задать любые интересующие их вопросы в режиме реального времени. Это могут быть, например, подкасты о препаратах, онлайн-встречи с врачами, вебинары от ведущих представителей фармрынка.



Фото: skazka-arkhyz.ru

Социально ответственный маркетинг. Подход, который в идеале должен быть в тренде на долгие годы. Наличие у компании социально ориентированной программы/миссии способствует формированию позитивного имиджа и лояльности к ее продукции. По данным регулярных опросов, не менее 80% респондентов считают наличие социальной программы важным критерием выбора препарата. Это может быть участие в благотворительных программах и акциях, поддержка экоинициатив или общественных фондов.

Подход, который в идеале должен быть в тренде на долгие годы. Наличие у компании социально ориентированной программы/миссии способствует формированию позитивного имиджа и лояльности к ее продукции. По данным регулярных опросов, не менее 80% респондентов считают наличие социальной программы важным критерием выбора препарата. Это может быть участие в благотворительных программах и акциях, поддержка экоинициатив или общественных фондов. ORM. Еще один из инструментов, работающих на формирование лояльности и доверия к бренду. Это комплексное изучение потребительского спроса и отношения потребителей к продуктам, формирование агентов влияния бренда ― врачей или людей, связанных с фарминдустрией, которые начинают давать «голос» препаратам. Сюда еще входят формирование полезного нативного контента вокруг продукта и оперативная обработка негативных вбросов.

Еще один из инструментов, работающих на формирование лояльности и доверия к бренду. Это комплексное изучение потребительского спроса и отношения потребителей к продуктам, формирование агентов влияния бренда ― врачей или людей, связанных с фарминдустрией, которые начинают давать «голос» препаратам. Сюда еще входят формирование полезного нативного контента вокруг продукта и оперативная обработка негативных вбросов. Развитие спецпроектов (в том числе с привязкой к социальным сетям и мессенджерам, так как ориентир трафика смещается на мобильные устройства). Это могут быть обучающие порталы, специализированные ресурсы, посвященные терапии конкретных заболеваний, тематические блоги и каналы в Telegram, YouTube.

(в том числе с привязкой к социальным сетям и мессенджерам, так как ориентир трафика смещается на мобильные устройства). Это могут быть обучающие порталы, специализированные ресурсы, посвященные терапии конкретных заболеваний, тематические блоги и каналы в Telegram, YouTube. Подключение инфлюенсеров. Лидеры мнений с большой аудиторией не обошли стороной фармрынок и могут дать бренду большой охват, а положительный отзыв от их лица может оказать огромное влияние на репутацию и продажи.

Александр Наумов

Специалист по маркетингу Efes Belarus

― Одним из ключевых коммуникационных каналов в 2023 году продолжит быть Digital. Широкие возможности использования data-driven подхода по части анализа эффективности отдельных инструментов и выполнения общих KPI кампаний, а также тестирование креативов и Brand Lift исследования позволят повысить эффективность кампаний и оптимизировать бюджет.

Еще один must-have инструмент ― коммуникация в Off-Trade и тренд на диджитализацию InStore-маркетинга: LED- и 3D-технологии в брендинге, QR-коды и AR-технологии в POSM и упаковке продукта для углубления коммуникации с потребителем. Стремительное распространение касс самообслуживания позволит использовать штрихкод на упаковке не только как техническую необходимость, но и как дополнительный элемент коммуникации.

Не потеряет актуальность и присутствие в коммуникационной стратегии таких широкоохватных каналов, как ТВ и наружная реклама ― особенно при работе с более взрослой аудиторией.

ESG-направление и КСО-проекты ― еще один активно набирающий обороты тренд, который стоит включить в маркетинговую стратегию и коммуникацию. Потребители станут чаще обращать внимание на бренды и компании, вносящие вклад в улучшение социальной сферы, экологии и жизни локальных сообществ. И бизнесу стоит сфокусироваться на том, чтобы занять место не только в продуктовой корзине потребителей, но и в их сердцах.

