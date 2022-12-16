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Лукашенко: Беларусь и Россия реализовали 60% союзных программ
16.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Промышленная кооперация, импортозамещающие проекты и создание равных условий для субъектов хозяйствования. В Минске во Дворце Независимости обсудили вопросы белорусско-российского сотрудничества, передает «МИР 24».
Александр Лукашенко подчеркнул: в ускоренном темпе необходимо реализовать те проекты, которые имеют важное значение для флагманских отраслей экономики. Это обеспечит бесперебойную работу предприятий, переориентацию экспортных потоков, замещение импорта товаров. Сейчас реализовано около 60%
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В Минске во Дворце Независимости обсудили вопросы белорусско-российского сотрудничества.
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