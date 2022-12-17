Спасатели России и Беларуси сыграли товарищеский хоккейный матч

Но в заключительной трети матча россияне перехватили инициативу, отыгрались и вышли вперед. В итоге встреча завершилась со счетом 4:2.

Это уже третий ежегодный матч, он приурочен ко Дню спасателя. В прошлом году сборная МЧС РФ по хоккею обыграла своих коллег из Беларуси.