И заключительный в списке, но ключевой по значимости пункт — это сам продукт. Ведь только с качественным продуктом, отвечающим запросам и предпочтениям потребителей, коммуникация будет трансформироваться в продажи.



Светлана Якубович

Руководитель отдела маркетинга ОАО «Беллакт»

― Индустрия маркетинга меняется постоянно. Некоторое время назад многие даже подумать не могли, что, к примеру, социальные сети захватят внимание большинства. Но те, кто следил за тенденциями, стали первыми в новом направлении, получили хороший профит от своих знаний и решительности действовать. Чтобы бренд не уступал конкурентам, необходимо постоянно держать руку на пульсе и следить за тенденциями:

Digital-реклама . Широкий ассортимент любого бренда из FMCG-сегмента всегда нуждается в рекламе в зависимости от стадии жизненного цикла продукта, что напрямую влияет на его продажи в торговых объектах. Digital-инструменты однозначно лидируют на фоне остальных, так как позволяют решить сразу несколько задач и максимально охватить целевую аудиторию, используя различные стратегии работы с аудиториями и креативами. А самое важное ― данные по таким рекламным кампаниям можно с легкостью оцифровать, что важно для любого бизнеса.

. Широкий ассортимент любого бренда из FMCG-сегмента всегда нуждается в рекламе в зависимости от стадии жизненного цикла продукта, что напрямую влияет на его продажи в торговых объектах. Digital-инструменты однозначно лидируют на фоне остальных, так как позволяют решить сразу несколько задач и максимально охватить целевую аудиторию, используя различные стратегии работы с аудиториями и креативами. А самое важное ― данные по таким рекламным кампаниям можно с легкостью оцифровать, что важно для любого бизнеса. SMM. Социальные сети — это идеальная платформа для коммуникации с потребителем. Человек может быстро и легко получить помощь в решении своих проблем. Преимущество еще и в том, что вопросы решаются индивидуально и максимально быстро в формате «вопрос-ответ». Это повышает лояльность и доверие потребителей к компании. Убеждена, что социальные сети еще долгое время будут в тренде, в том числе и в 2023 году.





Инфлюенс-маркетинг. В продолжение темы важности SMM-продвижения: в качестве следующего инструментария мне хотелось бы отметить коллаборации с блогерами. Для брендов из FMCG-отрасли данный инструмент работает в качестве рекомендаций и демонстрации продукции, ведь пользователи куда охотнее верят «живым» рекомендациям, нежели рекламному баннеру. Однако важно при выборе блогеров для интеграции учитывать их позиционирование — желательно, чтобы оно совпадало с теми ценностями, которые транслирует бренд.

В продолжение темы важности SMM-продвижения: в качестве следующего инструментария мне хотелось бы отметить коллаборации с блогерами. Для брендов из FMCG-отрасли данный инструмент работает в качестве рекомендаций и демонстрации продукции, ведь пользователи куда охотнее верят «живым» рекомендациям, нежели рекламному баннеру. Однако важно при выборе блогеров для интеграции учитывать их позиционирование — желательно, чтобы оно совпадало с теми ценностями, которые транслирует бренд. Дизайн упаковки. Условия в дизайне упаковки будут диктовать не агентства, а потребители. Основным покупателем становится поколение Z. Эти люди выросли вместе с развитием digital-технологий. Традиционные истории про «детство у бабушки в деревне», «ностальгия по советскому прошлому» им незнакомы. Эти ребята со скепсисом изучают и проверяют любую информацию относительно продукта. Легко распознают обман. Поэтому упаковка должна давать честную информацию о продукте, которую можно проверить, в том числе в сети. Нужно быть инновационным и прозрачным, чтобы убедить в покупке. На мой взгляд, в 2023 году в тренде будет простая упаковка с чистыми цветами, понятной графикой и шрифтами. Минималистичный дизайн привлекает покупателя больше, чем игра художественных приемов. Уместным на упаковке будет QR-код: он не только расскажет о продукте, но и пригласит в соцсети компании, проанонсирует новинку или акцию.



