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Спасатели России и Беларуси сыграли товарищеский хоккейный матч

17.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Союзники в бизнесе, соперники в спорте. На центральном катке страны прошел товарищеский хоккейный матч сборных России и Беларуси. В составе команд не спортсмены, а спасатели, передает телеканал «МИР 24».

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Три периода по 20 минут играли по упрощенной системе. На льду по шесть игроков от каждой команды, вместо удалений судьи назначали буллиты. После двух периодов гости вели со счетом 1:2.

Но в заключительной трети матча россияне перехватили инициативу, отыгрались и вышли вперед. В итоге встреча завершилась со счетом 4:2.

Это уже третий ежегодный матч, он приурочен ко Дню спасателя. В прошлом году сборная МЧС РФ по хоккею обыграла своих коллег из Беларуси.

Спасатели России и Беларуси сыграли товарищеский хоккейный матч
Спасатели России и Беларуси сыграли товарищеский хоккейный матч
Спасатели России и Беларуси сыграли товарищеский хоккейный матч
Спасатели России и Беларуси сыграли товарищеский хоккейный матч
Спасатели России и Беларуси сыграли товарищеский хоккейный матч
Спасатели России и Беларуси сыграли товарищеский хоккейный матч



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Это уже третий ежегодный матч, он приурочен ко Дню спасателя.
 
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