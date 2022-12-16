Учетные ставки в СНГ: ожидание повышения в Азербайджане, первое понижение после роста в Молдове

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Совет директоров Центрального банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В опубликованном заявлении регулятора говорится, что инфляционные ожидания населения и бизнеса не изменились, рост цен умеренный. О ключевых ставках в странах Содружества – в материалах корреспондентов телеканала «МИР 24».

Финансовые эксперты ожидают, что Центральный банк Азербайджана повысит учетную ставку в ближайшее время. В прогнозе – на 25 базовых пунктов с учетом повышения инфляционных рисков. Последний раз банк увеличивал показатель в конце октября. Ставка составила 8%. Представители ЦБ привели несколько аргументов в пользу повышения ставки. Во-первых, для восстановление экономики Азербайджана после пандемии. А также из-за высокого спроса на кредиты. Так, по данным Центрального банка, инвестиции в кредитование банков и небанковских кредитных организаций увеличились более чем на 23% по сравнению с прошлым годом.

Последний раз ставку рефинансирования в Армении повышали на 0,25 три дня назад. Теперь она составляет 10,75%. Увеличение экономисты считают эффективным для сдерживания инфляции. Но, с другой стороны, это может привести к повышению процентов по кредитам. Например, в сентябре 2020 года займы выдавались под 15-16%, и тогда ставка рефинансирования была меньше, а сейчас кредит можно взять уже под 20-22%.

Ставка рефинансирования в Беларуси в этом году изменилась один раз в сторону увеличения. С 1 марта она составляет 12% годовых. До этого была почти на три пункта ниже. Считается, что такой подход помогает бороться с инфляцией и девальвацией. К примеру, в кризисный 2011 год ставка рефинансирования в Беларуси доходила до 45%.