Ирина Амброжевич

Начальник сектора бренд-менеджмента сети магазинов Green

― Мы всегда подходим к выбору каналов и инструментов осознанно, рассматриваем их исходя из целей, которые нам необходимо решить продвижением. В 2023 году мы продолжим применять комплексный подход и будем использовать несколько инструментов, чтобы получить максимальное количество точек соприкосновения с покупателями. В качестве основных инструментов продвижения, которые точно сработают в 2023-м, мы выбрали:

Digital-маркетинг. Он не потеряет свои позиции и в 2023 году. Продолжим активно использовать медийно-баннерную и performance-рекламу. Реклама в TikTok также завоевала наше внимание, потому что объем аудитории данной сети в Беларуси постоянно растет. Важным преимуществом этого канала остается стоимость привлечения пользователя ― она невысокая по сравнению с другими системами.

Он не потеряет свои позиции и в 2023 году. Продолжим активно использовать медийно-баннерную и performance-рекламу. Реклама в TikTok также завоевала наше внимание, потому что объем аудитории данной сети в Беларуси постоянно растет. Важным преимуществом этого канала остается стоимость привлечения пользователя ― она невысокая по сравнению с другими системами. SMM и сотрудничество с инфлюенсерами. С помощью SMM-продвижения мы решаем имиджевые задачи и выстраиваем двустороннюю коммуникацию с покупателями. Это гибкий канал, который позволяет в короткие сроки перестроить коммуникацию, что очень важно в непростые времена. Как и в 2022 году, в социальных сетях на первое место вышел видеоконтент. Этот тренд мы уже поддержали и продолжим делать это в следующем году. Также остается актуальной искренность и прозрачность в постах и stories, поэтому в наших социальных сетях можно найти интервью технологов и производителей продукции, вместе с нами узнать о производстве торговой марки «Местное известное», которую можно найти только в Green. В 2023 году мы также будем делиться со своими подписчиками нюансами и различными интересными моментами «внутренней кухни» наших магазинов. Неотъемлемой частью SMM-продвижения в 2023 году считаем проведение прямых эфиров в сети Instagram. Они помогают поддерживать нашу открытость в коммуникации с подписчиками.

Кроме того, мы постоянно выстраиваем тесное сотрудничество с инфлюенсерами. Это один из самых эффективных инструментов O2O-маркетинга, который помогает повысить узнаваемость бренда среди аудитории блогера и привлечь ее в магазины.





Messenger-маркетинг ― Viber- и SMS-рассылки . Работа с базой и персонализированные сообщения показывали и, я уверена, продолжат показывать 100-процентное попадание в нужную аудиторию, если правильно выстроить работу с этими инструментами. Важно выделять и сегментировать покупателей, предлагать персональное предложение. Также мессенджеры помогают проводить регулярные опросы и анкетирования, чтобы усилить вовлечение покупателей. Опросы помогают узнать предпочтения и пожелания нашей аудитории для создания более выгодного предложения либо внедрения новой услуги, продукта.

. Работа с базой и персонализированные сообщения показывали и, я уверена, продолжат показывать 100-процентное попадание в нужную аудиторию, если правильно выстроить работу с этими инструментами. Важно выделять и сегментировать покупателей, предлагать персональное предложение. Также мессенджеры помогают проводить регулярные опросы и анкетирования, чтобы усилить вовлечение покупателей. Опросы помогают узнать предпочтения и пожелания нашей аудитории для создания более выгодного предложения либо внедрения новой услуги, продукта. Традиционная медийная реклама ― радио, билборды. При комплексном подходе нельзя забывать и о традиционных каналах, которые отлично справляются с охватными задачами в продвижении. Сеть Green объединяет 24 магазина по всей республике, поэтому мы применяем не только локальные инструменты, но и охватные, такие как реклама на радио. А правильно подобранный борд способен решить и локальную задачу, и дополнить остальные инструменты.

