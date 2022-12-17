Лукашенко предложил в отношениях с Россией смотреть дальше реализации союзных программ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Россия сделали ставку на совместные проекты. Они в том числе касаются импортозамещения. Направления работы обсудили во Дворце независимости в Минске, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

От микроэлектроники до автомобилестроения: чтобы не зависеть от экономического давления западных стран, Беларусь и Россия сделали ставку на совместные импортозамещающие проекты. Их – 12, на сумму 105 млрд российских рублей.

«У нас уже девять так называемых паспортов проектов согласовано. Это краткое описание проекта, сроки реализации, участник с белорусской стороны, и кто будет заинтересован в продукции с российской стороны. Мы сразу закрепляем «производитель-потребитель», – отметил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Успешно реализуются и союзные программы. 60% из намеченного уже выполнено.

«Пока нас не окунули в это дерьмо санкционное, россияне и не знали, на что способны белорусы: подумаешь, не такая гигантская, как Россия, и даже не такая большая, как Казахстан или Иран. А когда грохнули санкции, они увидели, что Беларусь – это высокотехнологичная страна, она производит все то, что нужно сегодня для жизни. А если и не производит, то в течение двух-трех месяцев – полугода может производить», – сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул: не должно быть никаких препятствий при экспорте товаров и услуг на российский рынок. Сейчас продукция около полусотни предприятий под запретом в соседней стране.

«Я вам должен сказать, что это и нашего правительства вина. Мы просто считаем: подумаешь, какие-то мелкие предприятия… А этого просто в принципе быть не должно. Это противоречит идеологии наших отношений», – уверен белорусский лидер.

Конкурентоспособность белорусских производителей во многом зависит от цен на энергоресурсы. При этом, обратил внимание президент, в приоритете создание равных условий.

«Чтобы сельхозпредприятия, наши промышленные предприятия, компании в сфере услуг и так далее работали в равных условиях. Важно, чтобы цены на газ, нефть были не заоблачными при этих равных условиях. Но это абсолютно не главное. Можно сказать, это даже неважно. Главное, чтобы у россиян и у нас были равные цены на энергоносители и другие направления нашей деятельности», – сказал президент.

Лукашенко считает, что пакет интеграционных документов был утвержден своевременно. Беларусь и дальше будет строить дружественные и союзнические отношения с Россией.

«Мы никогда не будем врагами России. И никогда косо в сторону России смотреть не будем. Да, мы с Россией как суверенное и независимое государство. Я это говорю спокойно, зная позицию президента России. Мы даже этот вопрос сейчас не обсуждаем. Мы единожды отрубили и договорились, как будем действовать, подписав эти 28 программ. Там нет посягательства ни в одной программе на наши суверенитет и независимость», – подчеркнул глава государства.

Президент отметил: пора подумать и о том, что будет после реализации намеченных программ. И определить дальнейшие направления работы. Остаются и вопросы сотрудничества Беларуси и России, которые правительствам двух стран решить не удалось. Эти проблемные моменты будут обсуждать на высшем уровне.