|
Лукашенко предложил в отношениях с Россией смотреть дальше реализации союзных программ
17.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Россия сделали ставку на совместные проекты. Они в том числе касаются импортозамещения. Направления работы обсудили во Дворце независимости в Минске, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.
От микроэлектроники до автомобилестроения: чтобы не зависеть от экономического давления западных стран, Беларусь и Россия сделали ставку на совместные импортозамещающие проекты. Их – 12, на сумму 105 млрд российских рублей.
Успешно реализуются и союзные программы. 60% из намеченного уже выполнено.
«Пока нас не окунули в это дерьмо санкционное, россияне и не знали, на что способны белорусы: подумаешь, не такая гигантская, как Россия, и даже не такая большая, как Казахстан или Иран. А когда грохнули санкции, они увидели, что Беларусь – это высокотехнологичная страна, она производит все то, что нужно сегодня для жизни. А если и не производит, то в течение двух-трех месяцев – полугода может производить», – сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.
Лукашенко подчеркнул: не должно быть никаких препятствий при экспорте товаров и услуг на российский рынок. Сейчас продукция около полусотни предприятий под запретом в соседней стране.
Конкурентоспособность белорусских производителей во многом зависит от цен на энергоресурсы. При этом, обратил внимание президент, в приоритете создание равных условий.
«Чтобы сельхозпредприятия, наши промышленные предприятия, компании в сфере услуг и так далее работали в равных условиях. Важно, чтобы цены на газ, нефть были не заоблачными при этих равных условиях. Но это абсолютно не главное. Можно сказать, это даже неважно. Главное, чтобы у россиян и у нас были равные цены на энергоносители и другие направления нашей деятельности», – сказал президент.
Лукашенко считает, что пакет интеграционных документов был утвержден своевременно. Беларусь и дальше будет строить дружественные и союзнические отношения с Россией.
Президент отметил: пора подумать и о том, что будет после реализации намеченных программ. И определить дальнейшие направления работы. Остаются и вопросы сотрудничества Беларуси и России, которые правительствам двух стран решить не удалось. Эти проблемные моменты будут обсуждать на высшем уровне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не должно быть никаких препятствий при экспорте товаров и услуг на российский рынок, подчеркнул президент Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)