При комплексном подходе нельзя забывать и о традиционных каналах, которые отлично справляются с охватными задачами в продвижении. Сеть Green объединяет 24 магазина по всей республике, поэтому мы применяем не только локальные инструменты, но и охватные, такие как реклама на радио. А правильно подобранный борд способен решить и локальную задачу, и дополнить остальные инструменты. PR. Наша сеть выделяется среди большинства конкурентов широким ассортиментом, направленностью в здоровое питание (ТМ «Местное известное», натуральный состав продукции собственного производства, наш неповторимый торт «Новый медовый» и не только) и заботой об окружающей среде (проекты по сбору на переработку пакета с пакетами и конкурс, помогающий экологическим проектам). Поэтому важным инструментом для нас является PR. Через него можно рассказать о важности нашего позиционирования и привлечь потребителей к инициативам.

Иван Веренич

Руководитель маркетинга ОАО «СтатусБанк»

― Маркетинг трансформируется, двигаясь вслед за интересами и предпочтениями потребителей. В последние годы на рынке происходит переход от классических медиа к digital-площадкам. Кто-то раньше уловил тренд, кому-то для этого потребовалось больше времени. В 2023 году мы ожидаем рост популярности чат-ботов, видеомаркетинга и инфлюенс-маркетинга. Но список самых значимых инструментов почти не изменится. ТОП-5 выглядит так:

Социальные сети. Их освоило большинство белорусских компаний, особенно в b2c-сегменте. Одни гонятся за цифрами, другим важнее качество ― прежде всего, темпы лидогенерации. В 2023 году фокус будет смещаться на качественный рост: всем стало очевидно, что большое число подписчиков еще не гарантирует результат.

Их освоило большинство белорусских компаний, особенно в b2c-сегменте. Одни гонятся за цифрами, другим важнее качество ― прежде всего, темпы лидогенерации. PR и работа с инфлюенсерами . Раньше PR использовали для укрепления имиджа, но сейчас от него ожидают большего: запуска новинок, стимулирования продаж и роста интереса у потребителей. Все большую роль играют лидеры мнений, чьи охваты растут с каждым годом. Вместе со СМИ и новостными сообществами в соцсетях они уже дают высокую эффективность.

. Раньше PR использовали для укрепления имиджа, но сейчас от него ожидают большего: запуска новинок, стимулирования продаж и роста интереса у потребителей. Все большую роль играют лидеры мнений, чьи охваты растут с каждым годом. Вместе со СМИ и новостными сообществами в соцсетях они уже дают высокую эффективность. Интернет-маркетинг. Качественный лендинг, таргетирование и SEO-оптимизация вместе с глубокой веб-аналитикой продолжат давать хорошие результаты.

Качественный лендинг, таргетирование и SEO-оптимизация вместе с глубокой веб-аналитикой продолжат давать хорошие результаты. Контент-маркетинг. Речь не только о текстах, а скорее о контенте в целом, в том числе аудио и видео. Но важно грамотно детализировать и донести нужные смыслы до массовой аудитории ― то есть вложить ценности в создаваемый образ и вовлечь человека в плотный контакт с брендом на любых площадках.

Речь не только о текстах, а скорее о контенте в целом, в том числе аудио и видео. Но важно грамотно детализировать и донести нужные смыслы до массовой аудитории ― то есть вложить ценности в создаваемый образ и вовлечь человека в плотный контакт с брендом на любых площадках. Наружная реклама. Все равно без нее не обойтись. Так что «наружка» останется, но станет креативнее. Чтобы взгляд зацепился, нужны яркие визуалы и интересные посылы.

