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Погода в СНГ: снегопады и ветер в Беларуси, высокая вероятность схода лавин в Таджикистане

16.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Подмосковье выросли уже 30-сантиметровые сугробы. Больше всего снега выпало в Шатуре, сообщили в Центре «Фобос». О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

Беларусь накрыли снегопады. Заметает практически во всех областях. На улице ветрено. Из-за этого пятиградусный мороз «кусается». В Госавтоинспекции рекомендуют автомобилистам придерживаться зимнего стиля вождения. Особенно внимательно нужно быть у пешеходных переходов и перекрестков. В МВД напоминают: снегоуборочную технику, которая сейчас работает на дорогах, опережать нельзя.

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Таджикистан

Сотрудники КЧС и Гидрометцентра Таджикистана предупреждают о непростой обстановке на горных трассах и просят водителей не выезжать без особой необходимости. В ближайшие сутки на автодорогах, соединяющих столицу с севером республики, возможен сход лавин. Особо опасна территория с 49-го по 80-й километры. Причина в теплой погоде. Сегодня в Душанбе плюс 15. С начала декабря это самая высокая температура в столице.

Армения

В Ереване днем синоптики прогнозируют до плюс 10, ближе к ночи столбики термометров опустятся до минус одного градуса. На горных дорогах скользко и туман. Такая погода и в Тавушской области. В Ширакской тоже местами гололедица, идет снег.
В МЧС не советуют автомобилистам отправляться за пределы столицы на летней резине, это опасно. В такую погоду главное не спешить и избегать резких перестроений.

Кыргызстан

В Кыргызстане тепло. В Бишкеке плюс 10, светит солнце, по прогнозу синоптиков, осадков не ожидается. Комфортная погода сейчас и в Чуйской области, с единственным отличием – там прохладнее на несколько градусов. Там рыбаки-спортсмены вышли на лед и удачно открыли сезон зимней ловли. Пока трофеи небольших размеров, но участники остались довольны их количеством.



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Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
 
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