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Лукашенко: Беларусь и Россия реализовали 60% союзных программ

16.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Промышленная кооперация, импортозамещающие проекты и создание равных условий для субъектов хозяйствования. В Минске во Дворце Независимости обсудили вопросы белорусско-российского сотрудничества, передает «МИР 24».

«Важный вопрос – координация действий при ответных шагах на усиливающееся санкционное давление. Принимаемые российской стороной меры ни в коем случае не должны препятствовать транзиту белорусской продукции в третьи страны через территорию России. Также не должно быть никаких претензий при экспорте на российский рынок белорусских товаров и услуг», – отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул: в ускоренном темпе необходимо реализовать те проекты, которые имеют важное значение для флагманских отраслей экономики. Это обеспечит бесперебойную работу предприятий, переориентацию экспортных потоков, замещение импорта товаров. Сейчас реализовано около 60% союзных программ.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске во Дворце Независимости обсудили вопросы белорусско-российского сотрудничества.
 
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