Екатерина Зеленая

Заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе безрецептурных препаратов (OTC) Белорусско-голландского СП ООО «ФАРМЛЭНД»

― Обычно в фарминдустрии используют достаточно традиционный объем инструментов для продвижения. Я бы хотела сделать акцент на новых, которые релевантны именно для продвижения БАДов и безрецептурных препаратов:

Самый стратегически важный канал при продвижении ― Digital . Именно в интернете конечный покупатель ищет информацию о продукте, о своей боли, поэтому очень важно быть при выдаче ключевых запросов, на первом этапе воронки. Микс поисковой и баннерной рекламы в Google, Яндексе ― это первый этап, который обязательно должен быть заложен в бюджете. Я бы еще отметила, что это то, с чего стоит начинать запускать РК, минимум за 2 недели до старта охватной РК. В целях эффектного запуска продвижения я рекомендую перед стартом РК воспользоваться Яндекс. Взглядом для опроса покупателей об их потребностях, текущем знании продукта. Это весьма бюджетный инструмент, который помогает скорректировать РК до старта продвижения и оценить ее после проведения с точки зрения вашего покупателя (в отношении знания бренда, его узнаваемости, запоминаемости).

. Именно в интернете конечный покупатель ищет информацию о продукте, о своей боли, поэтому очень важно быть при выдаче ключевых запросов, на первом этапе воронки. Микс поисковой и баннерной рекламы в Google, Яндексе ― это первый этап, который обязательно должен быть заложен в бюджете. Я бы еще отметила, что это то, с чего стоит начинать запускать РК, минимум за 2 недели до старта охватной РК. В целях эффектного запуска продвижения я рекомендую перед стартом РК воспользоваться Яндекс. Взглядом для опроса покупателей об их потребностях, текущем знании продукта. Это весьма бюджетный инструмент, который помогает скорректировать РК до старта продвижения и оценить ее после проведения с точки зрения вашего покупателя (в отношении знания бренда, его узнаваемости, запоминаемости). Видеореклама (прежде всего YouTube), таргетинг в соцсетях (Instagram, OK) ― это инструменты, которые помогут еще больше закрепиться в 2023 году. Видеоконтент всегда лучше запоминается покупателям, а время, которое пользователи проводят в соцсетях, только растет. Отслеживание основных метрик в плановых и фактических показателях видеорекламы (просмотры, досмотры до конца, клики и т.д.) крайне важно анализировать совместно с подрядчиками, чтобы оперативно либо выключать дорогие для вас каналы продвижения, либо корректировать вашу ЦА.

― это инструменты, которые помогут еще больше закрепиться в 2023 году. Видеоконтент всегда лучше запоминается покупателям, а время, которое пользователи проводят в соцсетях, только растет. Отслеживание основных метрик в плановых и фактических показателях видеорекламы (просмотры, досмотры до конца, клики и т.д.) крайне важно анализировать совместно с подрядчиками, чтобы оперативно либо выключать дорогие для вас каналы продвижения, либо корректировать вашу ЦА. TikTok ― очень подходящий инструмент для охвата молодой ЦА, а также в случае, когда ваш продукт массовый, достаточно давно представлен на рынке, а также тогда, когда ваш продукт нуждается в «перезагрузке». Именно для TikTok стоит не только заложить бюджет (пробовать его и на тестовой основе), но и отдельно для данной соцсети создать ролик, который будет наиболее релевантным для этой платформы.





Маркетплейсы. Сейчас все больше покупателей совершают свои покупки онлайн ― и фармацевтическая продукция не является исключением. Именно для компаний-производителей достаточно удобным и одновременно альтернативным способом продвижения, а также выходом на новые регионы сбыта становятся маркетплейсы. Обязательно нужно учитывать законодательство по разрешению продаж в онлайне в разных категориях фармацевтического направления. Это стратегически важный канал, когда вы хотите реализовывать продукцию не только в рамках нашей страны. В первую очередь на продажи будет влиять качественный контент (фотографии, инфографика, ваше УТП, грамотное и понятное описание товара), SEO-продвижение на самом маркетплейсе, созданная вами витрина бренда и, конечно, контроль остатков на складе.

