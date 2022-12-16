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Учетные ставки в СНГ: ожидание повышения в Азербайджане, первое понижение после роста в Молдове
16.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Совет директоров Центрального банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В опубликованном заявлении регулятора говорится, что инфляционные ожидания населения и бизнеса не изменились, рост цен умеренный. О ключевых ставках в странах Содружества – в материалах корреспондентов телеканала «МИР 24».
Финансовые эксперты ожидают, что Центральный банк Азербайджана повысит учетную ставку в ближайшее время. В прогнозе – на 25 базовых пунктов с учетом повышения инфляционных рисков. Последний раз банк увеличивал показатель в конце октября. Ставка составила 8%. Представители ЦБ привели несколько аргументов в пользу повышения ставки. Во-первых, для восстановление экономики Азербайджана после пандемии. А также из-за высокого спроса на кредиты. Так, по данным Центрального банка, инвестиции в кредитование банков и небанковских кредитных организаций увеличились более чем на 23% по сравнению с прошлым годом.
Последний раз ставку рефинансирования в Армении повышали на 0,25 три дня назад. Теперь она составляет 10,75%. Увеличение экономисты считают эффективным для сдерживания инфляции. Но, с другой стороны, это может привести к повышению процентов по кредитам. Например, в сентябре 2020 года займы выдавались под 15-16%, и тогда ставка рефинансирования была меньше, а сейчас кредит можно взять уже под 20-22%.
Ставка рефинансирования в Беларуси в этом году изменилась один раз в сторону увеличения. С 1 марта она составляет 12% годовых. До этого была почти на три пункта ниже. Считается, что такой подход помогает бороться с инфляцией и девальвацией. К примеру, в кризисный 2011 год ставка рефинансирования в Беларуси доходила до 45%.
13% – такой размер ключевой ставки сейчас в Таджикистане. В течение года она повышалась несколько раз – с 11% до 13,5% годовых. Такое решение было направлено на сдерживание инфляции в среднесрочной перспективе, так как на внутреннем рынке наблюдался рост цен на товары и услуги. Последнее понижение ставки рефинансирования на половину процентных пункта Национальный банк Таджикистана сделал в начале ноября.
Учетная ставка в Кыргызстане составляет 13%. Снижение произошло в конце ноября, и за этот год впервые. Ранее Национальный банк ставку только повышал. В феврале-марте с 8,5% она резко выросла до 14%. Сейчас уровень инфляции в стране стабилизируется, отмечают представители финансового регулятора. Она составляет 15%, прогнозировали больше. Рост реального ВВП по итогам октября составил 7%. Экономику страны поддерживает активность сферы услуг, промышленности и сельского хозяйства.
В Казахстане ставка рефинансирования составляет 16,75%. Последний раз ее повышали 5 декабря. Тогда Национальный банк страны пояснил: решение связано с высоким уровнем инфляции. В среднем по году она приблизилась к 20%. Декабрьское повышение ставки рефинансирования стало уже пятым с начала года.
В декабре Национальный банк Молдовы понизил базовую ставку на полтора пункта. Сейчас она составляет 20%. Это первое понижение после стремительного роста. За год ставку поднимали шесть раз. Так в финансовый регулятор пытался удержать галопирующую инфляцию и стимулировать рост депозитов. Сейчас главный банк страны смягчает монетарную политику. Вместе с базовой ставкой на полтора процента снижены ставки по кредитам и депозитам овернайт, то есть на очень короткий период – до 22% и 18% годовых.
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В Казахстане ставка рефинансирования составляет 16,75%. Последний раз ее повышали 5 декабря.
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