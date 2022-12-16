Лукашенко: Беларусь и Россия реализовали 60% союзных программ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Промышленная кооперация, импортозамещающие проекты и создание равных условий для субъектов хозяйствования. В Минске во Дворце Независимости обсудили вопросы белорусско-российского сотрудничества, передает «МИР 24».

«Важный вопрос – координация действий при ответных шагах на усиливающееся санкционное давление. Принимаемые российской стороной меры ни в коем случае не должны препятствовать транзиту белорусской продукции в третьи страны через территорию России. Также не должно быть никаких претензий при экспорте на российский рынок белорусских товаров и услуг», – отметил белорусский лидер.