Сейчас все больше покупателей совершают свои покупки онлайн ― и фармацевтическая продукция не является исключением. Именно для компаний-производителей достаточно удобным и одновременно альтернативным способом продвижения, а также выходом на новые регионы сбыта становятся маркетплейсы. Обязательно нужно учитывать законодательство по разрешению продаж в онлайне в разных категориях фармацевтического направления. Это стратегически важный канал, когда вы хотите реализовывать продукцию не только в рамках нашей страны. В первую очередь на продажи будет влиять качественный контент (фотографии, инфографика, ваше УТП, грамотное и понятное описание товара), SEO-продвижение на самом маркетплейсе, созданная вами витрина бренда и, конечно, контроль остатков на складе. Не стоит забывать о продвижении и рекламе на ТВ, о наружной рекламе, трейд-маркетинге, мероприятиях с врачами и провизорами. Если ваша целевая аудитория находится в возрастном сегменте 45+, то обязательно стоит включить телевидение.

Виталий Савченко

Head of PPC 21vek.by

― Мой ТОП-5 инструментов маркетинга на 2023 год составлен так, чтобы взаимодействовать с аудиторией на всех этапах принятия решений: от формирования потребности до ее удовлетворения и повторного использования услуги или приобретения товара. Это минимальный набор, который обеспечит 80% выручки:

Контекстная реклама Яндекс. Директ и Google Ads. Это главные и валообразующие инструменты современного digital-маркетинга. На мой взгляд, рекламные системы успешно адаптируются к меняющимся уусловиям. Релизы новых инструментов происходят все чаще, чтобы удовлетворить потребности рекламодателей и потребителей. В рекламных кабинетах есть множество инструментов для performance- и brand-маркетинга, позволяющих взаимодействовать с пользователями на всех этапах воронки продаж.

Это главные и валообразующие инструменты современного digital-маркетинга. На мой взгляд, рекламные системы успешно адаптируются к меняющимся уусловиям. Релизы новых инструментов происходят все чаще, чтобы удовлетворить потребности рекламодателей и потребителей. В рекламных кабинетах есть множество инструментов для performance- и brand-маркетинга, позволяющих взаимодействовать с пользователями на всех этапах воронки продаж. Поисковая оптимизация, или SEO. Сегодня сложно представить себе бизнес без сайта. Чтобы сайт не просто был, а приносил прибыль, увеличивал количество клиентов, повышал узнаваемость и лояльность к бренду, необходимо постоянно работать над поисковой оптимизацией. SEO работает сразу в нескольких направлениях: повышает качество и конверсию сайта, делает его удобным и интересным, быстрым и понятным для посетителей. Если сайт «нравится» поисковым роботам, они чаще показывают его на первых страницах выдачи. Чем больше запросов, по которым ваш сайт показывается на первой странице, тем более узнаваем ваш бизнес. Множественные упоминания сайта на других интернет-ресурсах повышают доверие к бренду у потенциальных клиентов и поисковых систем.

Сегодня сложно представить себе бизнес без сайта. Чтобы сайт не просто был, а приносил прибыль, увеличивал количество клиентов, повышал узнаваемость и лояльность к бренду, необходимо постоянно работать над поисковой оптимизацией. SEO работает сразу в нескольких направлениях: повышает качество и конверсию сайта, делает его удобным и интересным, быстрым и понятным для посетителей. Если сайт «нравится» поисковым роботам, они чаще показывают его на первых страницах выдачи. Чем больше запросов, по которым ваш сайт показывается на первой странице, тем более узнаваем ваш бизнес. Множественные упоминания сайта на других интернет-ресурсах повышают доверие к бренду у потенциальных клиентов и поисковых систем. Продвижение в TikTok и Instagram. TikTok ― лучшая площадка по способу и скорости доставки релевантного контента пользователю. Платформа повышает узнаваемость, увеличивает охват и доверие для любого бизнеса. Секрет заключается в алгоритмах работы. Вы делаете интересный контент, и его больше смотрят. Чем больше его смотрят, тем больший бесплатный охват он получает, а значит, популярность быстро растет. Также постоянно развивается инструментарий платного продвижения. Instagram сегодня медленнее, чем TikTok, но его можно использовать для performance-рекламы. Многие бизнесы получают значительную часть заявок и выручки именно из рекламы в Instagram. В остальном цель продвижения и развития аккаунтов схожа.

