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Спасатели России и Беларуси сыграли товарищеский хоккейный матч
17.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Союзники в бизнесе, соперники в спорте. На центральном катке страны прошел товарищеский хоккейный матч сборных России и Беларуси. В составе команд не спортсмены, а спасатели, передает телеканал «МИР 24».
Но в заключительной трети матча россияне перехватили инициативу, отыгрались и вышли вперед. В итоге встреча завершилась со счетом 4:2.
Это уже третий ежегодный матч, он приурочен ко Дню спасателя. В прошлом году
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Это уже третий ежегодный матч, он приурочен ко Дню спасателя.
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