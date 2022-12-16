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Корреспондент «Мира» в Минске Галина Пузына отмечена грамотой НОК Беларуси

16.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудницу телерадиокомпании «Мир» отметили в национальном Олимпийском комитете Беларуси. Почетную грамоту из рук президента организации Виктора Лукашенко получила корреспондент Галина Пузына.

Помимо церемонии награждения лучших журналистов состоялся круглый стол в формате открытого микрофона. Успели затронуть многие темы. В том числе готовность Минска принять II Игры стран СНГ. Они запланированы на лето. Обсудили и участие белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Роль журналистов тоже не обошли вниманием, ведь многое зависит от их профессионализма и объективности.

«В спортивных сюжетах всегда больше адреналина, больше эмоций. И нам, журналистам, двойная сложность – передать объективность и впечатления, переживания на площадке в момент турнира, соревнований. Плюс в том, что я сама люблю спорт, сама занимаюсь бегом, теннисом, лыжами», – сказала Галина Пузына.



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Теги: Минск
 
 
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Журналисты и руководители белорусского спорта обсудили готовность Минска принять II Игры стран СНГ.
 
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