TikTok ― лучшая площадка по способу и скорости доставки релевантного контента пользователю. Платформа повышает узнаваемость, увеличивает охват и доверие для любого бизнеса. Секрет заключается в алгоритмах работы. Вы делаете интересный контент, и его больше смотрят. Чем больше его смотрят, тем больший бесплатный охват он получает, а значит, популярность быстро растет. Также постоянно развивается инструментарий платного продвижения. Многие бизнесы получают значительную часть заявок и выручки именно из рекламы в Instagram. В остальном цель продвижения и развития аккаунтов схожа. Сбор и анализ данных, сквозная аналитика. Даже самый маленький бизнес нуждается в простейшей аналитике: сколько потратили на продвижение, какова рентабельность, средний чек, чистая прибыль. Необходимо правильно сформулировать KPI и стремиться к их выполнению. Чем шире и сложнее бизнес, тем больше источников/каналов маркетинга он использует, тем больше данных надо анализировать и тем более высокий уровень автоматизации отчетов необходим.

Даже самый маленький бизнес нуждается в простейшей аналитике: сколько потратили на продвижение, какова рентабельность, средний чек, чистая прибыль. Необходимо правильно сформулировать KPI и стремиться к их выполнению. Чем шире и сложнее бизнес, тем больше источников/каналов маркетинга он использует, тем больше данных надо анализировать и тем более высокий уровень автоматизации отчетов необходим. Бренд-маркетинг. Он направлен на построение долгосрочных взаимоотношений с целевой аудиторией. Brand-маркетинг повышает ценность бренда в глазах потенциальных потребителей, помогает в создании постоянно растущей базы лояльных клиентов. Таким образом, эффективная стратегия бренд-маркетинга помогает компании выделиться из толпы, вывести бизнес на новый уровень, привлечь новых клиентов и увеличить продажи.

Антон Василевский

Директор департамента стратегического развития и маркетинга Беларусбанка

― Перед тем как обсуждать конкретные маркетинговые инструменты, которые позволят нарастить продажи в 2023 году, следует обрисовать примерные тренды в поведении потребителей и рынка, «правила игры», которые в конечном итоге и определяют эффективность конкретных инструментов.

Среди релевантных трендов я бы выделил:

Клиентоцентричность и учет пожеланий клиентов. Компании, которые смогут качественно систематизировать и анализировать клиентскую информацию и предлагать адекватные индивидуальные предложения в удобных каналах продаж, будут иметь преимущество перед консервативным бизнесом.

Компании, которые смогут качественно систематизировать и анализировать клиентскую информацию и предлагать адекватные индивидуальные предложения в удобных каналах продаж, будут иметь преимущество перед консервативным бизнесом. Активное продвижение и расширение использования цифровых каналов коммуникации и продаж . Данный тренд наблюдается на рынке уже долгое время, но особенно его динамику подстегнули пандемия Covid-19 и ограничения на передвижение между странами. В целом, клиенты сейчас настроены получать доступный максимум услуг в цифровых каналах, в кратчайшие сроки и с минимумом необходимых действий. Это важный аспект, который нужно учитывать в своей работе компаниям, которые хотят наращивать доли рынка и привлекать новых клиентов.

