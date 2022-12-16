Погода в СНГ: снегопады и ветер в Беларуси, высокая вероятность схода лавин в Таджикистане

Таджикистан

Сотрудники КЧС и Гидрометцентра Таджикистана предупреждают о непростой обстановке на горных трассах и просят водителей не выезжать без особой необходимости. В ближайшие сутки на автодорогах, соединяющих столицу с севером республики, возможен сход лавин. Особо опасна территория с 49-го по 80-й километры. Причина в теплой погоде. Сегодня в Душанбе плюс 15. С начала декабря это самая высокая температура в столице.

Армения



В Ереване днем синоптики прогнозируют до плюс 10, ближе к ночи столбики термометров опустятся до минус одного градуса. На горных дорогах скользко и туман. Такая погода и в Тавушской области. В Ширакской тоже местами гололедица, идет снег.

В МЧС не советуют автомобилистам отправляться за пределы столицы на летней резине, это опасно. В такую погоду главное не спешить и избегать резких перестроений.

Кыргызстан

В Кыргызстане тепло. В Бишкеке плюс 10, светит солнце, по прогнозу синоптиков, осадков не ожидается. Комфортная погода сейчас и в Чуйской области, с единственным отличием – там прохладнее на несколько градусов. Там рыбаки-спортсмены вышли на лед и удачно открыли сезон зимней ловли. Пока трофеи небольших размеров, но участники остались довольны их количеством.