. Данный тренд наблюдается на рынке уже долгое время, но особенно его динамику подстегнули пандемия Covid-19 и ограничения на передвижение между странами. В целом, клиенты сейчас настроены получать доступный максимум услуг в цифровых каналах, в кратчайшие сроки и с минимумом необходимых действий. Это важный аспект, который нужно учитывать в своей работе компаниям, которые хотят наращивать доли рынка и привлекать новых клиентов. Партнерские кампании, направленные на продвижение совместных продуктов и сервисов. Реализация этого тренда связана с ростом осознанности у менеджмента компаний и пониманием необходимости эффективного сотрудничества по принципу «win-win». С этой целью при обсуждении совместных кампаний стороны прямо обсуждают интересы друг друга и стараются при продвижении продукта учитывать интересы и бизнес-модель своего партнера.

Реализация этого тренда связана с ростом осознанности у менеджмента компаний и пониманием необходимости эффективного сотрудничества по принципу «win-win». С этой целью при обсуждении совместных кампаний стороны прямо обсуждают интересы друг друга и стараются при продвижении продукта учитывать интересы и бизнес-модель своего партнера. Продвижение бизнеса за счет позиционирования бренда и повышения его позитивного восприятия. Реализация тренда связана прежде всего с развитием «глобального трайбализма» и ориентацией людей на ценности и инструменты, популярные во всем мире. Среди направлений, которые востребованы и активно продвигаются брендами, можно отметить тематики ESG-трансформации (в том числе ориентация на решение экологических проблем), социальной ответственности, инноваций и другие. В результате положительное восприятие бренда конвертируется в лояльность клиентов и рост продаж.

С учетом описанного выше, наиболее эффективными маркетинговыми инструментами для расширения бизнеса видятся:

Дистанционные каналы (преимущественно мобильное приложение) . В настоящее время большая часть стандартного общения «клиент-банк» происходит именно в цифровых каналах ― для этого имеется большой потенциал как по охвату аудитории, так и по реальной возможности «достучаться» до клиента. Другое важное преимущество цифровых каналов продвижения и продаж связано с возможностью адекватной оценки эффективности проведенных активностей. Это позволяет проводить оперативную «работу над ошибками» и доработку контента/предложений. Но в данном случае еще важно иметь возможность онлайн-оформления необходимых продуктов, а также простое, понятное описание его полезности и ценностей для клиента. В целом, банковский рынок еще ждет серьезная трансформация и переформатирование бизнес-моделей и каналов коммуникации клиентов.

. В настоящее время большая часть стандартного общения «клиент-банк» происходит именно в цифровых каналах ― для этого имеется большой потенциал как по охвату аудитории, так и по реальной возможности «достучаться» до клиента. Другое важное преимущество цифровых каналов продвижения и продаж связано с возможностью адекватной оценки эффективности проведенных активностей. Это позволяет проводить оперативную «работу над ошибками» и доработку контента/предложений. Но в данном случае еще важно иметь возможность онлайн-оформления необходимых продуктов, а также простое, понятное описание его полезности и ценностей для клиента. В целом, банковский рынок еще ждет серьезная трансформация и переформатирование бизнес-моделей и каналов коммуникации клиентов. SMM-продвижение. Это направление в настоящее время переживает особый этап развития. Среди последних трендов рекламного рынка многие консалтинговые компании отмечают популяризацию видео формата TikTok среди пользователей совершенно разного возраста, образования и уровня дохода. С учетом информационной перегруженности, активного погружения в мир социальных сетей и развития клипового мышления даже у представителей поколения X и У, умение формировать ненавязчивый, но продающий контент позволит эффективно продвигать отдельные решения и даже бренд бизнеса. Другое направление, в рамках которого можно эффективно использовать социальные сети, ― это «позитивное» продвижение бренда и отдельных активностей. Здесь важно иметь активных последователей и сотрудничать с лидерами мнений, чтобы запущенные через социальные сети посылы нашли реальный отклик и дошли до максимально широкой целевой аудитории. Но в то же время следует помнить, что неудачная активность или инфоповод, связанный с брендом, может привести к серьезному всплеску негативной информационной активности и серьезному оттоку клиентов и продаж.



